El actor británico Damson Idris ha negado firmemente los rumores de que se convertirá en el próximo James Bond, aclarando la especulación durante su aparición en los Premios Globo de Oro 2026 el 11 de enero.

"Definitivamente no es cierto, es solo un rumor", le dijo Idris al corresponsal de E! News, Justin Sylvester, durante la alfombra roja del Beverly Hilton de Los Ángeles.

El actor de 34 años, que asistió a la ceremonia con un elegante traje negro de Prada y pajarita, reconoció que se sentía honrado de ser parte de la conversación en curso sobre quién podría suceder a Daniel Craig como el icónico espía británico.

A pesar de desmentir las especulaciones sobre el casting, Idris expresó su agradecimiento por ser mencionado junto a otros actores destacados que han sido los favoritos de los fans para el papel. "Todos estos papeles son magníficos, y creo que recibir ese elogio es un reconocimiento a un joven artista", explicó, según E! Online.

El actor hizo referencia específicamente a Idris Elba, a quien llamó "mi hermano mayor", como uno de los muchos artistas talentosos que han estado vinculados a la franquicia 007 a lo largo de los años.

Idris apareció en los Globos de Oro para promocionar su película "F1", dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, que recibió nominaciones a Mejor Película y Mejor Logro de Taquilla Cinematográfica, informó Motorsport.

En este drama automovilístico, Idris interpreta a Joshua Pearce, un piloto novato de primer nivel que se convierte en compañero de equipo y rival del personaje de Pitt, Sonny Hayes, un veterano piloto de Fórmula 1 que regresa a la fama. La película ha sido un éxito de taquilla, recaudando más de 630 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno en junio de 2025.

El actor británico ha recibido un importante reconocimiento por su actuación en "F1", obteniendo dos nominaciones a los Premios Black Reel 2026 a Mejor Interpretación de Reparto y Mejor Actuación Revelación. También ganó el Premio de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos al Mejor Actor de Reparto.

Aunque la identidad del próximo James Bond sigue sin ser confirmada por los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, Idris dejó claro que está concentrado en otras oportunidades.

Expresó especial interés en trabajar con la actriz Wunmi Mosaku, cuya actuación en "Sinners" describió como "magnífica". En cuanto a su coprotagonista de "F1", Brad Pitt, quien no asistió a los Globos de Oro, Idris bromeó: "Vine personalmente a decir que soy más rápido que él conduciendo Fórmula 1", según Yahoo News.