El arte de Sarah rápidamente captó la atención después de su debut, atrayendo a los espectadores a un mundo oscuro de conspiraciones de moda, engaño de identidad y giros psicológicos.

Desde que se emitió el final, muchos fanáticos se han estado preguntando si la historia podría continuar o si el misterio realmente ha llegado a su conclusión.

El drama coreano de ocho episodios se estrenó el 13 de febrero de 2026 en Netflix y ofreció una narrativa detallada que, según muchos espectadores, cerró la historia definitivamente. Aun así, las especulaciones sobre una posible segunda temporada siguen circulando en línea.

¿Se ha renovado The Art of Sarah para una segunda temporada?

A finales de febrero de 2026, Netflix no había confirmado oficialmente el regreso de The Art of Sarah para una segunda temporada. La serie se considera una miniserie completa, y su final parece cerrar la mayoría de los hilos narrativos.

Si bien la plataforma de streaming puede evaluar métricas de rendimiento como números de audiencia y tasas de finalización antes de tomar decisiones de renovación, la serie también puede ser simplemente una producción limitada, un formato que normalmente dura solo una temporada.

Aunque algunos K-dramas se han expandido a múltiples temporadas en los últimos años ,

"Aún no hemos visto K-dramas de varias temporadas como la norma", como dice The Review Geek , dependiendo mucho de la plataforma de transmisión.

¿Podría haber todavía una temporada 2?

A pesar de la falta de noticias sobre la renovación, algunos fans creen que podría haber una continuación que explore las consecuencias del final o la vida de Sarah más allá de los eventos de la primera temporada. Sin embargo, esto sigue siendo pura especulación.

Si la serie regresara, probablemente seguiría un formato similar de unos ocho episodios, cada uno de aproximadamente una hora de duración. Sin embargo, ni Netflix ni el equipo creativo han indicado que se estén desarrollando nuevos episodios.

Por ahora, The Art of Sarah se presenta como un thriller autónomo, que ofrece una narrativa completa que se alinea con el modelo tradicional de serie limitada que suele verse en la televisión coreana.

De qué trataba la primera temporada

Dirigida por Kim Jin-min, la serie sigue a Sarah Kim, interpretada por Shin Hye-sun, una misteriosa diseñadora que construye un imperio de lujo bajo una identidad falsa. Cuando es encontrada muerta poco después del lanzamiento de su marca de alta gama, la investigación desvela capas de engaño, traición y mentiras cuidadosamente elaboradas.

El detective Park Mu-gyeong, interpretado por Lee Jun-hyuk, tiene la tarea de desentrañar la verdad, solo para descubrir que no existen registros oficiales que prueben la existencia de Sarah. A medida que surgen testimonios contradictorios de su círculo de élite, la investigación se adentra en una compleja red de secretos vinculados al mundo de la moda.

El final revela un giro importante: Sarah decide ir a prisión bajo la identidad de Kim Mi-jeong, lo que permite que el mundo crea que Sarah está muerta y evita un mayor escrutinio por sus crímenes. Para muchos espectadores, este final fue concluyente, reforzando la idea de que la historia se diseñó como un arco argumental de una sola temporada.

A medida que continúa el interés en el drama, los espectadores siguen teniendo la esperanza de que una fuerte participación de la audiencia pueda generar futuras discusiones, pero hasta que se haga un anuncio oficial, la temporada 2 sigue siendo incierta.