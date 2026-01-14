Durante la época dorada de Hollywood, Humphrey Bogart, quien murió un día como hoy 14 de enero, pero de 1957. El actor neoyorquino proyectaba una larga sombra en los oscuros callejones. Bogart no era solo una estrella del cine negro; era la personificación misma del mismo. Siempre llevaba un cigarrillo en la boca y un sombrero fedora que le sentaba a la perfección.

Su voz cortaba la niebla como un cuchillo. Estableció el estándar del género con sus actuaciones desde principios de la década de 1940 hasta mediados de la de 1950. Estos espectáculos presentaban héroes cínicos que debían lidiar con peligrosos mundos de crimen, traición y redención que no duraron mucho.

La crítica francesa acuñó el término "cine negro" después de la Segunda Guerra Mundial. La iluminación con claroscuros, las tramas complejas y los personajes principales atormentados por su pasado son algunos de los elementos visuales y temáticos que los papeles de Bogart contribuyeron a moldear. En la era de las series neo-noir en streaming y los remakes de gran presupuesto, la obra de Bogart aún se siente nueva, como una calle recién mojada por la noche.

En 1899, Bogart nació en la ciudad de Nueva York en el seno de una familia adinerada. No le fue fácil hacerse famoso. Estuvo en la Marina durante la Primera Guerra Mundial, y una supuesta lesión le provocó su famoso ceceo y cicatriz.

Hay muchas historias sobre su verdadero origen. Participó en muchas películas de gánsteres al principio, como "El Bosque Petrificado" (1936), pero su gran salto, según Slash Film , llegó con la película proto-noir "High Sierra" (1941), que lo cambió todo.

De gánster a icono del género: el comienzo

A principios de la década de 1940, Humphrey Bogart empezó a consolidarse como un nombre importante en el cine negro. Dejó de interpretar al malo y empezó a interpretar papeles más complejos. Interpretó a Roy "Mad Dog" Earle en películas como "High Sierra", lo que representó un gran cambio para él. Earle era un criminal cansado que quería enmendar sus errores. Esto sentó las bases para la mirada del cine negro sobre los defectos de las personas.

Raoul Walsh dirigió a Bogart como un delincuente experimentado que acababa de salir de la cárcel y planeaba un último robo en Sierra Nevada. La compleja personalidad de Earle —un tipo duro que ama en secreto a una chica con un pie deforme llamada Velma (Joan Leslie)— era un indicio de los antihéroes del cine negro.

El triste final de la película, donde Earle queda atrapado en la cima de una montaña, mostró lo desesperanzado que es el género. En su momento, los críticos comentaron que la profundidad de Bogart convertía un guion de serie B en algo que les conmovía. "¿Qué significa estrellarse?", pregunta Earle, "¿Qué significa la vida?", en una frase que te quedará grabada. Este es un tema común en las historias de cine negro.

"El Halcón Maltés" fue la primera película de John Huston como director y a menudo se la considera la primera película de cine negro auténtica. Ese mismo año, convirtió a Bogart en una leyenda del género. Como el detective privado Sam Spade, Bogart tuvo que lidiar con muchas mentiras, como una estatua invaluable, clientes deshonestos y socios sospechosos como el estirado Joel Cairo (Peter Lorre) y el gordo Kasper Gutman (Sydney Greenstreet).

Los detectives del cine negro solían decir: "Cuando muere la pareja de un hombre, debería hacer algo al respecto". La actuación serena y aguda de Bogart sentó las bases para futuras estrellas como Philip Marlowe. La película tuvo un gran éxito, lo que convirtió a Bogart en una gran estrella y le valió su primera nominación al Oscar. También demostró que podía ser lo suficientemente encantador como para llevar la película al límite.

Según el BFI , dirigió películas realistas con directores como Howard Hawks y John Huston. Se inspiró en escritores como Raymond Chandler y Dashiell Hammett, quienes escribieron historias conmovedoras.

Interacciones en el cine negro romántico: química y trabajo en equipo

Las relaciones de Bogart, especialmente con Lauren Bacall, hicieron que las historias de cine negro fueran más románticas y tensas. En su primera película juntos, "Tener y no tener" (1944), interpretó a un cínico capitán de barco que se ve envuelto en la guerra. La película tenía escenas emocionantes y oscuras. Esta dinámica no solo dio lugar a un romance real, sino que también hizo más interesante la representación del género de las relaciones bajo tensión. Howard Hawks estuvo a cargo de la película.

Bogart interpretó a Harry "Steve" Morgan, capitán de un barco pesquero en Martinica, bajo el régimen de Vichy. No quería ayudar a los combatientes de la Resistencia francesa, pero lo hizo de todos modos mientras discutía con la sexy Marie "Slim" Browning, interpretada por Bacall. "¿Steve, sabes silbar?", bromeaban. "Solo junta los labios y sopla" estaba lleno de energía.

El primer papel de Bacall fue en esta película, que dio inicio a una de las historias de amor más grandes de Hollywood. La película no es estrictamente noir, pero sí presenta temas oscuros de espionaje y reticencia moral que encajan con el género.

En esta película, Bogart interpreta a un expatriado cínico que se vuelve más cariñoso al enamorarse. Esto es diferente a sus otros papeles duros. El público no prestó mucha atención a "Tener y no tener" cuando se estrenó porque se la comparó con "Casablanca" (1942), donde Bogart interpretó al melancólico Rick Blaine. Desde entonces, se la ha calificado como una joya del cine negro que demuestra la habilidad de Bogart para combinar misterio, comedia y tensión.

"El sueño eterno" (1946) fue una versión compleja del libro de Raymond Chandler que mantuvo viva la magia entre Bogart y Bacall. Como el detective Philip Marlowe, Bogart resolvió un difícil caso de chantaje, asesinato y secretos familiares que involucraba a la acaudalada familia Sternwood. Hawks estuvo a cargo de la película, que priorizó la atmósfera por encima de la lógica.

La gente sabe que el elenco ni siquiera pudo determinar quién mató al conductor. En el cine negro, el Marlowe de Bogart era el mejor ejemplo de detective astuto. Tenía un humor mordaz y le gustaba jalarse las orejas.

Añadir escenas donde la pareja coquetea fortaleció aún más su química. Vivian Rutledge, el personaje interpretado por Bacall, dice: "Me gusta ver a un hombre que sabe cuidarse solo". Así es como se llevaban en la vida real. Aunque la producción de "El sueño eterno" fue un desastre, se convirtió en un clásico del cine negro. Lo ha transformado todo, desde las novelas policiacas modernas hasta "Chinatown" (1974).

Había mucho estrés y paranoia después de la guerra. Fue una época de exploración en plena carrera.

En "El Pasaje Oscuro" (1947), la tercera de cuatro películas con Bacall, Bogart conoció el lado oscuro de la gente después de la guerra. Interpretó a Vincent Parry, un hombre que se sometió a cirugía plástica para evitar ser atrapado tras ser declarado culpable injustamente de asesinato. La extraña perspectiva en primera persona de la película durante la primera mitad mantuvo el rostro de Bogart oculto hasta su "nueva" apariencia, lo que aumentó la tensión.

La historia transcurría en San Francisco, un lugar confuso, y abordaba cuestiones de identidad e injusticia. Bacall interpretó a la leal Irene Jansen, el centro emocional de la historia. Algunos consideraron que la actuación de Bogart era demasiado efectista, pero mostraba una desesperación discreta, lo que profundizaba la mirada del cine negro sobre la paranoia.

En la película de 1948 "Cayo Largo", dirigida por Huston, Bogart interpretó a Frank McCloud, un veterano de guerra insatisfecho con su vida que se aloja en un hotel de Florida regentado por la familia de un amigo fallecido en combate. Un huracán los atrapa con el gánster Johnny Rocco (Edward G. Robinson), lo que hace que McCloud se lo piense dos veces antes de ser pacifista.

El reducido espacio de la película agravó la tensión, y el heroísmo silencioso de Bogart no estaba a la altura de la bravuconería de Robinson. El papel de Claire Trevor, ganadora del Oscar, como la novia borracha de Rocco le dio mucha emoción a la película. "Key Largo" rindió homenaje a las películas de gánsteres de la década de 1930, pero también transmitió una oscura sensación de fatalidad que reflejaba cómo se sentía la gente después de la guerra.

En la película de 1947 "Dead Reckoning", Bogart interpretó a Rip Murdock, un paracaidista que investigaba el asesinato de su amigo. También estaba con Coral (Lizabeth Scott), una mujer muy peligrosa. La confusa trama de la película y los temas de traición demostraron la habilidad de Bogart para mostrar amor incluso cuando desconfiaba. Esto hizo que las partes tristes del cine negro fueran aún más tristes.

Sombras psicológicas: una mirada más cercana a los personajes

Nicholas Ray dirigió "En un lugar solitario" (1950), posiblemente el papel más conmovedor de Bogart en el cine negro. Bogart interpretó al guionista Dixon "Dix" Steele, quien se creía que había asesinado a una chica del guardarropa. Su interpretación, una mezcla de ternura y rabia, definió su carrera.

Su relación se desmorona cuando empieza a dudar de su vecina Laurel Gray (Gloria Grahame). Esto demuestra lo rápido que se enoja. "Nací cuando ella me besó" es una de esas líneas. "Morí cuando ella me dejó" es un buen ejemplo del fatalismo romántico del cine negro.

Santana Productions, propiedad de Bogart, realizó la película. Se basó en su propia vida y se burló de los aspectos negativos de Hollywood. Algunos dicen que es su mejor trabajo porque combina misterio y drama psicológico.

Contribuciones posteriores y efectos sobre la cultura

En sus últimas películas de cine negro, como "The Harder They Fall" (1956), su última, interpretó a un cínico periodista deportivo y escribió sobre la corrupción en el boxeo. Padeció cáncer, pero mantuvo su determinación. Estas circunstancias fortalecieron su legado y marcaron a actores desde Clint Eastwood hasta estrellas actuales.

En "Horas desesperadas" (1955), Bogart interpretó a un convicto que había escapado y asustado a una familia. Esto le hizo recordar sus primeros días como villano en un tenso ambiente de cine negro suburbano. "El ejecutor" (1951) y "Fecha límite - EE. UU." (1952) son dos películas más que muestran su talento en dramas legales y periodísticos con elementos noir.

Las películas negras de Bogart no solo eran divertidas, sino que también mostraban cómo la sociedad cambiaba con el tiempo, desde los tiempos difíciles de la Gran Depresión hasta los tiempos difíciles de la Guerra Fría. Era el mejor del género porque podía mostrar el conflicto interno con solo una mirada. Eastwood dijo una vez que el estilo de Bogart se puede apreciar en todos los detectives del cine que siempre están pensando.