La banda estadounidense Green Day ayudará a dar inicio al Super Bowl LX con una actuación inaugural especial que celebrará 60 años de historia de la final de la NFL y traerá el orgullo local a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

La NFL anunció que la legendaria banda de punk rock actuará durante la ceremonia de apertura el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

El trío de East Bay (Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool) subirá al escenario antes de que comience el juego y tocará un popurrí de sus conocidas canciones.

Mientras Green Day actúa, los MVP del Super Bowl anteriores caminarán por el campo, honrando a los jugadores que ayudaron a dar forma al campeonato durante seis décadas.

La ceremonia se transmitirá en vivo a las 3 pm hora del Pacífico por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

"¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 aquí mismo!", dijo Armstrong en un comunicado publicado por la NFL, según informó RollingStone .

Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al juego y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!

Las canciones clásicas de Green Day darán inicio al Super Bowl

Los líderes de la NFL afirman que Green Day fue la elección natural para este momento clave. Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de partidos de la liga, calificó la actuación como una forma impactante de comenzar la noche.

Dijo que celebrar la historia del Super Bowl con una banda local y al mismo tiempo honrar a las leyendas de la NFL creará una experiencia compartida para los fanáticos tanto en el estadio como para quienes miran el partido desde casa.

La música de Green Day abarca más de 30 años, lo que les da una amplia gama de material. Su gran éxito, "Basket Case", lanzado en 1994 en el álbum Dookie , ayudó a definir una generación y sigue siendo una de sus canciones más reconocidas.

Según Billboard , si bien no se ha anunciado la lista de canciones exacta, la NFL confirmó que la banda interpretará sus "himnos de rock más emblemáticos".

La actuación en el Super Bowl se suma a un fin de semana muy ocupado para Green Day en el Área de la Bahía.

La banda anunció previamente planes para estar en San Francisco durante el fin de semana del Super Bowl, incluido un espectáculo el 6 de febrero con Counting Crows en el Muelle 29 a lo largo del Embarcadero.

La aparición de Green Day en la ceremonia de apertura viene antes de un repleto programa de entretenimiento.

Charlie Puth cantará el himno nacional, Brandi Carlile interpretará "America the Beautiful" y Coco Jones interpretará "Lift Every Voice and Sing".