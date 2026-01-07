La versión de la vida real del juego de video Tomb Raider ya tenía a Sophie Turner como Lara Croft, y ahora se han nombrado miembros adicionales del elenco, incluidos Jason Isaacs y Sigourney Weaver.

Isaacs, mejor conocido por interpretar a Lucius Malfoy en la franquicia "Harry Potter" y protagonizar The White Lotus 3, interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Croft, según una publicación de Reddit realizada por la cuenta oficial de u/PrimeVideo en el subreddit "Tomb Raider".

Weaver, por otro lado, interpretará a un nuevo personaje llamado Evelyn Wallis, quien es descrita como "Una mujer misteriosa y de altos vuelos que está ansiosa por explotar los talentos de Lara".

Además de Isaacs y Weaver, Martin Bobb-Semple se ha unido al reparto como Zip, y Bill Paterson ha sido elegido para interpretar a Winston, el leal mayordomo de la familia Croft.

Para ver la lista completa del reparto, consulta la publicación de Reddit mencionada anteriormente.

Se avecinan tiempos emocionantes para la franquicia 'Tomb Raider'

El anuncio del nuevo elenco es la última incorporación a una serie de buenas noticias para los fanáticos de la franquicia "Tomb Raider".

Esto sigue a los anuncios explosivos hechos durante The Game Awards el pasado mes de diciembre, donde se anunciaron no uno, sino dos videojuegos "Tomb Raider".

El primero es "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", un remake del juego de 1996. Se espera su lanzamiento este año.

Se espera que un nuevo juego llamado "Tomb Raider: Catalyst" se lance en 2027.