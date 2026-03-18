CIUDAD DE MÉXICO - La tercera temporada del reality de TelevisaUnivision Juego de Voces todavía no se estrena y ya tiene claro su gancho principal: esta vez no se trata de generaciones enfrentadas ni de leyendas contra nuevas estrellas, sino de hermanos contra hermanos.

Bajo el título Juego de Voces: Hermanos y Rivales, esta vez la fórmula es más íntima, más emocional y también más peligrosa, televisivamente hablando. Porque cuando la competencia se mete entre el amor y los choques entre hermanos, nadie quiere perder, aunque haya abrazos antes y después de cantar. El estreno está programado para el 22 de marzo en Las Estrellas y Univision, con disponibilidad en ViX desde el 23 de marzo. La temporada tendrá ocho episodios.

Ese tono se sintió desde la rueda de prensa de presentación del programa a la que asistió esta reportera. Allí, el productor Eduardo Suárez reveló por fin cómo están divididos los equipos y los nombres no son casuales.

Por un lado están Los Consentidos, integrados por Jorge D'Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández y Esteban Silvas.

Del otro lado aparecen Los Favoritos, formados por Ernesto D'Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

La elección de los bandos dejó claro que la producción no quiere solo buenos números musicales, también quiere explotar esa mezcla de cariño, orgullo y competencia que existe entre hermanos.

La gran diferencia frente a las dos temporadas anteriores está precisamente ahí. La primera edición de Juego de Voces se construyó alrededor del enfrentamiento entre padres e hijos, mientras que la segunda giró en torno a Leyendas contra Estrellas.

Ahora el conflicto ya no es generacional, es fraternal. Las reglas siguen descansando en retos musicales por equipos, decisiones estratégicas y acumulación de puntos, pero el combustible emocional cambió por completo. Ya no compiten artistas separados por la edad o el recorrido, ahora se enfrentan personas que crecieron bajo el mismo techo, con las mismas referencias y, muchas veces, con heridas, bromas y rivalidades viejas que el público no siempre conoce.

A la cabeza regresa como presentadora Angélica Vale.

Entre las rivalidades que más expectativa generan está la de los hermanos D'Alessio, hijos de la icónica cantante Lupita D'Alessia. Jorge D'Alessio resumió muy bien el espíritu de esta edición al admitir que "ama y admira a Ernesto", pero que cuando le toca competir "aparece esa necesidad de ganarle porque mi equipo necesita el punto".

"Lo admiro, pero compito contra él", admitió. Más que un conflicto real, lo que se ve venir es una temporada donde el afecto y la rivalidad van a convivir en el mismo escenario.

Pero no son los únicos. También empieza a dibujarse con fuerza la rivalidad entre Walo y Esteban Silvas, los hermanos que aportarán el sabor del regional mexicano a esta edición. Walo llega como una voz asociada con Banda MS, con una identidad muy reconocible dentro del regional mexicano, mientras que Esteban entra a esta temporada como parte de una dupla fraterna que tendrá que demostrar versatilidad más allá del género que los hizo conocidos.

El resto del elenco también ayuda a sostener el concepto. Están Raúl y José Luis Roma, del exitoso dúo Río Roma, Mayte e Isabel Lascurain, figuras inseparables de Pandora. El grupo cierra con Alex y Camila Fernández, herederos de una de las dinastías más reconocidas de la música mexicana.

La mezcla del elenco como la elección de las canciones que interpretarán está pensada para abrir conversación tanto en México como entre las audiencias hispanas de Estados Unidos, justo donde el formato ha encontrado parte de su fuerza.

"Las interpretaciones y videos virales que hemos tenido en las temporadas anteriores son un anticipo de lo que viene. Tenemos como 30 números musicales que van a emocionar", prometió Suárez.