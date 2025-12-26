En un mercado de fragancias en constante expansión, seleccionar el perfume perfecto es más que una mera preferencia. Hay varios factores a tener en cuenta al elegir uno, como su aroma, precio, marca, tendencia, nicho y muchos más.

Además de esto, también hay que entender cómo se adapta el perfume a la personalidad de cada uno, según la revista FAB L'Style, que investigó y habló con maestros perfumistas desde Francia hasta Japón.

Y es que el perfume no solo representa los olores que más te gustan, sino como te perciben los demás. El aroma ideal combina y manda el mensaje adecuado, mientras que al mismo tiempo te hace sentir asegura y feliz.

Perfumes para introvertidos

Si tupersonalidad empieza por I (Introvertido), deberías optar por un perfume con aromas sutiles y reconfortantes. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Carleton, las personas introvertidas tienden a ser sensibles a las fragancias fuertes.

Esto suele provocar incomodidad, por lo que se sugiere elegir aromas sofisticados que sean una combinación de ambos.

Este perfume, que se vende desde $7 a $1095, está impregnado de ambroxide, un almizcle animal sintético junto con jazmín y musgo.

Con precios que van desde $32 hasta $78, el perfume Glossier You desprende notas suaves, cálidas y familiares de pimienta rosa, iris y una base ligeramente dulce. Su aroma se adapta a la química de la fórmula según la piel.

Perfumes para extrovertidos

Al contrario del olor susurrante de los introvertidos, aquellos con MBTI que comienza con E (Extrovertido) prefieren fragancias fuertes.

"La fragancia de un extrovertido debe ser como su personalidad... invitando a la conversación, no dominando", dijo un maestro perfumista a FAB L' Style.

Disponible desde $75 a $890, este Eau de parfum (EDP) presenta notas de aceite cítrico fresco, notas florales y matices de ámbar que recordarán a los amantes de los perfumes la brisa fría, el agua con gas y el exuberante follaje de la Riviera italiana.

Disponible desde $225 hasta $320, este EDP se abre con aromas de bergamota, bayas de enebro y limón, seguidos de incienso, lirio y agujas de pino como corazón. En su fondo, se perciben notas terrosas de ámbar, sándalo y vainilla.