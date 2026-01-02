Una tradición digital que ha causado muchos problemas en el pasado vuelve a ensombrecer el mundo de las celebridades. La infame DeathList ha publicado oficialmente su edición de 2026, que incluye una lista cuidadosamente seleccionada de 50 figuras públicas que, según un grupo secreto, podrían no llegar a 2027.

Algunos piensan que el ejercicio es una curiosidad inofensiva, aunque inquietante, mientras que otros lo ven como una obsesión "enfermiza" con la muerte que ataca a famosos en su momento más vulnerable. La lista tiene reglas estrictas: los candidatos deben ser lo suficientemente famosos como para que los principales medios de comunicación del Reino Unido informen de su muerte, y no pueden ser famosos solo porque es probable que mueran pronto.

El hecho de que tantas personas famosas aparezcan por primera vez en la lista de este año es especialmente impresionante. La selección de 2026 demuestra que incluso las personas más famosas de Hollywood y del mundo entero están empezando a desaparecer. Las reglas del sitio indican que solo 25 candidatos de la lista del año anterior pueden regresar, lo que significa que 2026 cuenta con 25 nombres nuevos, lo que lo convierte en uno de los cambios más importantes en la historia del foro.

Análisis de alto riesgo: Por qué Joe Biden y William Shatner encabezan las advertencias para 2026

Por primera vez en la larga historia del sitio, el expresidente estadounidense Joe Biden ha sido añadido al ranking. Su inclusión se produce tras un período difícil de problemas de salud que se han manifestado a nivel mundial. En octubre, la oficina de Biden confirmó que había comenzado radioterapia para el cáncer de próstata. Esta es la primera vez que un expresidente estadounidense debuta en la lista desde Jimmy Carter, quien fue una figura destacada durante nueve años antes de su fallecimiento a finales de 2024.

Los detalles médicos proporcionados por su equipo fueron contundentes: "Le diagnosticaron cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5) con metástasis ósea"". Si bien su oficina sostuvo que el cáncer es "hormonosensible", lo que permite un tratamiento eficaz, la naturaleza agresiva de un diagnóstico de Gleason 9 —que indica células cancerosas de alto riesgo— ha influido claramente en las predicciones morbosas del comité de la Lista de la Muerte.

Los expertos médicos señalan que, si bien la terapia hormonal puede retardar la progresión, una puntuación de Gleason 9 es la segunda calificación más alta posible para agresividad, lo que a menudo lleva al comité a ubicar a dichos candidatos en los primeros puestos de la clasificación.

A él se une como recién llegado la leyenda de Star Trek, William Shatner. El hombre que, en la vida real, se atrevió a viajar al espacio se ha enfrentado recientemente a una batalla más dura. En 2024, Shatner reveló un diagnóstico de melanoma en estadio 4. Aunque se sometió a una cirugía exitosa para extirpar un bulto y permanece en remisión, la amenaza persistente de un cáncer de piel tan avanzado ha llevado al ícono de 94 años a la lista junto a otros debutantes como Dame Judi Dench, quien ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la degeneración macular y su creciente fragilidad; el legendario comediante Billy Connolly; y el veterano de James Bond, George Lazenby.

Un legado de precisión morbosa: de David Attenborough a Esther Rantzen

Este año, la legendaria locutora y activista Esther Rantzen ha ascendido al nada envidiable primer puesto, superando al actor de 101 años Dick Van Dyke. Rantzen, quien padece cáncer de pulmón en etapa 4, se ha convertido en una destacada defensora de la muerte asistida en el Reino Unido, un factor que el comité citó al ascenderla al primer puesto.

Van Dyke sigue siendo un personaje fijo en la lista, junto con otros centenarios como el director Mel Brooks y el naturalista favorito del país, David Attenborough. En el otro extremo de la lista, el expresentador Stuart Hall, caído en desgracia, se mantiene en el puesto número 50.

El historial del comité es un tema de debate frecuente. En 2025, la lista predijo correctamente 11 muertes, incluyendo las del fundador de los Beach Boys, Brian Wilson, el astro de Hollywood Gene Hackman y el legendario diseñador Giorgio Armani. Esto representó una recuperación significativa con respecto a 2024, donde solo se cumplieron seis predicciones, el peor desempeño del grupo en más de tres décadas.

Su referencia sigue siendo el año 2020, cuando fallecieron 20 personas de la lista. La lista de 2026 aspira a batir este récord, y el comité señala que la edad promedio de los candidatos de este año ha alcanzado un máximo histórico de 88 años.

Mientras se van enumerando los nombres de Stanley Baxter y Linda Nolan tras los éxitos del año anterior, el público se enfrenta a la ética de tal recuento. Ya sea vista como un juego estadístico o como una cruel cuenta regresiva, la Lista de la Muerte de 2026 sirve como un duro recordatorio de la fragilidad de la fama. Sin embargo, para las familias y los fans de los incluidos en la lista, aún persiste la esperanza de que estos "expertos" vuelvan a demostrar que estaban equivocados.