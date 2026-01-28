Amazon está entrando en una de las fases más turbulentas de su historia corporativa. Considerada en su día como un gigante estable del sector tecnológico, la compañía se prepara ahora para recortar hasta 16.000 puestos corporativos y tecnológicos en todo el mundo, según informes. Esta decisión se produce tras la reducción de 14.000 puestos de trabajo del año pasado.

Con estos despidos, Amazon se acerca a un total de 30.000 puestos corporativos eliminados, lo que genera preguntas sobre quiénes se ven afectados, por qué se están produciendo los recortes y qué pueden esperar los empleados en concepto de indemnización y apoyo.

¿Quiénes se ven afectados por los despidos de Amazon y dónde?

La última ronda de despidos se centra principalmente en empleados administrativos, no en el personal de almacén o de reparto. Las comunicaciones internas y las publicaciones de los empleados sugieren que los equipos corporativos de Amazon Web Services, Prime Video, RR. HH. y operaciones internas, estrategia minorista, análisis y gestión de programas son los más expuestos.

India parece particularmente afectada, con equipos en Bangalore, Hyderabad y Chennai enfrentando una mayor incertidumbre. Estas divisiones corporativas gestionan el soporte global, el desarrollo en la nube y las herramientas internas, lo que significa que los despidos podrían extenderse a las operaciones internacionales.

Los empleados manifiestan conmoción y ansiedad ante la rápida difusión de las noticias, y muchos expresan preocupación por los repetidos recortes y las métricas de rendimiento que influyen en las decisiones. En foros internos, ha surgido humor negro, utilizando memes de la famosa "regla de las dos pizzas" de Jeff Bezos para burlarse de la reducción de la plantilla e ilustrar los problemas de moral.

¿Por qué Amazon está recortando hasta 30.000 empleos?

Amazon presenta los despidos como parte de un reajuste estructural que busca construir una organización más eficiente y eficiente. Varios factores impulsan estos recortes:

Exceso de capas de gestión: años de contratación crearon funciones superpuestas y ralentizaron la toma de decisiones.

años de contratación crearon funciones superpuestas y ralentizaron la toma de decisiones. Normalización pospandemia: Las previsiones de crecimiento del período 2020-22 no se materializaron en la escala esperada.

Las previsiones de crecimiento del período 2020-22 no se materializaron en la escala esperada. IA y automatización: los nuevos sistemas reducen la necesidad de realizar informes rutinarios y tareas operativas.

los nuevos sistemas reducen la necesidad de realizar informes rutinarios y tareas operativas. Reasignación de capital: Amazon está redirigiendo recursos hacia la infraestructura en la nube, el desarrollo de IA y la eficiencia logística.

El objetivo es centrarse en la productividad por encima de la plantilla y, al mismo tiempo, garantizar la competitividad a largo plazo.

¿Qué indemnización y apoyo reciben los empleados?

Si bien Amazon no ha publicado detalles oficiales sobre las indemnizaciones exactas, las prácticas habituales ofrecen información. Es probable que los empleados afectados reciban una compensación económica basada en su antigüedad, acceso a programas de transición profesional y posibles oportunidades de incorporarse a otros equipos si cumplen los requisitos.

Los despidos anteriores sugieren que los paquetes pueden incluir:

Un pago único calculado según los años de servicio

Beneficios de salud extendidos o cobertura de seguro por un período determinado

Apoyo para la recolocación, como orientación para la búsqueda de empleo y asistencia para la elaboración del currículum.

Aunque los detalles aún no están confirmados, los expertos de la industria señalan que Amazon pretende equilibrar el ahorro de costos con la retención de la buena voluntad entre los empleados actuales y anteriores, particularmente en divisiones corporativas altamente especializadas.

Qué significa esto para los inversores y el mercado

Desde la perspectiva de un inversor, estos despidos son tanto una señal como una apuesta arriesgada. Unos equipos corporativos más eficientes podrían mejorar el apalancamiento operativo, agilizar la toma de decisiones y liberar capital para inversiones de mayor rentabilidad, como la IA.

Sin embargo, persisten los riesgos. La posible pérdida de talento experimentado, el deterioro moral y la interrupción de proyectos clave podrían frenar la innovación. Los inversores a largo plazo observarán de cerca si Amazon mantiene su eficiencia sin socavar su capacidad de innovación.

Los recortes también reflejan una tendencia tecnológica más amplia, ya que las grandes empresas están reevaluando sus necesidades de fuerza laboral tras la pandemia mientras se adaptan a la automatización y la IA. Los analistas del mercado consideran el enfoque de Amazon como un ejemplo de reestructuración a gran escala en un sector en rápida evolución.

En resumen, los despidos planificados de Amazon, que comenzarán alrededor del 27 de enero de 2026, son un duro recordatorio de que ni siquiera los gigantes tecnológicos son inmunes a la recalibración operativa. Dado que los roles corporativos son los más afectados y se espera que las indemnizaciones faciliten la transición, tanto empleados como inversores se preparan para el impacto.