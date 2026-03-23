Brenda Song y su pareja Macaulay Culkin vivieron una experiencia de viaje frustrante cuando, según se informa, Alaska Airlines cedió los asientos de primera clase de su familia en el último minuto, lo que obligó a la pareja a separarse de sus dos hijos pequeños, Dakota, de 4 años, y Carson, de 3, durante un vuelo reciente.

"No sabía que cuando reservas tus boletos de primera clase con seis meses de anticipación para tu familia de seis para el cumpleaños de tu hijo, @alaskaair puede simplemente regalar tus asientos la mañana del cumpleaños sin previo aviso, separándote a ti y a tus hijos de 3 y 4 años", escribió Song en Instagram Stories el 21 de marzo.

Para concluir, instó a sus seguidores: "Nunca volveremos a volar con @alaskaair, y ustedes tampoco deberían hacerlo".

Culkin, de 45 años, compartió la declaración de Song, añadiéndole un toque de humor, diciendo: "No hay furia comparable a la de una Brenda despreciada".

Alaska Airlines respondió al incidente calificando la situación de "inaceptable" y haciendo hincapié en que no refleja el estándar de atención de la aerolínea.

Un portavoz declaró a E! News: "Viajar puede ser estresante, especialmente con niños pequeños, y nos enorgullecemos de ser una de las mejores aerolíneas para familias que viajan. Lamentamos profundamente haberles causado molestias".

La aerolínea también señaló que se había puesto en contacto con Song y Culkin para resolver el asunto de forma privada.

Brenda Song Calls Out Alaska Airlines for Giving Up Her Family’s Seats with ‘No Warning



She complains splitting up kids but bought 6 tickets😒But still sat in 1st class. Sorry, it happens a lot to us peasants. https://t.co/Q7JdjeDBSl — Cheeky 😎 (@Irenebyrd45) March 23, 2026

Brenda Song: La crianza de los hijos fortalece el vínculo con Culkin.

La pareja, que comenzó a salir en 2017 tras conocerse en el rodaje de "Changeland" y se comprometió a principios de 2022, ya ha compartido anteriormente algunas reflexiones sobre sus experiencias como padres.

Brenda Song ha descrito cómo la crianza conjunta de hijos pequeños ha fortalecido su relación.

"Por muy bien que conozcas a tu pareja, cuando tenéis hijos, es otra fase de vuestra relación, porque tenéis que lidiar con situaciones con las que nunca antes habíais lidiado", declaró a algunas fuentes en abril.

Culkin también ha hablado de cómo la paternidad cambió sus rutinas diarias, admitiendo con humor que se convirtió en "un padre de los suburbios que usa Crocs" después de ver a su hijo mayor con un par de color rosa brillante, según informó el Daily Mail .

"Así que, por supuesto, me compré un par de Crocs rosas", dijo, y añadió que se convirtieron en parte de su nueva realidad como padre.

A pesar del percance con la aerolínea, Song y Culkin siguen centrados en la familia y en la crianza compartida, aunque ella bromea diciendo que él sigue siendo poco exigente en otros aspectos, como el cuidado de la piel.

"No tiene ninguna rutina de cuidado de la piel", dijo riendo.