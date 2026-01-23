El futuro de TikTok en Estados Unidos finalmente se ha decidido, poniendo fin a meses de intensa especulación y batallas legales. Un acuerdo masivo de 5 mil millones de dólares ha transferido el control de la plataforma, asegurando, según se informa, su presencia en millones de teléfonos en todo el país. Sin embargo, los rumores sobre un "algoritmo fraudulento" sugieren que este acuerdo podría haber estado motivado por algo más que intereses económicos.

Un anuncio de la empresa el jueves confirmó que las autoridades de Washington y Pekín han dado vía libre a TikTok para que siga activo en Estados Unidos. Esta medida pone fin a un largo conflicto centrado en resolver las diversas inquietudes del país en materia de seguridad e inteligencia.

Los nuevos guardianes de los datos

Las condiciones impuestas por el gobierno de Trump exigen que una nueva empresa estadounidense, liderada por actores afines a los intereses nacionales, gestione la famosa plataforma de medios. Oracle , un importante proveedor de tecnología en la nube con estrechos vínculos con la administración, supervisará cómo el software gestiona la información y desarrolla sus sistemas para los usuarios locales, manteniendo así su tradicional función de guardián de esos datos.

El acuerdo se diseñó para cumplir con una ley de 2024. Al comienzo de su segundo mandato, el presidente Trump suspendió la ejecución de esta ley durante doce meses para evitar que la aplicación fuera retirada del mercado estadounidense mientras se solucionaban los problemas de seguridad. Mediante una serie de decretos oficiales, pospuso repetidamente la fecha límite hasta que se cumplieron las condiciones finales este jueves.

A pesar de las persistentes advertencias de los responsables políticos y los defensores de la defensa, el equipo del presidente y los promotores de la empresa impulsaron la venta. Estos críticos temen que el gobierno chino pueda ejercer presión sobre la operación local a través de ByteDance, que conserva una participación minoritaria significativa en la empresa.

Salvaguardias y garantías de software

En un mensaje enviado al personal para compartir la actualización, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, explicó que la nueva alianza, que en su mayoría está en manos de intereses estadounidenses, se desarrollará dentro de límites específicos. Señaló que estas medidas buscan garantizar la seguridad nacional, centrándose en la privacidad integral de la información, la integridad del sistema y la supervisión del contenido para los miembros locales.

La empresa recién formada estará dirigida por Adam Presser, quien anteriormente fue el segundo al mando de Chew. La junta directiva estará compuesta por Chew, Ken Glueck de Oracle y diversas partes interesadas. En cuanto a la división del capital, Oracle, Silver Lake y la firma de Abu Dabi MGX poseerán cada una el 15% de la compañía, y el 30% restante, aproximadamente, permanecerá en manos de los inversores actuales.

El fondo de inversión también incluye a Revolution, la firma donde trabajó anteriormente el vicepresidente J.D. Vance, y la oficina de inversión privada de Michael Dell, fundador de Dell Technologies. Antes de su candidatura al Senado en 2022, Vance trabajó brevemente como inversor de riesgo en la organización fundada por Steve Case, cofundador de AOL.

Una tarifa enorme y un crecimiento rápido

"¡Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok! Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante", dijo Trump el jueves en una publicación en Truth Social.

United States President Donald Trump announced on Truth Social that a deal to restructure TikTok’s ownership was finalised.



He stated, “I am so happy to have helped in saving TikTok! It will now be owned by a group of Great American Patriots and Investors, the Biggest in the… pic.twitter.com/gRdQc5DYrH — United News of India (@uniindianews) January 23, 2026

Como parte del acuerdo, el grupo inversor pagará al gobierno estadounidense varios miles de millones de dólares, cumpliendo con lo que Trump denominó una "enorme comisión extra". Esta noticia llega en un momento en que el alcance de TikTok continúa expandiéndose; la compañía ahora reporta 200 millones (£148,16 millones) de usuarios en EE. UU., superando su cifra anterior de 170 millones (£125,94 millones), según el Wall Street Journal .

Ese mismo día, el presidente usó su propia red, Truth Social, para destacar su popularidad en TikTok. Argumentó que el nivel de interacción que recibe allí supera con creces el de Instagram , propiedad del gigante tecnológico Meta.