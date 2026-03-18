Mariah Carey expresó su alegría y sorpresa por su nominación para la clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, calificándola como "definitivamente un logro pendiente" en su extendida carrera.

Te puede interesar: El impactante resbalón de Jennifer Lopez en el escenario desata una locura viral

La nominación, anunciada a finales de febrero de 2026, sitúa a Carey entre un selecto grupo de candidatos, entre los que también está Shakira, que se presentan por primera vez y aspirantes que regresan para ser incluidos en el Salón de la Fama a finales de este año. En un comunicado publicado el 13 de marzo, Carey describió el reconocimiento como significativo, reflexionando sobre su trayectoria desde joven compositora hasta superestrella mundial.

"Definitivamente es algo que aún no he logrado", dijo a los periodistas. "He estado tan concentrada en la música, los fans, el legado... esto se siente como un hermoso reconocimiento".

Este reconocimiento llega en medio de una intensa actividad para la cinco veces ganadora del Grammy. A principios de año, Mariah Carey fue homenajeada como Persona del Año 2026 de MusiCares el 30 de enero en una gala repleta de estrellas en Los Ángeles. El evento, que recauda fondos para profesionales de la industria musical que atraviesan dificultades, contó con homenajes de artistas como Foo Fighters, Jennifer Hudson, John Legend, Laufey, Busta Rhymes y Kesha.

@weitsay @Mariah Carey is being honored as The Recording Academy / MusiCares ‘Person of the Year’… and this is the list of artists set to perform at the gala to honor her. Now this is no shade to these artists because they are all talented and accomplished — but this is the most random assortment of artists to perform for THE living legend Mariah Carey. 💬 Name the artists you think SHOULD be performing a tribute for Mariah in the comments. #MariahCarey #Lambily #Grammys #RecordingAcademy #Music ♬ Mi - Mariah Carey

Carey aceptó el premio con un emotivo discurso en el que destacó la importancia de ser dueña de su catálogo y su valor a largo plazo. Reveló que nunca había vendido sus derechos de publicación, una decisión motivada por la protección de su legado y la convicción del valor perdurable de su obra. La velada incluyó una aparición sorpresa de Carey durante la interpretación de su clásico navideño "All I Want for Christmas Is You", donde se unió a Jon Batiste y otros artistas para un final festivo improvisado que recibió una gran ovación.

El reconocimiento de MusiCares llegó tras la destacada participación de Carey en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, el 6 de febrero. La cantante interpretó una versión angelical del clásico italiano "Volare" en el Estadio San Siro, luciendo un conjunto completamente blanco, complementado por un collar de diamantes valorado en 15 millones de dólares que acaparó titulares. Descrita como la primera invitada internacional de renombre anunciada para la ceremonia, su aparición contribuyó a dar inicio a los Juegos con elegancia y recibió elogios por su impecable interpretación.

Algunos reportajes en los medios italianos generaron controversia, ya que un breve fallo técnico durante las presentaciones provocó que periodistas deportivos amenazaran con una huelga, aunque el incidente se resolvió rápidamente. Posteriormente, Carey expresó su agradecimiento por la cálida acogida en Italia y Abu Dabi, donde actuó a principios de febrero como parte del ciclo de conciertos Saadiyat Nights.

Los fans y los analistas especulan que 2026 podría marcar el inicio de un importante resurgimiento creativo. En entrevistas recientes, Carey confirmó que está trabajando activamente en el estudio en nueva música. También adelantó sus planes para conmemorar el 25 aniversario de su álbum y película de 2001, "Glitter", que ha experimentado una reevaluación cultural en los últimos años. Las conversaciones abordaron un "álbum grunge secreto" inédito de sus archivos, lo que añade intriga a los posibles proyectos.

El revuelo en internet sugiere que los fans anticipan una "época gloriosa", impulsada por apariciones en el estudio, pistas en las redes sociales y su dominio constante en las listas de éxitos, especialmente con "All I Want for Christmas Is You", que continúa batiendo récords de reproducción en streaming cada año y sigue siendo un clásico navideño.

La vida personal de Carey generó titulares más ligeros cuando hizo otra aparición sorpresa en la transmisión en vivo de Twitch de su hijo Moroccan a mediados de marzo, deleitando a los espectadores con sus divertidas interrupciones. El momento puso de manifiesto el estrecho vínculo que la une a sus mellizos, Moroccan y Monroe, ahora adolescentes.

A lo largo de 2026, Carey compaginó compromisos de gran repercusión con su labor de defensa de causas sociales. La gala de MusiCares puso de relieve su filantropía, incluyendo su apoyo a iniciativas de salud mental y educación musical. Su decisión de conservar los derechos de publicación se interpretó como una muestra de control artístico y visión financiera en una época dominada por la venta de catálogos.

Los expertos de la industria destacan que la influencia perdurable de Carey abarca décadas, desde su debut en 1990 hasta sus éxitos modernos y su presencia constante en las fiestas navideñas. Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, su rango vocal de cinco octavas y su talento como compositora han marcado la pauta del pop, el R&B y otros géneros musicales.

La nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll culmina un período de reflexión e impulso hacia adelante. Las ceremonias de inducción suelen celebrarse en otoño, con la votación de un comité internacional de artistas, historiadores y figuras de la industria.

Mientras crecen las especulaciones sobre nuevos lanzamientos y posibles giras, Carey sigue centrada en la creatividad y la conexión con sus fans. En una reciente charla tras el evento MusiCares, prometió un 2026 "importante" sin dar detalles, dejando a sus seguidores ansiosos por saber qué vendrá después.

Los momentos más destacados del año —desde el glamour olímpico hasta su posible ingreso al Salón de la Fama— reafirman la posición de Carey como una figura clave de la cultura popular. Ya sea a través de nueva música, celebraciones de aniversario o presentaciones en vivo continuas, 2026 posiciona a la "Reina del Canto" para un nuevo capítulo en una carrera ya legendaria.