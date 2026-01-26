En una decisión sorpresiva que ha entusiasmado a los fans de todo el mundo, Nintendo e Illumination han adelantado la fecha de estreno en EE. UU. de la película de Super Mario Galaxy, ofreciendo así el primer vistazo del querido personaje Yoshi. La esperadísima secuela animada se ha reprogramado para llegar a los cines estadounidenses dos días antes de lo previsto, pasando del 3 de abril al 1 de abril de 2026 en muchos mercados, incluido Estados Unidos.

El último anuncio de Nintendo e Illumination llega tras una presentación especial de Nintendo Direct, en la que los productores también compartieron un primer vistazo a Yoshi, un personaje muy esperado por los espectadores de la creciente franquicia cinematográfica de Mario. La decisión de cambiar la fecha de estreno refleja la creciente expectación en torno a lo que promete ser uno de los estrenos de animación más importantes del año, situando la película justo al comienzo de la ajetreada temporada cinematográfica de primavera.

El momento del nuevo lanzamiento emociona a los fanáticos

Según el sitio web de Nintendo Japón, el anuncio durante el Nintendo Direct confirmó que la película de Super Mario Galaxy llegará a los cines el 1 de abril de 2026 en Estados Unidos y muchos otros territorios, en comparación con el lanzamiento original del 3 de abril. Este cambio también se aplica a otros mercados globales, ya que Japón está previsto para el 24 de abril. Los detalles compartidos en el comunicado de prensa oficial de Nintendo destacan que la decisión fue tomada conjuntamente por Illumination y Nintendo, los creadores de esta continuación animada de la querida franquicia de Mario.

Primer vistazo a Yoshi

Según Nintendo Life, el momento más importante del anuncio fue la primera imagen de Yoshi en la nueva película. Yoshi, el dinosaurio verde que apareció por primera vez en el juego Super Mario World de Nintendo hace décadas, ya había sido objeto de burlas desde los materiales de marketing. Ahora, el público lo ve representado en el universo cinematográfico completo de las películas de Mario.

Las fotos y el tráiler compartidos durante la transmisión muestran a Yoshi junto a personajes conocidos, lo que indica un papel más importante que en avances anteriores. Los fans reconocerán el diseño icónico y el encanto de Yoshi, lo que transmite una sensación de nostalgia y conexión con la serie de videojuegos que contribuyó a convertir al personaje en uno de los favoritos de los fans. Esto marca un momento importante para Nintendo, ya que la compañía retrasó el debut cinematográfico de Yoshi hasta esta secuela, generando expectación y emoción entre el público que creció con el personaje.

Entre bastidores: el equipo y la visión

La película Super Mario Galaxy continúa la exitosa colaboración entre Nintendo e Illumination, impulsada por Universal Pictures para su distribución mundial. La película es una secuela del éxito de 2023, Super Mario Bros., que recaudó más de 952 millones de libras esterlinas (1300 millones de dólares) a nivel mundial y abrió la franquicia de Mario a un público más amplio.

El equipo creativo que regresa incluye a los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic, el guionista Matthew Fogel y el compositor Brian Tyler, quienes regresan para expandir el universo de Mario con nuevas aventuras cósmicas. El reparto vocal sigue siendo estelar, con Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach y Charlie Day como Luigi como protagonistas. Otros talentos que regresan son Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad, con Brie Larson como Rosalina y Benny Safdie como Bowser Jr.

Qué significa esto para los espectadores

Adelantar el estreno dos días puede parecer insignificante, pero puede tener un impacto notable en la asistencia a las salas de cine y la planificación familiar. A principios de abril es una ventana de lanzamiento estratégica, lo que le da a la película una base sólida para el éxito de taquilla, especialmente con las vacaciones escolares y los puentes a la vuelta de la esquina.

Además, la confirmación de la aparición de Yoshi añade un nuevo atractivo emocional a los fans de toda la vida que han esperado ver al personaje plenamente desarrollado en formato cinematográfico. Se espera que la incorporación de Yoshi conecte tanto con el público más joven como con los adultos que crecieron jugando a los videojuegos. A medida que se acerca el estreno de la película de Super Mario Galaxy, la expectación continúa creciendo con este primer vistazo a su colorido universo, que se perfila como un evento cinematográfico decisivo para los fans de la franquicia de Mario esta primavera.