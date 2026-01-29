Simon Cowell está bajo presión una vez más tras ser acusado por el exganador de X Factor, Matt Terry, de menospreciar a los concursantes y no hacer lo suficiente para proteger su bienestar mental. Esta última controversia ha reavivado la preocupación por los efectos de los reality shows de talentos y el papel de los líderes de la industria.

Matt Terry, quien ganó el programa de ITV en 2016, reaccionó a los comentarios de Cowell en el podcast "The Rest Is Entertainment", donde Cowell afirmó que la mayoría de los concursantes obtuvieron lo que querían del programa: fama y fortuna.

Terry, quien publicó un video en internet, dijo: "Simon Cowell básicamente hizo el podcast The Rest Is Entertainment, y acabo de ver un clip donde dice que las personas que estuvieron en este programa la tienen jurada con él porque no funcionó del todo para ellos, y que obtuvimos lo que queríamos, que era fama y dinero".

Continuó explicando su versión de la historia sobre por qué eligió competir en X Factor, diciendo: "Fui a X Factor porque era una persona muy joven con un sueño, y solo quería cantar y ser un artista".

Terry también detalló el impacto psicológico de su experiencia, diciendo: "Otra cosa es que cambió mi percepción de mí mismo. Cuando no me convertí, digamos, en una gran superestrella mundial, de repente todos me llamaron un fracaso. Y yo les creí". Añadió: "Me acostaba por la noche deseando no despertar", describiendo un período que lo llevó a buscar terapia durante dos años.

La cantante afirmó además que Cowell puso a algunos concursantes en ridículo, diciendo: "(Cowell) sacó a gente de la calle que sabía que no podía cantar, por ejemplo, y les dijo: 'Eres brillante, ¿por qué no vienes a *X Factor?' y los arrojó a los lobos".

En su podcast, Cowell defendió el legado del programa. "Siempre he optado por un porcentaje de alrededor del 0,5%; si tienes suerte, la gente que ves va a ser buena", dijo. En cuanto a la salud mental, añadió: "Hice todo lo posible, pero no todo salió como queríamos. La gran mayoría de los que vinieron al programa ganaron mucho dinero y consiguieron lo que querían: la fama".

Una fuente declaró a RadarOnline que Cowell se siente "acorralado" por las nuevas críticas, ya que los exconcursantes ven cada vez más sus experiencias desde una perspectiva moderna de salud mental. Otras exparticipantes, como Cher Lloyd y Rebecca Ferguson, también han alzado la voz, citando casos de humillación y acoso sistemático.

Un portavoz de "The X Factor" enfatizó que "tomamos extremadamente en serio el bienestar de todos los involucrados en nuestros programas" y destacó las medidas de apoyo que se implementaron durante la temporada de Terry.

Mientras tanto, Simon Cowell reveló al New York Times que casi dejó que Britney Spears abandonara su efímero papel de juez en "X Factor", citando su incomodidad con la atención de los medios y la dificultad de dar comentarios negativos a los concursantes, a pesar de su entusiasmo inicial.