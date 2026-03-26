La leyenda del rock Peter Frampton regresa al estudio con su primer álbum de música original en 16 años. El álbum, titulado Carry the Light, saldrá a la venta el 15 de mayo y cuenta con una destacada lista de colaboradores de todo el mundo de la música.

El anuncio se produjo el 17 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento del primer sencillo, "Buried Treasure", un sentido homenaje al fallecido Tom Petty.

Según Billboard , Frampton compartió la noticia en Instagram, diciendo: "Este disco es muy especial para mí. Tuve la oportunidad de escribirlo y producirlo con mi hijo Julian, además de trabajar con algunos amigos maravillosos durante el proceso".

Los fans pueden esperar colaboraciones de varios íconos de la música. Sheryl Crow acompaña a Frampton en el tema "Breaking the Mold", mientras que HER intercambia solos de guitarra con el guitarrista en la pieza instrumental "Islamorada".

El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, aparece en la canción con contenido político "Lions at the Gate", descrita como un tema de protesta.

Otros colaboradores destacados son Graham Nash en "I'm Sorry Elle", Benmont Tench en "Buried Treasure" y el saxofonista Bill Evans en "Can You Take Me There" y "Tinderbox".

Peter Frampton prepped his first album of all-new rock material in 16 years.



'Carry The Light' features all-star guests including Tom Morello, Sheryl Crow and Graham Nash.



Stream single "Buried Treasure," a tribute to Tom Petty feat. Benmont Tench ...https://t.co/XNBmq6EGu3 — JamBase (@JamBase) March 17, 2026

Peter Frampton lanza nueva música llena de emoción.

El anterior álbum de larga duración de Frampton, con material original, titulado Thank You Mr. Churchill , se publicó en 2010 y apareció en la lista Billboard 200.

Quizás sea más conocido por su álbum en directo de 1976, Frampton Comes Alive!, que permaneció 10 semanas en el número 1.

Carry the Light también supone el primer gran lanzamiento de Frampton tras su ingreso en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2024.

Según informó Consequence , la producción del álbum contó con la participación de Chuck Ainsley, quien elogió la madurez vocal de Frampton y la profundidad emocional de las canciones.

"Este podría ser el mejor álbum que Peter haya hecho jamás. Las canciones son muy conmovedoras y su voz ha madurado de una manera que realmente transmite lo que intenta comunicar", dijo Ainsley.

Frampton reflexionó sobre su ingreso al Salón de la Fama y su conexión con Crow, quien desempeñó un papel clave en su nominación.

"Sheryl armó un gran revuelo y lo puso en conocimiento de todos, incluyendo a algunos miembros de la junta directiva, creo", dijo Frampton a las fuentes. "Pensaban que yo ya estaba dentro".