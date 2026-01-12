Cientos de tiendas físicas minoristas de GameStop están cerrando y esto ha sido una gran preocupación para millones de fanáticos y empleados en todo Estados Unidos, ya que es una forma desgarradora de comenzar el año.

GameStop cierra cientos de tiendas físicas

Empleados y clientes están expresando sus inquietudes en línea tras los cambios. Una página comunitaria de Blogspot enumeró todas las tiendas físicas de GameStop que participan en este cierre nacional, y su reciente actualización revela 390 ubicaciones confirmadas.

GameRant informó que el cierre de las tiendas físicas minoristas aún no está completo y continuará durante todo el mes.

Algunas de las preocupaciones planteadas por los clientes se relacionaban con la proximidad de las tiendas GameStop a sus zonas, ya que algunos tienen que desplazarse hasta 30 minutos para visitar una tienda local. Aún hay varias tiendas sin confirmar en la lista que, según se informa, también estarán cerradas.

Cabe señalar que la página se actualiza continuamente.

Según se informa, los empleados están luchando por hacer frente a la pérdida repentina de sus empleos y algunos están cada vez más furiosos con la empresa por este cambio abrupto en sus operaciones.

Las tiendas minoristas de GameStop en EE. UU. tienen los días contados

Hay varios estados en los Estados Unidos afectados por este cierre, y GameStop aún mantiene silencio sobre la situación y no revela el motivo detrás del cierre de sus numerosas sucursales.

Los estados afectados son los siguientes:

Alabama

Arkansas

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Iowa

Idaho

Illinois

Indiana

Luisiana

Massachusetts

Maryland

Michigan

Montana

Minnesota

Misisipí

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Nevada

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Tennesse

Texas

Virginia

Vermont

Washington

Wisconsin

Virginia Occidental

El inicio de GameStop en 2026

El cierre de tiendas físicas minoristas de GameStop comenzó en 2025, y varias ubicaciones ya habían bloqueado sus puertas y publicado avisos de que esa ubicación específica ya no operaría.

GameStop aún no ha emitido declaraciones sobre su decisión de cerrar tiendas físicas. La compañía tampoco ha expresado sus intenciones de digitalizarse.

Algunas de las tiendas cerrarán esta semana y algunas indican en sus avisos que tienen hasta el miércoles 14 de enero para operar en dicha ubicación antes de cerrar definitivamente.