Katy Perry ha sido tildada de "hipócrita" por sus críticos debido a su defensa del medio ambiente en el Foro Económico Mundial de Davos, tan solo unos meses después de participar en un vuelo de turismo espacial de alto perfil que desató un amplio debate sobre su impacto ambiental.

La asistencia de la estrella del pop al foro de Davos, Suiza, este enero, la situó junto a líderes mundiales y legisladores para debatir sobre clima y sostenibilidad en una de las reuniones más influyentes del mundo. Su presencia ha reavivado el escrutinio sobre su vuelo suborbital de Blue Origin de abril de 2025, que analistas y comentaristas ambientales han criticado por ser perjudicial para los esfuerzos globales por el clima, a pesar de su simbólica tripulación exclusivamente femenina.

La defensa de las celebridades se une al discurso climático global

En la reunión anual del Foro Económico Mundial 2026, los delegados abordaron una amplia gama de desafíos globales, como el cambio climático, la biodiversidad y las transiciones energéticas. Los organizadores del foro destacaron la urgencia de contar con hojas de ruta científicas para la política climática y el crecimiento económico sostenible.

BREAKING VIDEO: Disgraced Former Canadian PM Justin Trudeau & Katy Perry Spotted At Davos! pic.twitter.com/QznMT0MWpW — Alex Jones (@RealAlexJones) January 20, 2026

Perry asistió a Davos con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien pronunció una conferencia magistral que enfatizó el "poder blando" y la cooperación internacional. La reunión se desarrolló en un contexto de intensos debates geopolíticos y económicos, con líderes mundiales debatiendo sobre clima, energía y desigualdad, además de apremiantes tensiones geopolíticas. Si bien el registro público de los discursos o intervenciones de Perry en los paneles de Davos no se ha publicado en transcripciones oficiales completas, su asistencia a sesiones centradas en preocupaciones ambientales y de sostenibilidad consolidó su vínculo público con la defensa del clima.

La controversia de los vuelos espaciales de Blue Origin

Perry voló como miembro de la tripulación en la misión NS-31 de Blue Origin, un vuelo espacial suborbital a bordo del cohete New Shepard el 14 de abril de 2025. El vuelo duró aproximadamente diez minutos y transportó a seis mujeres, entre ellas la periodista Gayle King y la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe.

La declaración oficial de misión de Blue Origin describió el NS-31 como un segmento exitoso de su programa New Shepard. Sin embargo, las implicaciones ambientales del turismo espacial han sido ampliamente controvertidas. Blue Origin afirma que el motor BE-3PM del cohete, alimentado con hidrógeno y oxígeno líquidos, produce principalmente vapor de agua y no genera emisiones directas de carbono durante el vuelo.

Los científicos del clima y los grupos ambientalistas han cuestionado estas afirmaciones, argumentando que el vapor de agua emitido a la atmósfera superior funciona como un gas de efecto invernadero y puede alterar la química atmosférica y los sistemas climáticos. Los analistas también señalan que la producción del hidrógeno líquido necesario a menudo implica un consumo considerable de energía fósil, y que el impacto en el ciclo de vida de las naves espaciales y la infraestructura terrestre contribuye a mayores emisiones.

New footage of the all-female Blue Origin trip to space, including Katy Perry and Gayle King.



pic.twitter.com/rveu2pOyfS — Pop Base (@PopBase) April 14, 2025

Las estimaciones que circulan en el debate público son aún mayores, con algunas publicaciones virales que afirman que el vuelo consumió 498 toneladas de combustible, una cifra que no puede verificarse de forma independiente mediante fuentes oficiales, pero que refleja la preocupación pública sobre la magnitud del gasto energético. Incluso cuando las emisiones directas de carbono del motor del cohete son mínimas, las organizaciones que monitorean el impacto ambiental del turismo espacial han observado que los vuelos espaciales privados generan muchas más emisiones por pasajero que los viajes aéreos comerciales, considerando las evaluaciones del ciclo de vida de todo el sector.

El debate sobre la hipocresía

En redes sociales, los críticos han aprovechado los videos de Perry abogando por la acción climática, comparándolos con su participación en una misión considerada por algunos como un despilfarro y un símbolo de los excesos de la élite. Una publicación ampliamente compartida la describió como el consumo de una cantidad exorbitante de combustible antes de asistir a las conversaciones sobre el clima. Si bien Perry no ha publicado una respuesta detallada que vincule sus posturas climáticas específicamente con su vuelo espacial, el discurso ha generado un debate más amplio sobre si la participación en actividades de altas emisiones socava la credibilidad ambiental.

Los expertos en política climática enfatizan que el comportamiento individual puede influir en la percepción pública de la acción colectiva. Las investigaciones indican que las discrepancias visibles entre la promoción y las decisiones personales de las figuras públicas pueden debilitar el compromiso climático generalizado de la ciudadanía.

Los partidarios de Perry argumentan que la exploración espacial puede inspirar interés en la ciencia, la innovación y la gestión global. Durante el período posterior al vuelo de la NS-31, miembros de la tripulación como Gayle King defendieron el propósito de la misión, presentándolo como parte de una búsqueda más amplia para beneficiar a la humanidad y fomentar la participación en el sector aeroespacial.

Sin embargo, el núcleo de la crítica sigue siendo la yuxtaposición de iniciativas de élite y alto impacto con el mensaje de urgente responsabilidad climática, particularmente en un año en que los líderes mundiales en Davos enfatizaron la orientación científica integrada y la acción climática como esenciales para los marcos de políticas.