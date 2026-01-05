A principios de la década de 2000, Addyson James era marinera de la Armada estadounidense y se encontraba en la cubierta de un portaaviones mientras el mundo cambiaba para siempre tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Hoy, a sus 46 años, sigue en el negocio de las "bombas", pero de una índole radicalmente distinta.

La veterana, que antaño garabateaba mensajes desafiantes en municiones destinadas a bastiones de Al Qaeda, ha cambiado su uniforme militar por el mundo del entretenimiento para adultos, lujoso y de baja seguridad, solo para descubrir que el glamour de la industria es una promesa vacía. En una entrevista exclusiva y reveladora, Addyson ha revelado la dura realidad económica que enfrentan los artistas, revelando una crisis de vivienda que la ha dejado prácticamente sin hogar y recurriendo al trabajo sexual legal para sobrevivir.

La precisión militar detrás del cambio de carrera de Addyson James

Addyson se unió a la Armada de los Estados Unidos en 1998 y sirvió a su país durante cinco años, incluyendo tres como especialista en logística aeronáutica. Estacionada en la estratégica base Diego García en el Océano Índico, estuvo en primera línea de la respuesta global al terrorismo.

"Los bombarderos furtivos llegaban volando", recordó. "Les echábamos bombas y los lanzábamos, y ellos bombardeaban Afganistán". Fue un período de intenso propósito; recuerda haber firmado con tiza su nombre y "EE. UU." en las armas.

Sin embargo, incluso entonces, su lado rebelde y sexualmente liberado era evidente. Addyson admite haber aprovechado al máximo la proporción de género en el ejército. "Cuando entré en la Marina, de repente había miles de personas; los hombres acudían en masa a mí", dijo. Incluso afirma haber tenido una aventura audaz dentro del motor de un avión en un hangar del USS Nimitz . "Al día de hoy no sé cómo no nos atraparon", rió. "Corrimos un gran riesgo, pero eso es parte de la diversión".

Consecuencias financieras: Por qué Addyson James tiene dificultades para llegar a fin de mes

Tras dejar la Marina en 2003, Addyson trabajó inicialmente como esteticista antes de incorporarse a la industria del porno en 2022. Tras 15 años en la comunidad de intercambio de parejas, la transición le resultó natural. Sin embargo, la recompensa económica ha sido inexistente. A pesar de las nominaciones a la industria y las apariciones en la alfombra roja, sigue atrapada en un círculo vicioso de pobreza. "La mayoría de la gente no gana ni 10.000 dólares al año grabando porno", explicó, desmintiendo el mito de la estrella porno adinerada.

La logística poco atractiva de la industria es lo que realmente vacía la cuenta bancaria. Addyson señaló que, si bien una escena puede pagar 1,200 dólares, un exorbitante 15% va a parar a los agentes, y ella debe desembolsar 300 dólares cada semana para las pruebas obligatorias de salud y ETS para seguir siendo elegible para trabajar.

Cuando la industria sufrió una crisis estival —pasando de siete escenas al mes a ninguna—, Addyson no tuvo más remedio que recurrir a la amabilidad de sus amigos para tener un techo. Ahora, ha recurrido al trabajo sexual legal en Sheri's Ranch, un burdel con licencia en Nevada, para sobrevivir.

"Creo que esto será lo mejor que puedo hacer para obtener ingresos adicionales, y me dará un lugar donde vivir", dijo. Siempre optimista, la veterana cree que esta "bendición" le permitirá recuperar su posición.