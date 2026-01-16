Una revelación sorprendente ha surgido del caso de Nick Reiner, el atribulado hijo del aclamado cineasta Rob Reiner. Documentos judiciales y fuentes cercanas a la familia revelan que el joven de 30 años estuvo bajo estricta tutela de salud mental cinco años antes de ser arrestado y acusado del brutal asesinato de sus padres, Rob y Michele, en diciembre de 2025.

El descubrimiento subraya la devastadora trayectoria de un joven que lucha contra una enfermedad mental grave mientras vivía en casa de sus padres, lo que plantea inquietantes preguntas sobre lo que pudo haberse pasado por alto. El fiduciario certificado Steven Baer fue nombrado tutor de Nick en 2020, según informó el New York Times, y la tutela finalizó oficialmente en 2021.

El acuerdo legal, conocido como tutela LPS, establecido bajo la ley de California, está reservado para personas consideradas "gravemente discapacitadas" debido a una enfermedad mental grave. Se trata de una condición excepcional que requiere una evaluación médica exhaustiva y aprobación judicial.

"La enfermedad mental es una epidemia que es ampliamente malinterpretada, y esta es una tragedia horrible", dijo Baer al medio, aunque las leyes de confidencialidad legal le impidieron discutir los detalles del caso de Nick o las razones por las que se terminó su tutela.

La severidad de la tutela LPS

La gravedad de estar bajo una tutela de LPS no puede subestimarse. El abogado Lee Blumen, experto en derecho de salud mental de California, explicó al Times: "Hay que ser muy estricto para estar bajo una tutela de salud mental en California. De todas las personas que entran en este sistema, muy pocas son las que realmente logran estar bajo tutela". El proceso en sí es deliberadamente riguroso.

Tras una hospitalización psiquiátrica involuntaria, los pacientes son evaluados exhaustivamente por funcionarios de la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles antes de que su caso llegue a un juez. La mayoría de las tutelas tienen una duración de un año, tras el cual se debe solicitar su renovación ante los tribunales. En el caso de Nick, la tutela no se renovó al expirar en 2021, una decisión amparada por la misma confidencialidad legal que caracteriza a todos los acuerdos de este tipo.

Deterioro del estado mental en los meses previos a los asesinatos

Lo que sigue siendo profundamente inquietante es lo ocurrido en los años posteriores a la terminación de la tutela. Nick había librado una batalla de décadas contra la drogadicción y una enfermedad mental que se remontaba a su adolescencia.

A partir de los 15 años, pasó por al menos 18 períodos de rehabilitación, sin éxito en ninguno de ellos para romper el ciclo de adicción y deterioro psicológico. En el momento de los asesinatos, el 14 de diciembre de 2025, Nick recibía tratamiento para la esquizofrenia.

Fuentes familiarizadas con su historial médico informaron al Times que había recibido múltiples diagnósticos a lo largo de su vida, incluyendo esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Aún más alarmante es que, en las semanas previas a la muerte de sus padres, su estado parece haberse deteriorado drásticamente.

Su medicación fue cambiada aproximadamente un mes antes de los asesinatos, un cambio que fue necesario porque había comenzado a experimentar efectos secundarios significativos por su tratamiento actual.

Los Reiner estaban cada vez más preocupados por el bienestar de su hijo. Desesperados por mantenerlo a salvo, lo llevaron a la fiesta de Navidad de Conan O'Brien la noche del 13 de diciembre de 2025, temiendo lo que pudiera ocurrir si se quedaba solo.

Sin embargo, sus preocupaciones resultaron trágicamente justificadas. Los invitados a la fiesta describieron su "temor" por el comportamiento errático y antisocial de Nick.

Se escuchó a Rob discutiendo a gritos con su hijo, lo que alarmó a los demás asistentes. Antes de irse de la fiesta, Rob les confesó a sus amigos cercanos: "Tengo miedo de mi hijo. Creo que mi propio hijo puede hacerme daño".

Nick había vivido anteriormente en la casa de huéspedes de sus padres, la cual destrozó infamemente durante un ataque de furia provocado por drogas en 2018. Todavía residía allí cuando fue arrestado.

Rob y Michele fueron encontrados muertos en su casa la tarde siguiente por su hija, Romy. Nick fue detenido horas después y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

El prestigioso abogado defensor Alan Jackson se hizo cargo inicialmente del caso, pero se retiró abruptamente el 7 de enero, insinuando que podría haber estado alegando locura. Jackson declaró a la prensa: "Lo que hemos aprendido, y pueden estar seguros, es que, según las leyes de este estado, Nick Reiner no es culpable de asesinato". La defensora pública del condado de Los Ángeles, Kimberly Greene, ahora lidera su defensa.