Los problemas de Sean "Diddy" Combs están afectando directamente a los empleados de sus empresas, aunque su equipo insiste en que todo el personal y los abogados siguen recibiendo una compensación.

El magnate del hip-hop está cumpliendo una condena de 50 meses en FCI Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey, después de ser condenado por dos violaciones de la Ley Mann.

Desde su encarcelamiento, las finanzas de Combs han sido administradas por la firma de gestión empresarial Tri Star Sports & Entertainment, que se encarga de la distribución de fondos y la supervisión de sus operaciones comerciales.

Los retrasos en las nóminas causan fricción entre el personal

Inicialmente, aparecieron informes en TMZ que sugerían que algunos de los empleados y abogados de Combs no habían recibido su salario.

Una fuente anónima dijo al medio que los abogados involucrados en su litigio civil y varios miembros del personal habían experimentado retrasos, lo que provocó la renuncia de al menos un empleado.

Según el medio, la estricta supervisión de Tri Star significó que los miembros de la familia de Combs también enfrentaron restricciones para acceder a sus fondos, requiriendo facturas documentadas para gastos adicionales.

Por ejemplo, TMZ informó que cuando la familia Combs intentó organizar una cena en la ciudad de Nueva York la noche anterior a la sentencia de Diddy, Tri Star inicialmente se negó a cubrir el costo hasta que se presentara la documentación y luego reembolsó a quienes habían pagado por adelantado.

Sin embargo, el representante de Diddy, Juda Engelmayer, niega rotundamente las afirmaciones de personal impago. En declaraciones a The US Mirror, Engelmayer declaró: "¿En serio? Ningún empleado, abogado o consultor ha dejado de pagar. La nómina se gestiona a través del departamento interno de Recursos Humanos de Combs Global, y la compensación y los gastos se revisan y pagan en el curso normal de la actividad. Las afirmaciones que sugieren disfunciones son simplemente falsas".

Engelmayer enfatizó además que si bien Tri Star administra las finanzas de Combs durante su encarcelamiento, todos los empleados continúan recibiendo compensación una vez que el trabajo se completa y se aprueba.

"Sean Combs controla sus propias finanzas. Todos reciben el pago por su trabajo una vez completado y confirmado, tras una revisión rutinaria", dijo.

Mantener vínculos familiares y laborales desde la prisión

A pesar de los desafíos logísticos, Combs ha mantenido contacto regular con su familia. Recibió la visita de su hijo mayor, Justin, el día de Navidad, durante la cual, según se informa, ambos se pusieron al día y hablaron sobre cómo afrontar este período.

No se intercambiaron regalos debido a las normas de la prisión, pero el padre y el hijo también asistieron a una misa privada con sus compañeros de prisión.