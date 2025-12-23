El humilde pistacho, que antes se contentaba con aparecer en los cuencos de frutos secos de Navidad, ahora se encuentra en el centro de una escasez mundial, todo gracias a una barra de chocolate viral que está vaciando los estantes más rápido de lo que los proveedores pueden llenarlos.

Te puede interesar: Un profeta ghanés construye ocho arcas gigantes tras afirmar que Dios le advirtió que el mundo acabaría esta Navidad.

¿El culpable? Una barra de chocolate de postre aparentemente sencilla de Dubái , llamada " chocolate Dubái", que se volvió viral en TikTok en 2023 cuando los influencers de ASMR descubrieron que su crujido, extrañamente satisfactorio, hacía vibrar los teléfonos de los espectadores con cada bocado. Desde entonces no ha parado y se pronostica que en 2026 la locura llegue a niveles mayores.

Esta adictiva creación (capas de chocolate con leche, relleno cremoso de pistacho, knafeh crujiente y tahini) ha desencadenado lo que los expertos de la industria llaman "pánico del pistacho", ya que los fabricantes se apresuran a conseguir frutos secos que simplemente no existen.

Un refrigerio viral provoca escasez mundial de pistachos

Las consecuencias de la popularidad del chocolate de Dubái repercuten en el mercado mundial de frutos secos, provocando una escasez imprevista de pistachos. Giles Hacking, de CG Hacking, un importante comerciante de frutos secos, ha culpado directamente al producto viral, señalando que "el mundo del pistacho está prácticamente agotado en estos momentos" debido a ello.

Para empeorar las cosas, este aumento de la demanda ha coincidido con un año difícil para los productores de pistacho. En EE. UU., concretamente en California, que lidera la producción mundial de pistacho, la oferta se redujo un 20 % en el año previo a febrero de 2025. Las exportaciones iraníes a los Emiratos Árabes Unidos se han disparado un asombroso 40 % en tan solo seis meses, con más pistachos enviados entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 que en todo el año anterior.

La escasez de pistachos ha provocado un aumento significativo del precio, que ha pasado de 7,65 dólares a 10,3 dólares por libra en un año. Como era de esperar, la fiebre del chocolate de Dubái, sumada a la disminución de la oferta de pistachos, ha disparado el precio de las barras de postre.

Yezen Alani, quien lanzó la barra de chocolate original de Dubai con su esposa Sarah Hamouda, explicó a la BBC que esos precios tan elevados se deben al proceso de elaboración del producto.

"Todo es artesanal, cada diseño se hace a mano", dijo Yezen. "Usamos ingredientes de primera calidad y el proceso no es como el de otras barras: se hornea, se moldea el chocolate según el diseño y, en el caso del relleno, incluso los pistachos se recogen y procesan a mano".

La popularidad del chocolate de Dubai ha llevado a numerosos minoristas a copiar el producto con sus propios toques.

El fundador de Dubai Chocolate se pronuncia contra las imitaciones

Sumándose a la tendencia, Nestlé, Lidl y Lindt han producido sus propias versiones de esta golosina, que se venden por entre 4 y 7 dólares, y esta última se agotó en 72 minutos en la tienda de TikTok.

Yezen criticó duramente las copias de su producto, calificándolas de "muy frustrantes porque la gente prueba imitaciones, lo que perjudica nuestra marca". Enfatizó la diferencia entre su producto de lujo y las copias producidas en masa: las barras FIX originales requieren refrigeración, se elaboran a mano y tienen fechas de caducidad cortas, factores que no pueden replicarse con alternativas de larga duración en los supermercados.

Los ingredientes cuidadosamente seleccionados del producto son fruto del amor por la cocina regional de Dubai, así como de un gusto insaciable por lo dulce provocado por el embarazo.

Los antojos durante el embarazo desencadenan una locura mundial por el chocolate

El chocolate de Dubái surgió hace apenas cuatro años cuando la emprendedora británico-egipcia Sarah Hamouda decidió dar vida a sus antojos de embarazo. Junto con su esposo Yezen y el chef filipino Nouel Catis Omamali, Sarah se propuso crear una barra de chocolate que fusionara sabores de Oriente Medio en el capricho perfecto. Impresionados por los resultados, lanzaron Fix Dessert Chocolatier en 2021 como un negocio secundario, ofreciendo lo que ellos llaman con orgullo una "Experiencia Increíble".

El negocio despegó dos años después, cuando un video de TikTok de Maria Vehera se volvió viral en diciembre de 2023. Su clip, que acumuló más de 120 millones de vistas, catapultó la golosina a la fama mundial y desató una obsesión que no ha disminuido desde entonces.

@mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr #foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257

El meteórico ascenso del chocolate de Dubái, de un capricho local a una obsesión viral, está teniendo consecuencias económicas innegables e imprevistas. El repentino ascenso de este capricho, de un capricho local a una locura generalizada, pone de manifiesto el inesperado poder de las redes sociales para transformar las cadenas de suministro e impulsar la demanda a una escala sin precedentes. A medida que los precios del pistacho se disparan y la escasez se agrava, la industria se enfrenta a una pregunta crucial: ¿puede la innovación en el lujo coexistir con la preservación del medio ambiente, o está condenada a agotar los recursos globales?