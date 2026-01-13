IU y el actor Lee Jong Suk han vuelto a captar la atención del público. Su primer gran momento de "pareja" de 2026 se está viralizando en redes sociales, y los fans están locos por ello. El momento, aunque no muy llamativo, ha reavivado el interés en la relación de alto perfil que se hizo pública a finales de 2022.

Recientemente, la cantante y actriz publicó una nueva foto en su cuenta oficial de Instagram, y sus fans rápidamente empezaron a darle "me gusta". A primera vista, la foto parecía normal, pero los grupos en línea rápidamente comenzaron a analizar los detalles con más detalle. Koreaboo afirma que no tardó mucho en que la gente en línea comenzara a relacionar el atuendo de IU con la otra apariencia de Lee Jong Suk.

Más gente se interesó cuando una captura de pantalla de un vlog reciente con Lee Jong Suk se viralizó en línea. Según quienes asistieron a ambos eventos, notaron dos cosas muy similares en los atuendos.

Las fotos de ambos eventos fueron ejemplos particularmente excelentes de lo que se clasifica como atuendo "casual", y muchos fans afirmaron haber notado estos factores antes de mencionarlos. La gente notó que IU y Lee Jong Suk llevaban la misma sudadera con capucha de Balenciaga, lo que muchos interpretaron como una sutil "prenda de pareja".

A medida que más gente hablaba al respecto, la elección de atuendos a juego se convirtió rápidamente en un tema candente en redes sociales y foros en línea. Los fans dijeron que esta era la primera señal visible de que la pareja estaba junta en el nuevo año. Koreaboo comentó que las publicaciones llamaron la atención no por una declaración oficial, sino porque los fans los vieron juntos.

I had already watched the video a few hours ago, but I just noticed it now 😭 so cute 🫶🥹 pic.twitter.com/RQLskwfIu2 — Heinrey Laszlo 👑 (@joochocoo) January 8, 2026

Se sabe desde hace tiempo que IU y Lee Jong Suk mantienen su relación en secreto. Desde que confirmaron su relación, rara vez han aparecido juntos en público.

Solo los hemos visto juntos en entrevistas o por referencias indirectas. Antes de este momento, los fans los llamaban cariñosamente la "Pareja de Año Nuevo" de 2023. Este apodo se escucha con frecuencia en grandes eventos como este.

Los fans han dicho que aprecian el gesto discreto pero significativo, aunque ni IU ni Lee Jong Suk han comentado nada sobre la viralización de la sudadera a juego. Antes de resumir la reacción, quienes comentaron en línea comentaron que a menudo son estos pequeños detalles los que más significan para los fans.

Koreaboo dice que eventos como este tienden a recibir mucha atención porque la pareja mantiene su relación en privado.

En noticias separadas, los rumores de ruptura que involucran a IU y Lee Jong Suk se difundieron recientemente en Weibo de China después de que los internautas afirmaran que el anillo del dedo índice de IU simbolizaba su soltería, según ETtoday .

La especulación cobró fuerza rápidamente, y palabras clave relacionadas ocuparon un lugar destacado en la lista de búsquedas más populares de Weibo. Sin embargo, ni IU ni Lee Jong Suk, ni sus respectivas agencias, han emitido ningún comunicado confirmando la separación.

Los rumores no se reportaron como tendencia en Corea del Sur, lo que sugiere que la especulación se mantuvo principalmente en el extranjero. A pesar del revuelo, los fans siguen señalando avistamientos pasados de "artículos de pareja" como posibles señales de que la pareja sigue junta.