La gala de entrega de los Latin Grammy de 2025 dejó muchos momentos importantes para la historia de los premios y de la música latina. Bad Bunny y Marco Antonio Solis "El Buki" protagonizaron varios de ellos. Sin embargo, ninguno se ha viralizado tanto como el encuentro que tuvieron ambos artistas en los pasillos del MGM Theatre en Las Vegas.

Bad Bunny subió tres veces al escenario. Dos de ellas para recibir sus Latin Grammys. Al final, el Conejo cerró la noche empatado como el mayor ganador con el dueto argentino Ca7riel y Paco Amoroso, con cinco cada uno. La número tres fue para interpretar su éxito WELTiTA, con el grupo puertorriqueño Chuwi. El tema es parte de su exitoso disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

"Amen lo más que puedan. Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, especialmente a los de Puerto Rico, que no dejen de soñar, no importa de dónde vengas, nunca olvides de dónde vienes, pero sin olvidar para dónde vas. Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música", dijo El Conejo ante la audiencia que lo aplaudía de pie.

Por su parte, El Buki visitó el escenario en dos oportunidades. Una de ellas fue musical, al interpretar con Karol G su canción Coleccionando Heridas.

Además, con Gloria Estefan entregó al cantante español Raphael el premio "Persona del Año", y fue justamente al bajarse del escenario cuando se encontró de frente con Bad Bunny y mantuvieron el viral y divertido escenario.

En el video se ve como Benito abraza a El Buki quien le dice: "Oye, nunca me invitaste allá".

A lo que Bad Bunny le contesta, primero sorprendido y después muerto de la risa: "ahh la casa, ahora la pongo. Ahí tenemos un sofá y todo para ti con los que vamos a estar".

El intercambio terminó con familiares, abrazos y promesas de futuros encuentros y las palabras de Benito: "Qué honor".

Por eso, si de soñar se trata, ¿quizá plantaron la semilla de una colaboración?

Eso sí, tendría que ser en el futuro lejano. Bad Bunny se prepara para comenzar el próximo fin de semana su gira mundial en la República Dominicana, mientras que ensaya su polémica y muy esperada presentación en el medio tiempo del Super Bowl, en febrero de 2026.