Kelly Osbourne habría roto su compromiso con el músico de Slipknot, Sid Wilson, en Los Ángeles, siete meses después de que él le propusiera matrimonio entre bastidores en el último concierto de Black Sabbath de Ozzy Osbourne.

Fuentes cercanas afirman que la personalidad televisiva ha estado lidiando con el duelo desde la muerte de su padre. La pareja, que tiene un hijo de tres años llamado Sidney, no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura, que fue publicada inicialmente por el Daily Mail .

Para ponerlo en contexto, Kelly Osbourne, de 39 años, anunció su compromiso con Wilson el pasado mes de julio tras más de dos décadas de amistad y un periodo relativamente corto como pareja. Se conocieron en 1999 en el Ozzfest, el festival de heavy metal fundado por sus padres, Sharon y Ozzy, pero no empezaron a salir hasta finales de 2021. La historia de su pedida de mano, que se compartió ampliamente en las redes sociales en aquel momento, se presentó como un momento muy especial para la familia Osbourne, ya que Ozzy se preparaba para retirarse de los escenarios.

Según la fuente anónima citada por el Mail , la decisión de romper el compromiso no fue repentina. "Kelly y Sid han decidido cancelar su compromiso", dijo la fuente, añadiendo que la estrella de reality ha estado " pasando por un momento difícil tras la pérdida de su padre ". La misma fuente describió el proceso de duelo como "increíblemente difícil" y dijo que ella ha estado "haciendo todo lo posible para sobrellevarlo".

Kelly Osbourne y Sid Wilson se separan en medio del dolor y los "desafíos".

La noticia llegó después de meses en los que Kelly Osbourne había sido inusualmente sincera sobre lo difícil que se había vuelto su vida. A principios de marzo, respondió a los comentarios en línea sobre su cambio de apariencia , argumentando que las críticas se acumulaban " durante el momento más difícil de mi vida ".

La misma fuente cercana a la pareja sugirió que los problemas de la pareja venían de mucho antes de la noticia de la ruptura. "En realidad, ella y Sid llevaban tiempo enfrentando dificultades en su relación, y las cosas no eran lo que parecían", afirmó la fuente. Al parecer, hicieron intentos por mantener la relación a flote por el bien de su hijo. "Intentaron que funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que separarse era la mejor opción".

La fuente añadió que Kelly Osbourne se está centrando en sí misma y en ser la mejor madre posible para la pequeña Sidney. Hay, al menos, un patrón conocido: una Osbourne que intenta proyectar cierta normalidad en una vida familiar que se ha desarrollado, a menudo de forma caótica, en público durante más de dos décadas.

Kelly Osbourne, al igual que sus representantes, aún no se ha pronunciado sobre la supuesta ruptura. Sid Wilson, al momento de redactar este artículo, no ha emitido ninguna declaración pública. Sin confirmación directa de ninguna de las partes, los rumores sobre su separación y sus motivos se basan exclusivamente en fuentes anónimas.

Desde un romance entre bastidores hasta la ruptura del compromiso de Kelly Osbourne

El contraste con el verano pasado es evidente. En julio, Kelly Osbourne publicó un vídeo en Instagram con un pie de foto sorprendentemente sencillo: "¡Ah, y esto pasó ayer!". En él se veía a Wilson arrodillándose entre bastidores en Villa Park, mientras Ozzy ofrecía lo que se anunciaba como su último concierto con Black Sabbath.

En el vídeo, Sharon Osbourne pidió silencio mientras Sid tomaba la mano de Kelly. "¡Kelly, sabes que te quiero más que a nada en el mundo!", comenzó, antes de que Ozzy lo interrumpiera con una broma directa y sin rodeos: "¡Vete a la mierda, no te vas a casar con mi hija!". Todos rieron, Sid continuó y preguntó: "Quiero pasar el resto de mi vida contigo, y delante de toda nuestra familia y amigos, Kelly, ¿quieres casarte conmigo?".

Kelly parecía atónita, girando la cabeza y tapándose la boca mientras él le ponía el anillo. Sharon y Ozzy sonreían radiantes mientras amigos y familiares aplaudían y vitoreaban. Fue, al menos ante las cámaras, un raro momento de felicidad sencilla para una familia que ha superado la adicción, la enfermedad y el escrutinio de la telerrealidad.

La propuesta de Wilson tuvo un toque de estrella de rock. Había colaborado con el joyero de Los Ángeles Mouawad en un diseño a medida: un anillo de oro amarillo de 18 quilates engastado con diamantes blancos y amarillos y detalles de citrino, con un diamante redondo de talla brillante de 2,5 quilates como protagonista. La pieza fue apodada "la Abeja", en referencia al apodo personal de Kelly.

Desde entonces, la imagen pública de Kelly Osbourne ha pasado de la alegría de su compromiso a una exposición más seria. Junto con los rumores no confirmados sobre la muerte de su padre y la aparente ruptura de su compromiso, ha seguido asistiendo a eventos de la industria. En los premios BRIT, Sharon describió a Ozzy como "el ególatra más humilde que jamás conocerás" y le dijo al público, con Kelly a su lado: "Me siento honrada de aceptar este premio de manos de mi maravilloso esposo, este Premio a la Trayectoria. Dios sabe que desearía que estuviera aquí para recibirlo él mismo".