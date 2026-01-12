Los fans tendrían que esperar mucho para ver en video la tan esperada reunión de los ex miembros de One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson, luego de que la pareja tuvo una violenta discusión física, lo que obligó a Netflix a archivar su serie documental multimillonaria por tiempo indefinido.

El incidente, que supuestamente dejó a Tomlinson con una conmoción cerebral, ha destrozado las esperanzas de reconciliación de los fans, iniciadas tras una larga disputa. Netflix se encuentra ahora en crisis, reteniendo horas de material de un proyecto que podría no estrenarse nunca.

La reunión de ensueño termina en una 'pelea pública'

Aunque el mundo aplaudió el fin de la disputa entre Malik y Tomlinson, esa paz parece haber sido efímera. Tras bambalinas de su proyecto de Netflix, supuestamente hubo un encuentro físico, convirtiendo una conmovedora reunión en una escena caótica.

Según fuentes, ambos fueron a un bar, pero una acalorada discusión derivó en una pelea violenta. Al parecer, el equipo de producción seguía presente, lo que sugiere que el incidente pudo haber sido grabado.

Ahora, según informes, Netflix duda en seguir adelante con el proyecto y lo ha suspendido temporalmente. Esto se debe a que la docuserie originalmente pretendía cerrar la brecha con One Direction y revivir el legado del grupo, pero una pelea estalló de nuevo y reavivó la discordia. Fuentes cercanas informaron que el proyecto se encuentra en pausa indefinida con horas de material que podrían no llegar a emitirse.

Puntos de objetos ciegos para una nueva Fallout

La noticia del nuevo conflicto entre Malik y Tomlinson comenzó con un artículo oculto . Este afirmaba que "una residencia solista de una boy band extranjera estaba originalmente prevista para incluir a su excompañero de banda, hasta que su pelea arruinó el plan". Muchos alegaron que el artículo oculto se refería claramente a los dos miembros de One Direction.

Fuentes cercanas afirmaron que, tras un día agotador en el set, lo que debería haber sido una reunión relajada se convirtió en una pelea pública. Una discusión acalorada entre las dos estrellas, según se informa, derivó en una pelea a puñetazos. Tras el incidente, Tomlinson supuestamente está luchando por conseguir las imágenes de la agresión, no para responsabilizar a Malik por su conmoción cerebral, sino supuestamente para impedir que las imágenes circulen, por temor a que la publicación del vídeo dañe permanentemente su reputación.

Netflix se tambalea mientras el proyecto se estanca

Según informes, Netflix se encuentra en crisis tras invertir millones en la serie de reencuentro. Tras una inversión considerable en producción, marketing y un acuerdo multimillonario con los dos cantantes, el gigante del streaming se enfrenta ahora a un producto que podría no poder vender.

El documental debía estrenarse este año, pero tras el incidente, ni Malik ni Tomlinson están dispuestos a estar juntos en la misma sala para ningún evento de prensa o promocional. A menos que decidan aclarar las cosas, es posible que los fans nunca vean el programa donde la pareja viaja por carretera y habla de sus nuevas vidas como padres, su grupo y más.

"Es improbable, tal como están las cosas, que Louis y Zayn quieran estar juntos en la misma sala haciendo prensa o promoción", supuestamente declaró la fuente a Star . "A menos que haya habido un cambio radical de sentimientos entre bastidores".