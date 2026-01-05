Ahn Sung-ki, querida leyenda surcoreana, apodado como 'El actor de la nación', muere a los 74 años después de una larga lucha contra el cáncer de sangre, dejando una marca de 60 años en el mundo del cine que permanece e inspira a una nueva generación.

Fue declarado muerto en el Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl.

"Sentimos un profundo pesar por la repentina y triste noticia, oramos por el eterno descanso del fallecido y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus afligidos familiares", dijo su representante en un comunicado.

El presidente Lee Jae Myung ofreció sus condolencias y afirmó que a través de las obras de Ahn Sung-ki, el actor trajo consuelo y felicidad a muchas personas.

Ahn Sung-ki deja una familia atrás: su esposa, Oh So-yeong, y sus dos hijos.

Habrá una estación conmemorativa en el Hospital de Seúl donde los fanáticos podrán presentar sus respetos.

La vida en el cine: de estrella infantil a icono del cine

Ahn Sung-ki nació en Daegu, Corea del Sur , en 1952 y comenzó su carrera artística a temprana edad. Es hijo de un cineasta y debutó a los cinco años en la película de 1957, "El tren del crepúsculo".

En diez años, apareció en unas 70 películas como actor infantil, convirtiéndose en un nombre reconocido del cine coreano. Sin embargo, Ahn se tomó un descanso temprano de su carrera actoral, pero en 1970 ingresó en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros en Seúl, donde estudió vietnamita como especialidad.

Esperaba que sus estudios le abrieran nuevas puertas; sin embargo, el ambiente político inmediatamente después de la guerra de Vietnam no le dejó una vida fácil, ni siquiera con oportunidades en las corporaciones.

Sin embargo, Ahn no perdió su interés por la actuación.

Regresó al cine en 1977 y, para 1980, se convirtió en una estrella bajo la dirección de Lee Jang-ho en "Good, Windy Days". Esta película sobre la transición a la edad adulta de los jóvenes en el campo durante el rápido crecimiento económico de Corea del Sur conmovió al público y le valió a Ahn el premio al Mejor Actor Revelación en los Premios Grand Bell.

Después de eso, su carrera despegó y pronto se convirtió en uno de los actores más admirados y solicitados del país.

Ahn Sung-ki y su apogeo del éxito

Durante las décadas de 1980 y 1990, Ahn protagonizó una amplia gama de películas, demostrando su versatilidad y talento como actor. En 1981, interpretó a un monje budista en "Mandara" y, en 1984, a un mendigo en "Whale Hunting", y, en 1992, a un veterano de la guerra de Vietnam, que se convirtió en novelista en "White Badge".

Sus créditos le valieron numerosos premios; en particular, ganó el premio Grand Bell, categorizado como Mejor Actor cinco veces, un récord en Corea del Sur.

La filmografía de Ahn Sung-ki se caracteriza por una serie de exitosos papeles en los más diversos géneros y temas. Interpretó a un policía corrupto en "Two Cops" (1993) y a un asesino en "No Where to Hide" (1999), demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos. Sus apariciones como entrenador de fuerzas especiales en "Silmido" (2003) y como un mánager de celebridades en "Radio Star" (2006) demuestran su capacidad para interpretar personajes complejos.

La personalidad del actor

Según diversos medios de comunicación y entrevistas, la humildad, la honradez y los valores familiares eran las características y la imagen pública de Ahn. No se vio involucrado en escándalos como la mayoría de las celebridades, y este aspecto lo hace aún más querido por la gente.

A lo largo de los años, siempre apareció en las encuestas como el actor más querido de Corea del Sur y obtuvo el título de "Actor de la nación".

La influencia de Ahn Sung-ki no se limita a su carrera cinematográfica.

Como uno de los pioneros del cine coreano, sus actuaciones contribuyeron a la formación de la reputación internacional de la industria. Su compromiso con su profesión y su habilidad para interpretar una amplia gama de papeles lo convirtieron en un gigante de la cultura surcoreana.

Ahn Sung-ki ha participado en más de 130 películas.