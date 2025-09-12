El regreso de cuatro días del príncipe Harry a Gran Bretaña ha atraído la atención pública y la tensión privada, mientras las dudas giran inicialmente en torno a si se reunirá con el rey Carlos III durante su visita; de hecho, lo hizo.

Los observadores reales sugieren que, a pesar de que el Rey conoció a su hijo menor, es poco probable que le dé la bienvenida nuevamente a Harry, citando temores de larga data de que las conversaciones privadas puedan terminar en unas memorias futuras.

El historiador Hugo Vickers, que ha escrito extensamente sobre la monarquía, dijo que la Familia Real "no confía" en el Duque de Sussex después de que se hicieran públicos detalles personales en su libro "Spare".

Agregó que la publicación "causó mucho daño" dentro de la familia, dejando a los parientes cautelosos de que cualquier reunión sea utilizada para más revelaciones.

Harry llegó a Londres en el aniversario de la muerte de la reina Isabel II y realizó una visita privada a su tumba en Windsor.

Al mismo tiempo, el príncipe William y la princesa Kate organizaron un evento en las cercanías en honor a la fallecida monarca.

Harry también hizo comentarios jocosos esa misma semana sobre la dinámica entre hermanos. En un evento benéfico, el Duque bromeó con un joven galardonado diciendo que los hermanos "a veces lo complican todo" cuando le preguntaron por su propio hermano.

#PrinceHarry on has arrived Clarence House to see his father #KingCharles as reported by BBC News.

About time too. I just knew this would happen from #PrinceHarry’s confident hyper activities and Police Security. Who knows, he might be willing to offer the Sussexes Half in, half… pic.twitter.com/qcOnWUsdyl — Teena Valerie Mordi (@Valteena) September 10, 2025

Creciente división dentro de la Familia Real

Según The Sun , Vickers cree que la reconciliación con su hermano y su padre no depende de sus acciones, sino de las de Harry.

"Él es quien tiene que disculparse. Él es quien tiene que dar garantías", dijo Vickers, argumentando que Harry primero debe reconocer la tensión que ha causado antes de que se pueda lograr un progreso genuino.

En sus memorias, Harry recordó cómo el rey Carlos una vez suplicó: "No hagan que mis últimos años sean miserables".

Vickers advirtió que si la salud del Rey se deteriora aún más, Harry podría encontrarse agobiado por el arrepentimiento si no se llega a una solución.

Mientras tanto, la especulación no ha sido bien recibida por todos.

Una fuente que habló con Richard Eden del Daily Mail expresó su preocupación de que el Rey corra el riesgo de "apaciguar a Harry después de su atroz comportamiento hacia la Familia Real".

Los cortesanos enfatizaron que el hábito de Harry de compartir detalles privados, ya sea a través de memorias o informes extraoficiales luego filtrados, sigue siendo el mayor obstáculo para reconstruir la confianza familiar.

Para el príncipe Guillermo, el problema va más allá del perdón. Radar Online informó que William fue mantenido al margen de la reunión discreta de Carlos y Harry en Clarence House, que duró casi una hora.

Según una fuente, "si le hubieran consultado a William, habría intentado bloquearlo", lo que subraya la profundidad de su frustración por las acciones de su hermano.

Harry, por otro lado, se mostró optimista durante todo el viaje. Asistió a los Premios WellChild, visitó el Estudio de Grabación Comunitaria de Nottingham y donó, según se informa, 1,1 millones de libras a BBC Children in Need.

Se sintió cómodo en su antigua posición en un evento de veteranos donde se le vio interactuando con seguidores y tomándose selfies.

Un comunicado de su portavoz dijo que a Harry "le encantó estar de vuelta en el Reino Unido, ponerse al día con viejos amigos y apoyar causas que significan tanto para él".

Aun así, los observadores sostienen que sus apariciones benéficas y su cálida recepción pública no abordan la grieta en el corazón de la monarquía.

Según Vickers, Harry alguna vez fue considerado como "un miembro muy trabajador y exitoso de la familia", pero hoy corre el riesgo de ser visto con sospecha.