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El titiritero de origen puertorriqueño James Ortiz no tenía un rostro con el que trabajar cuando se propuso dar vida al extraterrestre Rocky en la película Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling. No tenía ojos expresivos, ni sonrisa, ni gestos humanos. En cambio, contaba con postura, ritmo, torpeza y memoria, incluyendo la que se adquiere al crecer rodeado de personalidades familiares fuertes.

"Todo se centró en la postura y la energía", declaró en una entrevista exclusiva con esta reportera. Ortiz explicó que dar vida al alienígena favorito de los fans se convirtió en un ejercicio de narración física.

Dado que Rocky no se comunica mediante expresiones faciales, la interpretación debía basarse primero en el cuerpo. Se inspiró en técnicas de mímica y trabajo con máscaras, donde el actor debe hacer comprensible incluso una acción simple solo con el movimiento. Ortiz incluso estudió videos de aves para encontrar la nitidez y el estilo de procesamiento adecuados para el comportamiento de Rocky.

Esa decisión contribuyó a crear uno de los pilares emocionales más inesperados de la película, que cuenta la historia de un biólogo molecular que va al espacio para salvar a la Tierra. Al principio, Rocky tenía cierta inestabilidad, chocando a veces consigo mismo y cayéndose. En lugar de corregir ese defecto por completo, Ortiz lo integró al personaje. El resultado, según explicó, hizo que Rocky pareciera "físicamente incómodo, nervioso o ansioso", una decisión directamente relacionada con el trauma que el personaje había sufrido antes de que el público lo conociera.

Ortiz dijo que quería que Rocky se sintiera "un poco conmocionado" y que luego se suavizara gradualmente a medida que se profundizara el vínculo con Ryland Grace. Esa es una de las razones por las que trasciende el mero efecto especial. Se siente como un personaje real, y eso es parte del rotundo éxito de Project Hail Mary.

Entonces, fue elegido para ser la voz de Rocky. "James entendía a Rocky tan profundamente que llegó un punto en que sabía lo que Rocky diría, lo que no diría y lo que haría. James era Rocky, y James sigue siendo Rocky, y no se puede imaginar de otra manera", dijo Ryan Gosling a la revista People al respecto.

Y en cuanto tuvo voz, los movimientos de Rocky iban acompañados de una personalidad divertidamente atrevida, dulce y fuerte.

De hecho, Ortiz se rio cuando le preguntaron si las réplicas de Rocky tenían la energía de una madre latina. Dijo que no andaba muy desencaminado. "¡Ay, Dios mío, he estado pensando mucho en eso!", dijo Ortiz, antes de añadir que también había pensado en las abuelas italianas que lo criaron. "También he estado pensando mucho en que la otra mitad de mi familia es italiana, así que he estado pensando mucho en las abuelas italianas que me criaron".

Recordó haberles dicho a los directores Phil Lord y Chris Miller: "Este momento es un poco más al estilo de Sophia Petrillo, de Las chicas de oro, y Phil y Chris se quedaban como diciendo: 'Supongo que...'". También puede ser Sofía Vergara en Modern Family: "Sin duda, porque, ya sabes, lo que me encantaba de interpretar a Rocky era esa mezcla divertida de asombro infantil y completa impaciencia, como: '¿Por qué no lo entiendo ahora? ¡Dámelo, dámelo, dámelo!'".

Ortiz explica el comportamiento de Rocky: "Tiene algo de mandón, un poco de matón, pero con cariño. Como su mente va mucho más rápido que la de Grace, hay cierta impaciencia que creo que heredé de mi familia en muchos sentidos, especialmente de mi familia extendida".

La influencia familiar también se reflejó en el ambiente del rodaje. Ortiz, de ascendencia puertorriqueña, describió la producción como un entorno inusualmente cálido y musical , sobre todo con la participación de Lord. Comentó que sonaba música entre tomas y, a veces, durante ellas, lo que ayudaba a crear la atmósfera emocional de las escenas. Algunas de esas canciones, señaló, incluso se incluyeron en la película.

Esa humanidad es parte de lo que ha hecho que Project Hail Mary conecte tan rápidamente con el público. El drama de ciencia ficción basado en la novela de Andy Weir se estrenó el 20 de marzo y alcanzó el número 1 con 80,6 millones de dólares en Estados Unidos, más 60,4 millones a nivel internacional, para un lanzamiento mundial de aproximadamente 141 millones de dólares. Se estrenó en 4007 salas, lo que le dio a Amazon MGM lo que los analistas de la industria han calificado como un gran avance en taquilla. La película actualmente tiene una puntuación del 95 % por parte de la crítica y del 96 % por parte del público en Rotten Tomatoes y obtuvo una calificación A en CinemaScore, calificaciones inusualmente altas para un estreno original a gran escala.

La historia de un titiritero

Ese éxito también ha puesto en el punto de mira a James Ortiz, nacido y criado en Albany, quien lleva años forjando una formidable carrera en el teatro y el arte de las marionetas. Residente en Nueva York, es director, actor, escritor, diseñador y titiritero, y recibió el premio Obie 2016 al diseño de marionetas por su trabajo en la obra Off-Broadway The Woodsman. Su trayectoria teatral también incluye la popular marioneta Milky White en la reposición de Broadway de Into the Woods en 2022, además de su trabajo con marionetas en The Skin of Our Teeth.

Esa trayectoria ayuda a explicar por qué Rocky nunca se siente como un truco publicitario. Ortiz llegó a la película tras años combinando diseño, ingeniería y actuación, la misma combinación que, según él, lo impulsó a dedicarse a las marionetas. Antes de Project Hail Mary, le contó a Civita, su trabajo solía consistir en diseñar marionetas de gran tamaño para teatro y entrenar a artistas que nunca antes habían manejado marionetas. En esta película, dijo, de repente tuvo que "demostrar con hechos lo que decía".

Para una película sobre supervivencia, comunicación y confianza, ese podría ser el milagro silencioso que la define. Rocky es un extraterrestre, sí, pero Ortiz lo construyó a partir de rasgos reconociblemente humanos: ansiedad, ternura, impaciencia, lenguaje corporal y la inconfundible fuerza de un familiar amoroso que no tolera tonterías. Por eso resulta tan real. No porque parezca humano, sino porque Ortiz se aseguró de que se moviera, se preocupara y amara como alguien que ya conocemos.