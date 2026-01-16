Una demanda relacionada con la mansión de Kanye West en Malibú valorada en 57,3 millones de dólares sigue adelante después de que un juez del condado de Los Ángeles rechazara la solicitud del rapero de cerrarla antes de tiempo.

El fallo permite que las reclamaciones de un consultor de construcción que dice que fue puesto en condiciones peligrosas mientras trabajaba en la casa procedan a juicio.

En una audiencia judicial el jueves, el juez negó el esfuerzo de West de limitar drásticamente una demanda laboral presentada en 2023 por Tony Saxon.

West, que ahora se hace llamar Ye, argumentó que no se debería permitir que Saxon recupere los pagos impagos relacionados con la construcción porque no era un contratista con licencia, informó Vibe.

El juez discrepó, argumentando que la impugnación era prematura y que las reclamaciones de Saxon se presentaron correctamente. Cualquier cuestión relacionada con la licencia, dictaminó el juez, debía ser resuelta por un jurado.

Como resultado, el caso continuará y está previsto que vaya a juicio el 2 de marzo. El juez también sugirió una mediación antes de esa fecha.

El abogado de Saxon dijo que podría ayudar y aceptó comunicarse con el equipo legal de Ye, quien no asistió a la audiencia.

Saxon afirma que Ye lo contrató en septiembre de 2021 para gestionar las renovaciones de la casa arquitectónicamente importante de Malibú, que fue diseñada por el famoso arquitecto japonés Tadao Ando.

Según la demanda, Saxon aceptó vivir en el lugar, administrar el trabajo y brindar seguridad las 24 horas.

Dice que le prometieron 20.000 dólares por semana, pero sólo recibió un pago, a pesar de haber trabajado durante unos dos meses.

Un consultor afirma que Kanye West ordenó el poder

La demanda describe un panorama desastroso de las condiciones laborales. Saxon afirma que dormía en el lugar sin cama y que le costaba cumplir con las exigencias de Ye.

El 5 de noviembre de 2021, Saxon alega que Ye le ordenó quitar toda la electricidad y las ventanas de la casa.

Según RollingStone , Saxon dijo que advirtió que el plan creaba un "peligro extremo", especialmente cuando Ye supuestamente quería colocar grandes generadores dentro de la casa, lo que Saxon consideraba un grave riesgo de incendio.

Cuando Saxon se negó, afirma que Ye lo amenazó, lo llamó "enemigo" y le dijo que abandonara el proyecto.

Saxon describió más tarde la visión de Ye para la casa como "un concepto abierto pero sin conexión a la red eléctrica", sin electricidad, ventanas, plomería ni escaleras. También afirma haberse lesionado la espalda durante el trabajo.

Saxon reclama el pago de salarios impagos, gastos médicos y daños y perjuicios por pérdida de ingresos y angustia emocional. Los abogados de Ye no hicieron comentarios sobre el fallo.

Por otra parte, Ye demandó a Saxon, acusándolo de gravar indebidamente la propiedad con un gravamen de 1,8 millones de dólares y de usar declaraciones públicas para presionar el pago. Aunque un juez posteriormente levantó el gravamen, Ye alega que perjudicó el valor y la venta de la propiedad.

Finalmente, Ye vendió la mansión de Malibú por 21 millones de dólares en septiembre de 2024, una pérdida considerable respecto de lo que pagó originalmente.