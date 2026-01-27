El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, emocionó a los fanáticos en Australia al revelar que la banda ha terminado de trabajar en un nuevo álbum de estudio.

El anuncio se produjo durante su actuación única en el estadio UTAS de Launceston de Tasmania marcando el primer espectáculo de la banda en Tasmania en más de una década.

Dirigiéndose a la multitud que llenó el concierto, Grohl compartió una importante actualización sobre la música de la banda.

Te puede interesar: Dentro de la demanda de Chad Hugo contra Pharrell Williams: el explosivo caso estremece nuevamente la industria de la música urbana

"Podríamos tener un nuevo disco completo de canciones de mierda que terminamos el otro día", dijo, confirmando que la continuación de But Here We Are de 2023 está completa, informó NME .

El álbum continuará la célebre racha de lanzamientos de rock de la banda, que incluye ocho premios Grammy y una presencia récord en los CMT Music Awards.

El concierto de tres horas marcó la única fecha australiana de la banda en su gira actual. Grohl también insinuó que los fans no tendrán que esperar mucho para volver a Australia.

"Esta no será la última vez que nos vean", dijo al público. "Volveremos antes de lo que creen... y es antes de mi próximo cumpleaños".

El cumpleaños de Grohl cae el 14 de enero, lo que sugiere que Foo Fighters podría regresar a Australia antes de 2027.

La actuación en Tasmania tuvo un significado emotivo, ya que fue uno de los primeros grandes espectáculos australianos de la banda desde el fallecimiento del baterista de toda la vida Taylor Hawkins en 2022.

Pero Here We Are , el undécimo álbum de estudio de Foo Fighters, debutó en el número 1 en Australia y recibió elogios generalizados de la crítica por su cruda exploración de la pérdida y la resiliencia.

Foo Fighters sorprende a los fans de Tasmania con Brent Webb

Los fanáticos disfrutaron de momentos destacados, incluida una aparición sorpresa de Brent Webb, el minero australiano que pidió un iPod cargado con canciones de Foo Fighters mientras estaba atrapado bajo tierra en 2006.

Según Billboard, Grohl describió el espectáculo de Tasmania como parte de la "relación especial de la banda con Australia", y agregó que realizar incluso una sola fecha regional fue "increíble... a pesar de que literalmente estamos volando durante 48 horas".

La gira actual "Take Cover" de la banda comenzó en México a principios de este mes y continúa por el Reino Unido, Europa y América del Norte.

Entre sus actuaciones más destacadas se incluyen dos conciertos en el estadio Anfield del Liverpool FC y apariciones en importantes festivales como Mad Cool y Pinkpop. Entre sus teloneros en varias fechas se encuentran Royel Otis, Inhaler, IDLES, Otoboke Beaver, Fat Dog y Die Spitz.

Además de promocionar el nuevo álbum, el espectáculo de Launceston celebró el 30° aniversario de Foo Fighters, después de los sencillos del año pasado "Today's Song" y "Asking For A Friend".

La banda también lanzó un álbum en vivo, Are Playing Where??? Vol. I , capturando actuaciones íntimas en clubes para fanáticos de todo el mundo.