Barry Manilow, el legendario cantautor con más de 50 años de carrera, está listo para volver a la fama. Tras un breve pero grave problema de salud relacionado con un diagnóstico de cáncer de pulmón a finales de 2025, la estrella de 82 años ha anunciado una lista completa de fechas de gira para la primavera de 2026. Esta noticia supone un alivio para sus fieles seguidores, los "Fanilows", quienes se preocuparon cuando el cantante se vio obligado a posponer sus conciertos de enero.

Las próximas presentaciones forman parte de lo que Manilow llama "Los Últimos Conciertos". Esta gira marca la última vez que actuará en estas ciudades, convirtiendo cada noche en un evento histórico para la historia de la música pop. Si bien el cantante planea continuar su residencia en Las Vegas, se despide oficialmente de la vida en la carretera, una ciudad a la vez.

Actualización de salud: Un descubrimiento afortunado

El retraso de la gira se debió a un descubrimiento impactante sobre su salud. A finales de 2025, Manilow sufrió una infección bronquial. Como medida de precaución, su equipo médico le solicitó una tomografía pulmonar. En lo que el cantante describió como un golpe de suerte, la tomografía reveló un pequeño bulto canceroso en su pulmón izquierdo. Dado que el cáncer se detectó en estadio 1, no se había propagado y el pronóstico era excelente.

Manilow se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y no requirió quimioterapia ni radioterapia. A principios de enero de 2026, compartió la buena noticia de que la cirugía había sido exitosa. Desde entonces, los médicos le han dado el alta para actuar, siempre que se tome unas semanas de descanso y recuperación. Ahora, con un buen estado de salud, Manilow está ansioso por volver a lo que mejor sabe hacer: entretener a miles de fans con éxitos como "Mandy" , "Can't Be Magic" y "Copacabana" .

Nuevos espectáculos añadidos a la programación

El programa actualizado de la gira no es solo una lista de fechas reprogramadas; incluye nuevas paradas que no estaban en el itinerario original de enero. Esto sugiere que, a pesar de su reciente cirugía, Manilow se siente con energía y listo para cubrir más terreno del inicialmente planeado.

Varias de las fechas que se listan a continuación incluyen preventa de entradas a partir del 13 de enero, lo que indica que se trata de nuevas incorporaciones a la gira. Para los fans de ciudades como Charlotte, Baltimore y Nashville, esta es una sorpresa inesperada y una última oportunidad de ver al ícono en vivo.

Lista completa de fechas de la gira estadounidense de primavera de 2026

Se han confirmado las siguientes fechas para la etapa estadounidense de la gira de despedida. Tenga en cuenta que, para varias de las nuevas fechas, la venta o preventa de entradas está programada para comenzar de inmediato.

27 de febrero: Tampa, Florida – Benchmark International Arena

Tampa, Florida – Benchmark International Arena 1 de marzo: Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center (Nueva fecha)

Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center (Nueva fecha) 2 de marzo: Norfolk, Virginia – Chartway Arena (Nueva fecha)

Norfolk, Virginia – Chartway Arena (Nueva fecha) 3 de marzo: Baltimore, Maryland – CFG Bank Arena (Nueva fecha)

Baltimore, Maryland – CFG Bank Arena (Nueva fecha) 5 de marzo: Cincinnati, Ohio – Heritage Bank Center (Nueva fecha)

Cincinnati, Ohio – Heritage Bank Center (Nueva fecha) 6 de marzo: Columbus, Ohio – Nationwide Arena

Columbus, Ohio – Nationwide Arena 7 de marzo: Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena (Nueva fecha)

Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena (Nueva fecha) 9 de marzo: Lexington, Kentucky – Rupp Arena (Nueva fecha)

Lexington, Kentucky – Rupp Arena (Nueva fecha) 11 de marzo: Charleston, Carolina del Sur – Coliseo de North Charleston

Charleston, Carolina del Sur – Coliseo de North Charleston 13 de marzo: Orlando, Florida – Kia Center

Orlando, Florida – Kia Center 14 de marzo: Sunrise, Florida – Amerant Bank Arena

Sunrise, Florida – Amerant Bank Arena 16 de marzo: Estero, Florida – Hertz Arena

Estero, Florida – Hertz Arena 17 de marzo: Estero, Florida – Hertz Arena

Estero, Florida – Hertz Arena 24 de abril: Greensboro, Carolina del Norte – First Horizon Coliseum

Greensboro, Carolina del Norte – First Horizon Coliseum 27 de abril: Jacksonville, Florida – VyStar Veterans Memorial Arena

Jacksonville, Florida – VyStar Veterans Memorial Arena 29 de abril: Duluth, Georgia – Gas South Arena

Qué significa 'The Last Concerts' para los fans

Es importante comprender la importancia del título "Los Últimos Conciertos". Manilow lleva girando por todo el mundo desde mediados de la década de 1970. Durante medio siglo, ha sido un referente en estadios de Estados Unidos y el Reino Unido . Sin embargo, las giras pueden ser agotadoras, incluso para un artista con la resistencia de Manilow.

Estos conciertos son su forma de despedirse como es debido del fiel público de estas regiones. Ha declarado en entrevistas que, si bien le encanta actuar, desea retirarse de los viajes que requiere una gran gira. Por lo tanto, estas fechas de primavera en Estados Unidos, seguidas de sus fechas de verano en el Reino Unido, sirven esencialmente como un momento de celebración para una carrera que ha vendido más de 85 millones de discos en todo el mundo.

Los aficionados británicos aún esperan la llegada en junio

Para los fans del otro lado del Atlántico, la reprogramación en Estados Unidos no ha afectado la gira prevista por el Reino Unido. Manilow aún tiene previsto presentar sus "Últimos, Últimos Conciertos en el Reino Unido" en junio de 2026. Esto incluye noches muy esperadas en el OVO Hydro de Glasgow, el First Direct Arena de Leeds y una gran final en el O2 de Londres.

Una celebración de la resiliencia

El hecho de que Manilow regrese a los escenarios tan pronto tras una cirugía de cáncer de pulmón demuestra su resiliencia. A sus 82 años, muchos interpretarían esto como una señal para bajar el ritmo definitivamente. En cambio, Manilow ha ampliado su agenda. Con la preventa de las nuevas fechas iniciada el 13 de enero, se espera una demanda increíblemente alta. Para muchos, esto no es solo un concierto; es la celebración de un superviviente y el último agradecimiento de una de las estrellas más longevas de la música.