El rescate de Elizabeth Smart de sus secuestradores en 2003 sigue siendo uno de los casos más notables en la historia criminal estadounidense, y giró en torno al recuerdo de su hermana de nueve años.

Mary Katherine Smart fingió dormir a pocos centímetros de ella cuando un intruso armado con un cuchillo se llevó a su hermana de 14 años de su dormitorio en Salt Lake City en junio de 2002.

Durante meses, los investigadores persiguieron a los sospechosos equivocados. Entonces Mary Katherine recordó un nombre: Emmanuel.

Ese único detalle abrió el caso.

La historia se retomará en el nuevo documental de Netflix , Kidnapped: Elizabeth Smart , que se estrenará el 21 de enero de 2026.

Sigue siendo un poderoso testimonio de la fiabilidad de los niños testigos y del coraje de las familias.

El secuestro y el sospechoso equivocado

Elizabeth Smart fue secuestrada a punta de cuchillo de su casa de Federal Heights el 5 de junio de 2002 por Brian David Mitchell, un autoproclamado profeta que había sido contratado por la familia para un solo día de trabajos de techado meses antes.

Su esposa, Wanda Barzee, también estuvo involucrada en el secuestro.

Durante cuatro meses, los investigadores se centraron en otro manitas, Richard Ricci, que murió de una hemorragia cerebral bajo custodia antes de que se identificara al verdadero secuestrador.

Mary Katherine le dijo repetidamente a la policía que la voz que escuchó esa noche no pertenecía a Ricci.

Su insistencia fue recibida inicialmente con escepticismo. Los detectives cuestionaron si se podía confiar en la memoria de una niña traumatizada.

Sus padres, Ed y Lois Smart, le creyeron.

El momento que Mary Katherine recordó

El gran avance se produjo en octubre de 2002.

Mary Katherine había pasado meses atormentada por la voz "cortés pero amenazante" del hombre que secuestró a su hermana. Entonces, mientras leía un libro de récords Guinness, un nombre surgió repentinamente en su mente: Emmanuel, el predicador callejero que su familia había contratado brevemente.

Cuando las autoridades dudaron en desviar la atención de Ricci, sus padres tomaron cartas en el asunto. Contrataron a su propio dibujante y dieron una conferencia de prensa en febrero de 2003.

El sketch resultante se emitió en America's Most Wanted. La hermana y el hijastro de Mitchell reconocieron el dibujo y contactaron a la policía, proporcionando su verdadero nombre.

El caso sin resolver se convirtió en una cacería humana selectiva.

Este cambio en la investigación cambió el rumbo y transformó un caso sin resolver en una búsqueda específica de un fugitivo conocido que finalmente fue localizado apenas unas horas después de regresar a Utah desde San Diego.

El rescate en Sandy, Utah

El 12 de marzo de 2003, dos parejas distintas en Sandy vieron a tres personas caminando por la calle State con túnicas y velos. Reconocieron al trío por noticias recientes y alertaron a la policía.

Los agentes encontraron a Mitchell, Barzee y a Elizabeth Smart, disfrazada, con peluca y gafas de sol. Inicialmente se identificó como "Augustine", pero finalmente admitió su verdadera identidad.

La dura prueba de nueve meses había terminado.

Elizabeth relató más tarde lo cerca que estuvo de ser encontrada. En una ocasión, se paró a pocos metros de un detective en una biblioteca pública, con el rostro oculto por un velo, mientras Mitchell lo desviaba con argumentos religiosos.

El coraje de su hermana, combinado con la vigilancia de los residentes de Sandy, puso fin de manera efectiva a la terrible experiencia de nueve meses, lo que permitió a Elizabeth regresar a casa y eventualmente convertirse en una defensora de la seguridad infantil reconocida mundialmente.

Un legado de supervivencia y defensa

Hoy en día, Elizabeth Smart es una célebre autora y activista, pero sigue atribuyendo su supervivencia a la valentía de su hermana.

"Si no hubiera recordado quién me había secuestrado, ¿quién sabe si hoy estaría aquí?"

Elizabeth afirmó en una entrevista reciente, reflexionando sobre el aniversario de su rescate.

El caso sigue siendo un excelente ejemplo para los psicólogos forenses sobre la precisión de los testimonios de niños testigos cuando están debidamente respaldados.

Brian David Mitchell fue sentenciado a dos cadenas perpetuas en 2011 y permanece encarcelado en FCI Lewisburg desde principios de 2026, mientras que Wanda Barzee fue puesta en libertad condicional en 2018.

A medida que la historia del "Milagro en Utah" continúa inspirando documentales y libros, se erige como un recordatorio permanente de que incluso en las desapariciones más notorias, el detalle más pequeño y valiente puede ser la diferencia entre la tragedia y un regreso milagroso a casa.