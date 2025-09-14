Emmy 2025: todos los ganadores
La edición 2025 de los Emmy, la premiación más grande e importante de la televisión estadounidense, consolidó a The Studio, The Penguin y Severance como los ganadores en un año que lo mejor y más brillante pobló las producciones para la pantalla chica.
Una semana antes de la gran gala, que tuvo lugar en el Teatro Peacock del centro de Los Ángeles, la Academia de Televisión había anunciado los ganadores de los Creative Emmys, que incluyen la mayoría de los premios al talento detrás de la cámara, así como algunos actores invitados, así como los Emmys para producciones relacionadas con la música.
El claro favorito en los Emmys de las Artes Creativas de 2025 fue Saturday Night Live (SNL50: The Anniversary Special), que obtuvo 11 galardones , convirtiéndose en el mayor ganador de dichas ceremonias. Le siguieron The Studio con 9 , The Penguin con 8 y Severance con 6. Estos programas dominaron las categorías de arte, artista invitado, técnica y detrás de cámaras.
La lista anunciada de presentadores incluye a Elizabeth Banks; Ike Barinholtz; Angela Bassett; Jason Bateman; Kathy Bates; Kristen Bell; Alexis Bledel; Sterling K. Brown; Stephen Colbert; Jennifer Coolidge; Alan Cumming; Eric Dane; Colman Domingo; Tina Fey; Walton Goggins; Tony Goldwyn; Lauren Graham; Kathryn Hahn; Mariska Hargitay; Justin Hartley; Charlie Hunnam; Jude Law; James Marsden; Christopher Meloni; Leanne Morgan; Julianne Nicholson; Jenna Ortega; Sarah Paulson; Evan Peters; Parker Posey; Jeff Probst; Phylicia Rashad; Hiroyuki Sanada; Anna Sawai; Michael Schur; Sydney Sweeney; Sofia Vergara ; Jesse Williams; y Catherine Zeta-Jones.
Serie dramática sobresaliente
Andor
El diplomático
El último de nosotros
Paraíso
El Pitt
Ruptura
Caballos lentos
El loto blanco
Serie de comedia destacada
Escuela primaria Abbott
El oso
Trucos
Nadie quiere esto
Sólo asesinatos en el edificio
Contracción
El estudio
Lo que hacemos en las sombras
Serie limitada o antológica excepcional
Adolescencia
Espejo negro
Morir por sexo
Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
El pingüino
Película para televisión destacada
Cresta rebelde
Bridget Jones: Loca por el chico
La Garganta
Cabeza de montaña
Nonnas
Actor principal en una serie dramática
Sterling K. Brown, Paraíso
Gary Oldman, Caballos lentos
Pedro Pascal, El último de nosotros
Adam Scott, Severance
Noah Wyle, El Pitt
Actriz principal en una serie dramática
Kathy Bates, Matlock
Sharon Horgan, Bad Sisters
Britt Lower, Severance
Bella Ramsey, El último de nosotros
Keri Russell, La Diplomática
Actor de reparto en una serie dramática
Zach Cherry, Severance
Walton Goggins, El loto blanco
Jason Isaacs, El loto blanco
James Marsden, Paraíso
Sam Rockwell, El loto blanco
Tramell Tillman, Severance
John Turturro, Severance
Actriz de reparto en una serie dramática
Patricia Arquette, Severance
Carrie Coon, El loto blanco
Katherine LaNasa, The Pitt
Julianne Nicholson, Paraíso
Parker Posey, El loto blanco
Natasha Rothwell, El loto blanco
Aimee Lou Wood, El loto blanco
Actor principal en una serie de comedia
Adam Brody, Nadie quiere esto
Seth Rogen, The Studio
Jason Segel, Encogiéndose
Martin Short, Sólo asesinatos en el edificio
Jeremy Allen White, The Bear
Actriz principal en una serie de comedia
Uzo Aduba, La Residencia
Kirsten Bell, Nadie quiere esto
Quinta Brunson, Escuela Primaria Abbott
Ayo Edebiri, El oso
Jean Smart, Hacks
Actor de reparto en una serie de comedia
Ike Barinholtz, El Estudio
Colman Domingo, Las cuatro estaciones
Harrison Ford, encogiéndose
Jeff Hiller, Alguien en algún lugar
Ebon Moss-Bachrach, El Oso
Michael Urie, Encogiéndose
Bowen Yang, Sábado noche en directo
Actriz de reparto en una serie de comedia
Liza Colón-Zayas, The Bear
Hannah Einbinder, Hacks
Kathryn Hahn, The Studio
Janelle James, Escuela Primaria Abbott
Catherine O'Hara, El Estudio
Sheryl Lee Ralph, Escuela Primaria Abbott
Jessica Williams, Shriking
Actor principal en una serie limitada o antológica o película
Colin Farrell, El Pingüino
Stephen Graham, Adolescencia
Jake Gyllenhaal, presunto inocente
Brian Tyree Henry, ladrón de drogas
Cooper Koch, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
Actriz principal en una serie limitada o antológica o película
Cate Blanchett, Descargo de responsabilidad
Meghann Fahy, Sirenas
Rashida Jones, Black Mirror
Cristin Milioti, El Pingüino
Michelle Williams, Muriendo por sexo
Actor de reparto en una miniserie o antología o película
Javier Bardem, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
Bill Camp, presunto inocente
Owen Cooper, Adolescencia
Rob Delaney, Muriendo por sexo
Peter Sarsgaard, presunto inocente
Ashley Walters, Adolescencia
Actriz de reparto en una miniserie o antología o película
Erin Doherty, Adolescencia
Ruth Negga, presuntamente inocente
Deirdre O'Connell, El Pingüino
Chloë Sevigny, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez
Jenny Slate, muriendo por sexo
Christine Tremarco, Adolescencia
Serie de charlas
El programa diario
¡Jimmy Kimmel en vivo!
The Late Show con Stephen Colbert
Serie de variedades con guión
La semana pasada esta noche con John Oliver
Sábado noche en vivo
Serie de competencia de telerrealidad
La carrera asombrosa
La carrera de drag de RuPaul
Sobreviviente
El mejor chef
Los traidores
Especial de Variedades (En Vivo)
Tazón de Beyoncé
Los Oscar
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX de Apple Music protagonizado por Kendrick Lamar
SNL 50: El especial del aniversario
SNL50: El concierto de bienvenida
Especial de Variedades (Pregrabado)
Adam Sandler: Te amo
Ali Wong: Mujer soltera
Bill Burr: Años de muerte
Premio Mark Twain Conan O'Brien
Sarah Silverman: Post mortem
Tu amigo, Nate Bargatze
Ganadores del Emmy creativo
El estudio
- Casting para una serie de comedia
- Cinematografía para una serie de comedia
- Edición para una serie de comedia
- Vestuario para una serie contemporánea
- Diseño de producción para un programa narrativo
- Mezcla de sonido para una serie de comedia
- Edición de sonido para una serie de comedia
- Actor invitado en una serie de comedia (Bryan Cranston)
- Victorias adicionales en artesanía técnica
El pingüino
- Casting para una serie limitada o antológica
- Cinematografía para una serie limitada o antológica
- Edición para una serie limitada o antológica
- Vestuario para una serie limitada o antológica
- Diseño de producción para una serie limitada o antológica
- Maquillaje para una serie limitada o antológica
- Categorías de sonido (mezcla, edición)
- Efectos visuales
Ruptura
- Actriz invitada en una serie dramática (Merritt Wever)
- Cinematografía para una serie dramática
- Edición para una serie dramática
- Mezcla de sonido para una serie dramática
- Edición de sonido para una serie dramática
- Ganancias en categorías de artesanía adicionales
Saturday Night Live (SNL50: El especial del aniversario)
- Especial de Variedades (En Vivo)
- Dirección para un especial de variedades
- Diseño de iluminación para un especial de variedades
- Dirección musical
- Diseño de producción para un especial de variedades
- Mezcla de sonido para un especial de variedades
- Dirección Técnica
- Múltiples premios de artesanía adicionales
Amor en el espectro
- Programa excepcional de realidad no estructurada
- Casting para un programa de telerrealidad
Queer Eye
- Programa de realidad estructurada excepcional
Nuestros océanos
- Narrador destacado (Barack Obama)
Los traidores
- Presentador destacado de un programa de telerrealidad o de competencia de telerrealidad (Alan Cumming)
¿Quién quiere ser millonario?
- Presentador destacado de un programa de juegos (Jimmy Kimmel)
Bridgerton
- Mejor interpretación de voz en off de un personaje (Julie Andrews)
Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX de Kendrick Lamar
- Dirección musical excepcional
Pee-wee como él mismo
- Especial de documental o no ficción sobresaliente
Ola de 100 pies
- Serie documental o de no ficción destacada