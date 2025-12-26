Perfumes para introvertidos vs. extrovertidos: Cómo elegir aromas según tu tipo de personalidad
En un mercado de fragancias en constante expansión, seleccionar el perfume perfecto es más que una mera preferencia. Hay varios factores a tener en cuenta al elegir uno, como su aroma, precio, marca, tendencia, nicho y muchos más.
Además de esto, también hay que entender cómo se adapta el perfume a la personalidad de cada uno, según la revista FAB L'Style, que investigó y habló con maestros perfumistas desde Francia hasta Japón.
Y es que el perfume no solo representa los olores que más te gustan, sino como te perciben los demás. El aroma ideal combina y manda el mensaje adecuado, mientras que al mismo tiempo te hace sentir asegura y feliz.
Perfumes para introvertidos
Si tupersonalidad empieza por I (Introvertido), deberías optar por un perfume con aromas sutiles y reconfortantes. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Carleton, las personas introvertidas tienden a ser sensibles a las fragancias fuertes.
Esto suele provocar incomodidad, por lo que se sugiere elegir aromas sofisticados que sean una combinación de ambos.
Otros 13 de Le Labo
Este perfume, que se vende desde $7 a $1095, está impregnado de ambroxide, un almizcle animal sintético junto con jazmín y musgo.
Tú más brillante
Con precios que van desde $32 hasta $78, el perfume Glossier You desprende notas suaves, cálidas y familiares de pimienta rosa, iris y una base ligeramente dulce. Su aroma se adapta a la química de la fórmula según la piel.
Perfumes para extrovertidos
Al contrario del olor susurrante de los introvertidos, aquellos con MBTI que comienza con E (Extrovertido) prefieren fragancias fuertes.
"La fragancia de un extrovertido debe ser como su personalidad... invitando a la conversación, no dominando", dijo un maestro perfumista a FAB L' Style.
Neroli Portofino de Tom Ford
Disponible desde $75 a $890, este Eau de parfum (EDP) presenta notas de aceite cítrico fresco, notas florales y matices de ámbar que recordarán a los amantes de los perfumes la brisa fría, el agua con gas y el exuberante follaje de la Riviera italiana.
Agua gitana de Byredo
Disponible desde $225 hasta $320, este EDP se abre con aromas de bergamota, bayas de enebro y limón, seguidos de incienso, lirio y agujas de pino como corazón. En su fondo, se perciben notas terrosas de ámbar, sándalo y vainilla.
