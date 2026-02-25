Han Ji Min, conocida por sus versátiles papeles en dramas coreanos, habló recientemente sobre los momentos difíciles que atravesó como actriz debutante. Dijo que lloraba todas las noches durante ese tiempo.

Según Koreaboo, Han habló sobre los problemas que enfrentó al principio de su carrera en el episodio más reciente del programa de YouTube de Jung Jae Hyung, "Fairy Jaehyung". Dijo: "No tenía un talento natural para la actuación", y añadió: "Incluso después de pasar la audición, me regañaron duramente durante el rodaje de All In [el K-drama de 2003] porque era muy mala actuando".

Han habló sobre cómo sus problemas en el set la afectaron como persona. Dijo: "Me di cuenta por primera vez de que el rodaje se estaba retrasando por mi culpa y de que yo estaba causando problemas. Llegué a casa y lloré todos los días".

Tuvo más problemas cuando consiguió el papel principal en Good Person más tarde ese año. Le dijo a @fairyjaehyung: "Aunque era la protagonista, no sabía nada sobre el funcionamiento de un set".

Ella habló sobre los pequeños detalles de los primeros rodajes, diciendo: "Si comía una patata con la mano izquierda en una toma, tenía que hacer lo mismo en la siguiente, pero cambié a la derecha y se convirtió en un gran problema. Hoy en día, esos conceptos básicos están configurados para ti, pero en aquel entonces, simplemente me miraban y decían: 'Veamos cómo maneja esto', y luego me regañaban si lo hacía de otra manera", según Sports Seoul .

Han también reflexionó sobre cómo estas primeras experiencias la afectaron emocionalmente. "Simplemente comía con entusiasmo y disfrutaba de la comida, así que no entendía por qué me regañaban, lo que lo hacía aún más difícil", dijo, recordando una época en la que se preguntaba si la actuación merecía toda la atención.

Han Ji Min siguió adelante a pesar de lo difícil que era y finalmente se convirtió en una de las actrices más respetadas del drama coreano por sus actuaciones matizadas.