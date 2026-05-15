Hubo un tiempo en que las tendencias de belleza se limitaban casi exclusivamente a los estantes del baño. Cada temporada traía consigo una nueva crema milagrosa, un sérum carísimo o un aparato facial que prometía "transformar la piel de la noche a la mañana". Pero últimamente, la conversación sobre belleza se ha trasladado a un lugar inesperado: la cocina.

Ahora, el cuidado de la piel se encuentra en batidos, bebidas energéticas, lattes adaptógenos y polvos de colágeno mezclados con matcha helado antes del trabajo. En TikTok, los creadores lo llaman "beber el cuidado de la piel", una frase que suena un poco absurda al principio, hasta que te das cuenta de la rapidez con la que la industria de la belleza la ha adoptado.

Y, sinceramente, una vez que empiezas a notarlo, lo ves por todas partes.

En los cafés londinenses, la gente hace cola para comprar zumos verdes que se promocionan como beneficiosos para la piel. Las influencers de belleza llevan por Soho bebidas de zanahoria de un naranja brillante como si fueran accesorios. Los menús de bienestar se parecen cada vez más a listas de ingredientes para el cuidado de la piel, repletos de colágeno, ácido hialurónico, probióticos y antioxidantes.

Incluso las propias marcas de belleza están entrando en el mercado de los suplementos, expandiéndose discretamente más allá de las cremas y los limpiadores hacia polvos, gomitas y bebidas diseñadas para cuidar la piel desde el interior.

Pero si bien las redes sociales han ayudado a convertir la idea en una tendencia, el pensamiento que hay detrás es mucho más antiguo —y mucho más complejo— que la mera estética de TikTok.

¿Por qué la industria de la belleza se obsesionó con el bienestar?

El auge de la "belleza bebible" no se produjo de la noche a la mañana.

Durante años, la industria de la belleza se centró principalmente en soluciones tópicas: productos diseñados para aplicarse directamente sobre la piel. Sin embargo, en la última década, las actitudes de los consumidores han cambiado drásticamente. Cada vez más, las personas ya no separan el cuidado de la piel, la nutrición, el ejercicio físico y el bienestar mental en categorías totalmente distintas.

Los ven como conectados.

Parte de ese cambio provino del auge generalizado del bienestar que se extendió por ciudades como Londres, Los Ángeles y Nueva York a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020. De repente, la salud se vinculó profundamente con la identidad y el estilo de vida. Batidos, clases de pilates, suplementos y rutinas de cuidado de la piel comenzaron a integrarse en un mismo mundo aspiracional.

La belleza evolucionó a la par de esa mentalidad.

En lugar de limitarse a preguntar "¿Qué crema debo comprar?", la gente empezó a hacer preguntas más generales:

¿Qué alimentos afectan la inflamación?

¿Influye la salud intestinal en el acné?

¿Puede la hidratación cambiar la textura de la piel?

¿Qué nutrientes favorecen la producción natural de colágeno?

Y las redes sociales lo aceleraron enormemente.

Cómo TikTok convirtió el jugo de zanahoria en una tendencia de belleza.

La frase "bebe tus productos para el cuidado de la piel" se viralizó en internet después de que la influencer Aisha Potter publicara un vídeo en TikTok en el que aparecía bebiendo zumo de zanahoria y, con naturalidad, le atribuía su luminosidad.

El vídeo obtuvo millones de visualizaciones casi al instante.

En parte porque a internet le encantan los trucos de belleza sencillos. Pero también porque su piel lucía realmente increíble.

Pronto, los feeds de TikTok se llenaron de zumos caseros con zanahorias, jengibre, limón, piña, apio y remolacha. Los influencers documentaron sus rutinas de batidos para la piel junto con sus tratamientos matutinos, mientras que las cafeterías comenzaron a promocionar bebidas diseñadas específicamente para realzar sus beneficios de belleza.

Y a diferencia de algunas modas de belleza en línea, esta resultaba sorprendentemente creíble.

Al fin y al cabo, la mayoría de la gente ya entiende que la dieta influye en la salud en general de alguna manera. La idea de que también pueda afectar a la piel no parece particularmente descabellada.

Sin embargo, internet tiene la costumbre de convertir conversaciones complejas sobre salud en afirmaciones milagrosas simplificadas, y es ahí donde los expertos recomiendan precaución.

Qué significa realmente "beber tus productos para el cuidado de la piel"

A pesar de su nombre pegadizo, nadie está sustituyendo literalmente la crema hidratante por zumo.

La frase se refiere al consumo de bebidas ricas en nutrientes asociados con la salud de la piel, la hidratación y el apoyo antiinflamatorio. Estas suelen incluir:

Antioxidantes

Vitamina C

ácidos grasos omega-3

Probióticos

Péptidos de colágeno

Zinc

Betacaroteno

Polifenoles

Esa distinción es importante.

Un batido no eliminará de la noche a la mañana el acné, las manchas ni las líneas de expresión. Pero una alimentación constante puede contribuir a una piel con mejor aspecto a largo plazo.

Los nutricionistas suelen compararlo con el ejercicio. Ir al gimnasio una sola vez no cambia mucho. Lo que realmente produce resultados visibles es repetir hábitos saludables de forma constante.

La historia de las bebidas de belleza no es realmente nueva.

Si bien TikTok contribuyó a modernizar esta tendencia, las bebidas con fines estéticos existen desde hace décadas.

En Japón y Corea del Sur, en particular, los productos de belleza ingeribles forman parte desde hace mucho tiempo de la cultura del bienestar. Las bebidas de colágeno, los suplementos en gel y los tónicos para el cuidado de la piel se popularizaron en los mercados de belleza de Asia Oriental años antes de que el público occidental se diera cuenta.

La medicina tradicional china y las prácticas ayurvédicas también han relacionado históricamente la dieta con la salud de la piel, haciendo hincapié a menudo en la inflamación, la digestión y el equilibrio interno como factores visibles que contribuyen a la tez.

Lo que ha cambiado ahora es la imagen de marca.

Las bebidas de belleza modernas se envasan menos como suplementos alimenticios y más como accesorios de estilo de vida. Se venden en gimnasios de lujo, cafeterías de moda y espacios de bienestar conceptuales, a menudo diseñados para ser tanto funcionales como aspiracionales.

Y en Gran Bretaña, ese elemento estético es de suma importancia.

Por qué la cultura del bienestar de Londres adoptó esta tendencia.

El panorama de la belleza en Londres ha cambiado notablemente en los últimos años.

El bienestar ya no es un nicho de mercado ni está asociado exclusivamente a los spas de lujo. Se ha convertido en parte de la cultura urbana cotidiana, especialmente entre los jóvenes profesionales que buscan equilibrar la belleza, el ejercicio físico y el estilo de vida.

Si paseas por barrios como Notting Hill, Marylebone o Shoreditch, verás cafeterías de bienestar repletas de gente que pide matcha con colágeno, zumos verdes y batidos de proteínas antes de ir a trabajar.

Locales como Joe & The Juice se han convertido en lugares imprescindibles para los viajeros preocupados por su salud, mientras que los grandes almacenes, como Selfridges, dedican cada vez más espacio a conceptos de belleza basados en la nutrición.

También está surgiendo una versión claramente británica de esta tendencia.

A diferencia de la cultura del bienestar hiperperfeccionista que suele asociarse con Los Ángeles, el enfoque de Londres tiende a ser un poco más equilibrado: menos centrado en la perfección y más en el mantenimiento y la rutina.

La gente quiere una piel más sana, sí. Pero también quiere practicidad.

En parte, por eso las bebidas de belleza funcionales han ganado popularidad aquí. Se integran perfectamente en las rutinas diarias sin requerir grandes cambios en el estilo de vida.

Los ingredientes más comunes en las bebidas de belleza

Colágeno

El colágeno es la proteína responsable de ayudar a la piel a mantener su firmeza y elasticidad. La producción natural de colágeno disminuye con la edad, lo que explica por qué los polvos y bebidas de colágeno se han convertido en categorías de negocio tan importantes.

Algunos estudios sugieren que los suplementos de colágeno pueden ayudar a mantener la hidratación y la elasticidad con el tiempo, aunque los resultados varían entre individuos.

Antioxidantes

Los antioxidantes ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo causado por la contaminación, la exposición a los rayos UV y la inflamación.

Entre los ingredientes ricos en antioxidantes se incluyen:

bayas

Té verde

Frutas cítricas

Cacao

verduras de hoja verde

Betacaroteno

El betacaroteno, presente en abundancia en las zanahorias y los boniatos, se convierte en vitamina A dentro del organismo y favorece la renovación de la piel.

Esta es, en gran medida, la razón por la que el zumo de zanahoria se convirtió en el símbolo de la tendencia de TikTok.

Ácidos grasos omega-3

Los ácidos grasos omega-3 ayudan a fortalecer la barrera cutánea y a mantener la hidratación. Se encuentran comúnmente en:

Salmón

Nueces

semillas de chía

Semillas de lino

Probióticos

Las crecientes investigaciones sobre la conexión entre el intestino y la piel también han impulsado el uso de probióticos en el ámbito de la belleza. Algunos expertos creen que equilibrar la flora intestinal puede ayudar a reducir la inflamación asociada a afecciones cutáneas como el acné y la rosácea.

¿Puede sustituir el cuidado de la piel real el consumo de bebidas?

En resumen: no.

Los dermatólogos insisten constantemente en que el apoyo nutricional debe complementar el cuidado de la piel, no sustituirlo.

Los productos tópicos siguen desempeñando un papel importante en el tratamiento de problemas como:

Acné

Hiperpigmentación

Daños causados por el sol

Líneas finas

Sensibilidad

Ningún batido de colágeno ni zumo verde puede proteger la piel del daño causado por los rayos UV de la misma manera que lo hace el protector solar.

Como médica de cabecera del NHS y especialista en medicina estética, la Dra. Alicia González-Fernández ha explicado que muchas bebidas contienen nutrientes beneficiosos, pero no sustituyen las prácticas de cuidado de la piel médicamente probadas.

El enfoque más saludable suele ser combinar ambos:

Dietas ricas en nutrientes

Hidratación constante

Buen sueño

Cuidado tópico de la piel

FPS diario

Por qué esta tendencia conecta emocionalmente con el público.

Parte de la razón por la que este movimiento ha perdurado más que muchas modas pasajeras de belleza en internet es que conecta tanto con la emoción como con la apariencia.

Cada vez más personas desean rituales de belleza que les resulten reconfortantes y que reflejen un propósito.

Prepararse un batido por la mañana, llevar una bebida saludable por Londres o establecer rutinas de autocuidado crea una sensación de control, especialmente durante períodos en los que la vida parece caótica o sobreestimulante.

El ritual se convierte en parte del atractivo.

Y a diferencia de las tendencias de belleza que requieren transformaciones drásticas, "beber el cuidado de la piel" resulta relativamente factible. La mayoría de las personas pueden incorporar más agua, fruta o alimentos ricos en nutrientes a su rutina sin tener que reinventarse por completo.

Esa accesibilidad ayuda a explicar por qué la tendencia sigue creciendo.

Mitos comunes sobre las bebidas de belleza

'Un solo zumo transformará mi piel'

Improbable.

La salud de la piel se desarrolla gradualmente y está influenciada por las hormonas, el sueño, la genética, el estrés, la hidratación y el estilo de vida en general.

'Lo natural es mejor'

No necesariamente.

Algunos batidos que se comercializan como saludables contienen niveles de azúcar sorprendentemente altos, lo que puede contribuir a la inflamación y a la degradación del colágeno.

'Los suplementos actúan al instante'

La mayoría de las intervenciones nutricionales requieren constancia durante semanas o meses antes de que aparezcan efectos visibles.

"El cuidado tópico de la piel ya no importa".

Definitivamente falso.

Incluso los dermatólogos centrados en el bienestar siguen haciendo hincapié en la limpieza, la hidratación y el protector solar como elementos básicos esenciales.

Entonces, ¿beber los productos para el cuidado de la piel es solo otra moda pasajera en el mundo de la belleza?

Probablemente no.

Las bebidas específicas pueden evolucionar. Hoy son el jugo de zanahoria y los batidos de colágeno; el año que viene podría ser algo completamente diferente. Pero la tendencia general hacia el bienestar interno como parte de la cultura de la belleza parece que se mantendrá.

Los consumidores comprenden cada vez más que la piel refleja el bienestar general de maneras que los productos de belleza por sí solos no pueden controlar por completo.

Y si bien las redes sociales a menudo exageran los resultados, la idea subyacente —cuidar la piel a través de la nutrición y el estilo de vida— no es particularmente extrema.

En todo caso, refleja una comprensión de la belleza más integral que muchas tendencias anteriores.

Pero quizás no esperes que un batido de 10 libras te dé de la noche a la mañana la piel de Hailey Bieber.