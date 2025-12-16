El actor mexicanoestadounidense Mauricio Ochmann, el exmarido de Aislinn Derbez reveló que la actriz e influencer ya se reunió con Kai, la hija de ambos, tras duelo por la muerte de su madre y posterior operación y hospitalización.

Te puede interesar: Los duros días finales de Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez

"Está bien, está sana", dijo Ochmann durante una reunión informal en el aeropuerto de la Ciudad de México. "Ya está con Kai desde ayer, yo la tuve unos días, pero ya está con ella", agregó. Kailani "Kai" Ochmann González de ocho años, nació durante el matrimonio de la pareja y los papás tienen custodia compartida.

Ochmann explicó que se había quedado con la niña mientras Derbez se recuperaba de una operación a la que se sometió la semana pasada.

La propia artista fue quien reveló que había estado hospitalizada, al publicar en sus redes sociales imágenes con un suero en el brazo. Aunque no dio mayores detalles, su papá Eugenio Derbez sí explicó que se había sometido a una operación "que había estado postergando por un tiempo", dejando claro que no había sido una emergencia o un problema grave de salud.

Sin embargo, sus fans no han dejado de pedir noticias sobre su salud, ya que Aislinn Derbez también transita el duelo por la inesperada muerte de su madre.

"Ha sido un mes durísimo para ella, por muchas cosas que le habían pasado, además de la muerte de su mamá", agregó Derbez.

La también actriz Gabriela Michel falleció ell 24 de noviembre en la Ciudad de México a consecuencia de un ataque cardíaco. Tenía 63 años.

Asimismo, Aislinn comentó que también se había enfrentado a una mudanza complicada y otros sucesos que le habían generado mucho estrés.

Ochmann aprovechó además para dejar claro que no le interesaba entrar en la polémica sobre si había apoyado o no a la madre de su hija durante sus semanas difíciles. "Cada quién lo mira desde su punto de vista", manifestó.

Fans de ambos y de la familia Derbez habían estado vigilando las redes sociales para confirmar que Aislinn hubiese sido arropada por sus seres queridos, algo que provocó fuertes declaraciones de sus hermanos por parte de padre Vadhir y José Eduardo Derbez, su papá y hasta Victoria Ruffo.

Afortunadamente, tal parece que toda la preocupación fue en vano y el fin de año, aunque siempre es difícil en duelo, será mejor para Aislinn Derbez.