FKA Twigs ha vuelto a los tribunales con una nueva demanda contra su expareja Shia LaBeouf, alegando que un acuerdo de confidencialidad le impidió hablar abiertamente sobre los supuestos abusos. Esta acción desvía la atención de las acusaciones originales hacia los mecanismos legales que pudieron haberlas mantenido ocultas al público.

La cantautora de 38 años, cuyo nombre de nacimiento es Tahliah Debrett Barnett, demandó por primera vez a LaBeouf en 2020, acusándolo de agresión sexual, asalto y angustia emocional.

Ahora, la disputa adquiere un cariz más acuciante. Twigs argumenta que el acuerdo propuesto incluía un acuerdo de confidencialidad que limitaba su capacidad para hablar libremente, lo que plantea interrogantes más amplios sobre si dichos acuerdos protegen a las víctimas o las obligan a guardar silencio.

Un nuevo desafío al silencio legal

La última demanda presentada por Twigs ante el Tribunal Superior de Los Ángeles se centra en el acuerdo de confidencialidad vinculado a negociaciones previas. Según The Hollywood Reporter , ella alega que el acuerdo era ilegal e inaplicable porque infringía la Ley de California "Stand Together Against Non-Disclosure" (Ley STAND). Argumenta que restringía su derecho a hablar sobre su propia experiencia.

La demanda reformula el caso. Ya no se trata solo del presunto abuso, sino de si los acuerdos legales pueden limitar lo que una persona puede decir en tales situaciones.

Twigs, representada por el reconocido abogado Mathew Rosengart, afirmó que la demanda busca corregir una injusticia, pensando en otras mujeres víctimas. Señaló que muchas víctimas de violencia sexual y doméstica simplemente carecen de los recursos para defenderse o denunciar a sus agresores.

La disputa se remonta a las negociaciones vinculadas a la demanda original de 2020, que detallaba acusaciones de comportamiento abusivo durante su relación.

Las negociaciones para llegar a un acuerdo están bajo escrutinio.

Se dice que el acuerdo de confidencialidad que fue el centro del caso surgió durante los intentos de resolver la disputa fuera de los tribunales. Según TMZ , la demanda presentada en diciembre de 2020 finalmente se resolvió de forma privada, aunque parece que algunos asuntos quedaron sin resolver y ahora han resurgido.

Twigs argumenta que el acuerdo de confidencialidad iba más allá de las cláusulas estándar. Afirma que incluía condiciones como la exigencia de un pago cuantioso en caso de incumplimiento. Sostiene que dichas cláusulas son inválidas según la ley de California y solicita a un juez que declare formalmente que el acuerdo de confidencialidad no puede hacerse cumplir.

Según ella, el acuerdo creó una barrera que condicionó cómo y cuándo podía hablar en público. Ahora está impugnando esas restricciones, considerándolas parte de un patrón más amplio que limitó su voz.

Respuesta y postura legal de LaBeouf

LaBeouf ya había presentado una demanda de arbitraje, descrita como "queja secreta", en la que solicitaba una suma que, según se informó, era excesiva por un presunto incumplimiento del acuerdo de 2020. Según Variety , su demanda hacía referencia a una entrevista de 2025 en la que Twigs afirmó no sentirse segura cuando le preguntaron sobre su relación con el actor.

En documentos presentados anteriormente, LaBeouf reconoció su comportamiento pasado, afirmando que no tenía excusas para su alcoholismo y agresividad. Dijo sentirse avergonzado y pidió disculpas a quienes había lastimado.

En cuanto a la última demanda, el actor estadounidense de 39 años no ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública detallada. Se espera que el caso reabierto retome argumentos anteriores e introduzca nuevas cuestiones legales sobre la validez de dichos acuerdos.

El resultado podría depender de cómo el tribunal interprete los límites de los acuerdos de confidencialidad en casos delicados.

Una revisión más exhaustiva de los acuerdos de confidencialidad

Este último acontecimiento se produce después de que LaBeouf aceptara retirar su demanda contra Twigs a principios de este mes, según Page Six . También coincide con un momento en que los acuerdos de confidencialidad están recibiendo cada vez más críticas en casos de abuso.

La acción de Twigs refuerza ese argumento. Al impugnar directamente el acuerdo de confidencialidad, solicita al tribunal que considere si el silencio puede imponerse mediante contratos legales en casos que implican presuntos daños.

Más que una batalla legal

Para Twigs, esto va más allá de una estrategia legal. Refleja un esfuerzo por recuperar el control de su propia historia tras años de escrutinio público y lucha personal.

FKA Twigs, quien ha sufrido un flujo constante de abusos verbales y emocionales, también ha denunciado violencia física, incluyendo haber sido arrojada contra un automóvil y estrangulada. Afirma que LaBeouf guardaba un rifle cargado junto a su cama.