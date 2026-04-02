Un momento aterrador interrumpió las vacaciones familiares en la playa de Alec Baldwin e Hilaria Baldwin cuando su hijo de 9 años, Leonardo "Leo", fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza.

Hilaria compartió la noticia en Instagram , publicando fotos que mostraban a Leo acostado en una cama de hospital, sentado en una silla de ruedas y, más tarde, sonriendo con una venda sobre su ceja izquierda.

Según la revista US Magazine , ella reveló la lesión en un mensaje directo y emotivo, escribiendo: "Advertencia: Leo se abrió la frente y nos atendieron muy bien en el hospital. Estamos muy agradecidos por la amabilidad y los cuidados".

El incidente ocurrió durante lo que se suponía que sería un feliz reencuentro. Hilaria había estado de viaje de trabajo y su familia viajó para reunirse con ella y pasar unas vacaciones en la playa.

Aunque no explicó con exactitud cómo ocurrió el accidente, dejó claro que la lesión requería atención médica inmediata.

Hilaria Baldwin recapped a recent family trip with her and Alec Baldwin’s seven children, which saw their 9-year-old son suffering an injury: “Leo split his forehead open.” https://t.co/sp8RE3tnJ2 pic.twitter.com/ef9hrzhDNp — E! News (@enews) March 31, 2026

Hilaria Baldwin comparte tiernos momentos familiares.

A pesar del susto, Hilaria contó que el resto del viaje estuvo lleno de momentos sencillos en familia. Compartió que, aparte del incidente, pasaron los días disfrutando de la playa y de estar juntos de nuevo.

"Aparte de eso, ha sido playa, juntos... Creamos recuerdos. Los extrañé tanto que me dolió", escribió.

Las fotos y los vídeos del viaje mostraban a la familia pasando tiempo junto al mar, incluyendo un clip de Alec chapoteando en el agua y otro de Leo caminando junto a su madre todavía con el vendaje puesto.

Las imágenes daban la impresión de que Leo se estaba recuperando y se encontraba de buen ánimo tras la lesión. Esta actualización llega después de que Hilaria hablara abiertamente a principios de mes sobre lo difícil que le resultaba dejar a su familia para ir a trabajar. Anteriormente, había compartido que estar lejos de sus hijos le causaba un profundo dolor emocional.

Según Page Six , ella recordó haberles dicho: "No hay número que haga que dejemos de extrañarnos y de sentir nostalgia los unos por los otros cada día", lo que subraya el estrecho vínculo dentro de la familia.