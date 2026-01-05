Con el estreno de la segunda temporada el 8 de enero de 2026, 'The Pitt' ya está generando rumores sobre futuras temporadas y el director ejecutivo de HBO Max, Casey Bloys, ha dejado muy clara su visión a largo plazo.

Si bien la temporada 3 aún no ha sido renovada oficialmente, Bloys quiere que el drama médico ganador del Emmy se convierta en la respuesta de la cadena a 'Grey's Anatomy', y que potencialmente se mantenga durante 20 años como una serie insignia, según Collider.

Los expertos de la industria esperan pronto un anuncio de la tercera temporada, dado el éxito del programa en los Emmy, y TV Insider informa que la renovación parece probable si la cadena sigue su patrón establecido.

El director ejecutivo había dicho anteriormente que crear otra serie procedimental de larga duración como "Anatomía de Grey" o "El Ala Oeste de la Casa Blanca" requiere un desarrollo intencionado desde el principio. La cadena debe crear programas diseñados específicamente para perdurar.

La ambición no surge de la nada. 'The Pitt' dominó los Emmy de 2025, ganando el premio a la mejor serie dramática, junto con los premios a la mejor interpretación para Noah Wyle y Katherine LaNasa.

Marcó un momento significativo para los dramas médicos. La serie se convirtió en el primer drama médico en ganar el premio a la Mejor Serie Dramática desde que "ER" se alzó con el premio en 1996, según informó Variety .

Por qué HBO Max se está volviendo tradicional

Bloys no solo habla. Está redefiniendo por completo el enfoque de HBO Max hacia la programación original.

En un evento de prensa en noviembre, el director ejecutivo explicó cómo "The Pitt" representa un regreso deliberado a la televisión tradicional: 15 episodios por temporada, lanzamientos anuales consistentes y creación de hábitos de audiencia a través de lanzamientos semanales en lugar de atracones, según Deadline .

Bloys enfatizó que el regreso anual de programas crea patrones de visualización que mantienen al público enganchado a largo plazo. Ese regreso rítmico, no solo semanalmente, sino año tras año, genera una fidelidad que las plataformas de streaming han tenido dificultades para replicar.

La prueba ya está a la vista. La segunda temporada se estrena exactamente un año después del estreno. Esa consistencia es la clave.

HBO Max ya ha encargado los pilotos de dos series que siguen el mismo modelo: "American Blue", un drama policial, y "How To Survive Without Me", un drama familiar. Ambas son de Warner Bros. Television, el mismo estudio responsable de "The Pitt".

Los premios Emmy lo cambiaron todo

La arrasada de los Emmy le dio a HBO Max exactamente la validación que necesitaba para redoblar esta estrategia.

La victoria de Wyle fue especialmente significativa. El actor de 54 años recibió cinco nominaciones al Emmy en la década de 1990 por "Urgencias", pero nunca ganó. Su discurso de aceptación dedicó el premio a los profesionales sanitarios que se encuentran de guardia, según The Hollywood Reporter .

El programa superó a los principales contendientes, incluido 'Severance', que llegó a la ceremonia con 27 nominaciones.

La victoria de LaNasa como Mejor Actriz de Reparto marcó su primera nominación y victoria al Emmy.

Cómo funciona realmente 'The Pitt'

La mayoría de los programas de streaming condensan las historias en ocho episodios cortos. 'The Pitt' hace lo contrario.

Cada temporada consta de 15 episodios, cada uno de los cuales abarca una hora de un turno de 15 horas en urgencias del Centro Médico de Trauma de Pittsburgh. La primera temporada transcurrió en un solo día.

La temporada 2 avanza ocho meses hasta el fin de semana del 4 de julio, pero mantiene la misma estructura en tiempo real, confirmó Deadline .

El enfoque de una sola locación permite mantener presupuestos razonables y mantener la calidad. Bloys explicó a Variety que filmar principalmente en un solo set hace que producir 15 episodios sea económicamente viable.

Esta eficiencia permite que HBO Max ofrezca una cantidad de episodios al estilo de una cadena con un presupuesto de transmisión.

¿Puede realmente durar dos décadas?

"Anatomía de Grey" se estrenó en 2005 y sigue vigente 20 años después. "The Pitt" se estrenó en enero de 2025, lo que significa que Bloys prevé que se mantendrá en cartelera al menos hasta 2045.

Esto es una apuesta arriesgada para el streaming, donde incluso los grandes éxitos rara vez llegan a más de tres temporadas.

Pero la base existe. Las salas de emergencia ofrecen historias interminables. El formato de 15 episodios permite un desarrollo adecuado de los personajes. Los estrenos anuales fomentan la audiencia.

Y con la credibilidad de los Emmy asegurada, el programa puede atraer a los mejores talentos durante años.

Aún no se sabe si "The Pitt" llegará a los 20 años. Pero si alguien puede lograrlo, es el equipo que hizo que "Urgencias" funcionara durante 15 temporadas, y ya cuenta con el respaldo de los Emmy.