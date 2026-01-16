La madre de Noah y Miley Cyrus, Tish Cyrus habló abiertamente sobre el doloroso momento que enfrentó después de perder a su madre y terminar su largo matrimonio con Billy Ray Cyrus.

El hombre de 58 años compartió que lidiar con ambas pérdidas a la vez fue "lo más difícil por lo que he pasado".

Durante una aparición la entrega de esta semana del podcast "The Squeeze" con Tay Lautner, Cyrus explicó que nunca procesó verdaderamente la muerte de su madre antes de que su matrimonio comenzara a desmoronarse.

"Dos de las cosas probablemente más trágicas de mi vida... no las procesé ni me detuve a pensar realmente", dijo.

La madre de Cyrus, Loretta Finley, conocida cariñosamente como "Mammie", falleció en 2020 a los 85 años durante la pandemia de COVID-19. La familia no ha revelado la causa de su fallecimiento.

Cyrus dijo que su madre era una parte fundamental de su vida diaria y que vivía justo al lado. "Era muy unida a mi madre, y mis hijos eran muy unidos a ella", compartió. "Ella era una parte fundamental de nuestras vidas".

Mammie era muy cercana a Miley Cyrus y solía acompañarla al set de "Hannah Montana". "Mis hijos la adoraban", dijo Cyrus.

"Cuando ella falleció, poco después, mi matrimonio empezó a desmoronarse".

Después de 28 años de matrimonio, Cyrus solicitó el divorcio de Billy Ray en abril de 2022. Más tarde le dijo a People que dejar el matrimonio fue aterrador.

"Pensé que iba a estar sola para siempre", dijo. "Pasé 30 días sin comer ni dormir... fue realmente aterrador".

Tish Cyrus habla sobre el consumo de marihuana

Cyrus admitió que consumía marihuana en exceso durante esa época. "Creo que, en cierto modo, adormeció todo ese dolor", dijo, y añadió que cuando dejó de consumirla, su ansiedad se volvió abrumadora. "Estaba tan ansiosa que no podía funcionar".

La terapia la ayudó a comprender lo que estaba sucediendo. También dijo que Miley le recomendó el libro "El cuerpo lleva la cuenta", que le ayudó a comprender cómo el cuerpo retiene el estrés y el trauma incluso cuando la mente intenta superarlo, según informó Yahoo.

Cyrus dijo que su vida empezó a sentirse más segura después de casarse con el actor Dominic Purcell en 2023. "Era tan segura... sin dramas", compartió. Ese espacio de calma le permitió finalmente afrontar sus sentimientos.

Incluso ahora, dice que la ansiedad todavía se manifiesta a veces. "Esta mañana estaba muy ansiosa, y en realidad no era por nada", dijo.

Aun así, Cyrus cree que la sanación es posible y espera ayudar a otros. "Lo peor es que te sientes muy sola", dijo. "Pero escuchar las historias de otras personas te hace darte cuenta de que puedes superarlo".