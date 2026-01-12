La tan esperada serie Galaxy S26 de Samsung finalmente ha recibido una fecha de lanzamiento definitiva, que podría superar las expectativas de sus fieles seguidores. El conglomerado tecnológico surcoreano presentará su próxima línea de smartphones insignia el 25 de febrero de 2026 en San Francisco. Posteriormente, los dispositivos estarán disponibles para su compra en tiendas físicas aproximadamente dos semanas después, el 11 de marzo de 2026.

Esto supone una desviación sustancial del calendario de lanzamientos habitual de Samsung. Durante los últimos dos años, la compañía ha presentado sus dispositivos premium Galaxy S a finales de enero. Sin embargo, este año, el calendario se ha adelantado considerablemente hacia la primavera.

Evento de presentación del Galaxy S26: Qué esperar

El retraso en la fecha de anuncio del Galaxy S26 de Samsung estuvo rodeado de rumores y especulaciones durante mucho tiempo. El reconocido experto en tecnología Evan Blass descartó el asunto hace apenas unos días, confirmando en redes sociales que la fecha del 25 de febrero es "totalmente correcta", lo que da credibilidad a informes previos de expertos de la industria como Ice Universe. Mientras tanto, se espera que las reservas comiencen poco después de la presentación oficial, aunque Samsung aún no ha confirmado la fecha exacta para los clientes interesados en conseguir su modelo preferido.

The date of 25 February is 100% correct. You can take it to the bank. https://t.co/YYe7P85Nwv — Evan Blass (@evleaks) January 6, 2026

Según fuentes francesas, la compañía planea un lanzamiento escalonado en los mercados europeos el 11 de marzo, aunque los consumidores de otras regiones deberían esperar una fecha similar. Este periodo de dos semanas entre el anuncio y el lanzamiento en tiendas le da a Samsung tiempo suficiente para gestionar el inventario y atender las reservas en los mercados globales.

Lo nuevo y lo nuevo: Los cambios en la línea Galaxy S26

El cambio más significativo que llegará a la serie insignia de Samsung para 2026 es la eliminación total de la controvertida variante Edge. El Galaxy S25 Edge, lanzado a principios de este año como una alternativa ultradelgada, generó mucho menos interés entre los consumidores del que Samsung preveía. Según el medio surcoreano Newspim, el dispositivo había vendido solo 1,31 millones de unidades para agosto de 2025, un número inferior al de sus hermanos: el S25 alcanzó 8,28 millones de ventas, el S25 Plus 5,05 millones y el S25 Ultra dominó con 12,18 millones de unidades vendidas.

La falta de auge del Edge obligó a Samsung a abandonar prematuramente su sucesor. Ice Universe, un filtrador de la industria con una sólida trayectoria, confirmó que la decisión "definitivamente se canceló", lo que marca el fin del breve coqueteo de la compañía con el diseño de smartphones ultrafinos. En su lugar, Samsung regresa a su fórmula de eficacia comprobada: el Galaxy S26, el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 Ultra. Esta estrategia convencional de tres modelos representa un retroceso respecto a las especulaciones previas que sugerían que Samsung podría ampliar la gama a cuatro dispositivos.

I got the information from my independent source:

Galaxy S26 Edge is definitely gone, 100% correct. — Ice Universe (@UniverseIce) October 16, 2025

El bajo rendimiento del S25 Edge probablemente se debió a la agresiva estrategia de precios de Samsung y a sus especificaciones limitadas. Con un precio de lanzamiento de $1,099, ocupaba una posición de mercado complicada entre el S25 estándar ($799) y la variante Plus ($999), a la vez que ofrecía una batería más pequeña de 3,900 mAh frente a los 4,900 mAh del Plus. Estas desventajas parecieron alejar a los consumidores que buscaban una experiencia premium sin sacrificar la funcionalidad.

La decisión de Samsung de resucitar el modelo Plus demuestra la capacidad de respuesta de la compañía a las reacciones del mercado, incluso si esto implica reconocer que la fiebre de los smartphones ultrafinos sigue siendo un nicho de mercado en lugar de una demanda generalizada. La serie Galaxy S26 prioriza las mejoras prácticas y los precios competitivos por encima de los diseños extremos.