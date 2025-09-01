La guerra entre Emiliano Aguilar y la familia de su papá Pepe Aguilar llegó a niveles nucleares durante el fin de semana, con ataques involucrando al perro bulldog francés de la familia, y al también artista Christian Nodal, casado con la hija menor Ángela Aguilar.

El mal clima entre Emiliano y su familia paterna lleva años. Sin embargo, las últimas semanas han sido particularmente rudas. Primero, el hijo mayor de Pepe alimentó las críticas a su papá y hermanos por declaraciones que hicieron sobre los inmigrantes durante el fin de semana en sus conciertos del Hollywood Bowl.

"Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso", expresó el artista desatando un nuevo escándalos.

"Nací en Los Ángeles y mi padre dijo algo ayer, que estaba muy orgulloso de estar en los Estados Unidos y muy orgulloso de ser un México-americano, uno legal, y si pudiera decir algo que he aprendido en estos meses es que solo el pueblo salva al pueblo", expresó por su parte Ángela.

Ambas declaraciones fueron vistas como una crítica a los indocumentados y un mensaje lanzado "desde el privilegio".

Luego, resurgió una entrevista dada por Pepe a Patty Chapoy en la que aseguró que Carmen Treviño, la madre de Emiliano, se fue de la residencia matrimonial en México sin avisar, llevándose no solo al niño, sino muebles y demás.

La reacción de Emiliano y hasta de su madre han sido algunas de las más agresivas que habían tenido con los Aguilar. En respuesta, los Aguilar publicaron fotos en la cuenta de Gordo Aguilar, el perro de la familia, llamándolo agresiva-pasivamente de perro. Emiliano no se quedó callado e hizo lo mismo, pero con todos. Luego desde la cuenta del perro salió una disculpa, como intentando calmar los ánimos, aunque esto solo incendió aun más al público.

Pero nada pudo haber preparado a las redes sociales para la decisión de Emiliano de publicar lo que parecen ser unos textos que le habría mandado su cuñado Christian Nodal.

"Fucking pussy, deja de hablar de armas y drogas que de eso todo hablan jajaja", habría escrito el esposo de Ángela, además dio a entender que la madre de la hija de Emiliano se había aparecido en un concierto de Ángela a pedir dinero.

A esto, Emiliano respondió:"Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro".

Hasta ahora nada de esto es productivo ni ayuda a los esfuerzos del equipo de Pepe Aguilar para parar la ola de críticas y publicidad negativa que ha recibido su familia desde que se conoció de la relación de Ángela y Nodal desde mayo del año pasado. Quizá una llamada o una visita podría ser mejor que todas estas explosiones públicas en las redes sociales.