La historia cinematográfica de Wicked se ha centrado tanto en el vínculo entre sus protagonistas como en la tierra de Oz. Aunque rumores de tensión y problemas de salud han rondado la producción durante meses, Ariana Grande finalmente ha roto el silencio sobre su conexión con Cynthia Erivo.

Existen diversas especulaciones sobre la relación entre los coprotagonistas, y algunos temen que su amistad no fuera tan sólida tras el estreno de la secuela de Wicked . Sin embargo, Grande aseguró a sus seguidores que lo que construyeron fue suficiente para mantener su vínculo intacto incluso después del final de la película.

Grande: "Es lo que nos comprometimos a hacer"

En una entrevista reciente con Vogue Japón , Grande compartió algunos detalles sobre su relación con Erivo. Ambos forjaron una amistad tras interpretar a los protagonistas de Wicked, de Jon M. Chu. No audicionaron juntos ni hicieron una prueba de química, pero el director sabía que eran el elenco perfecto para la película musical.

Erivo dijo que quería "construir una hermandad" con Grande. Según la cantante de "We Can't Be Friends", eso fue exactamente lo que hicieron.

"Es lo que nos comprometimos a hacer, es lo que sabíamos que tenía que ser y creo que hicimos un hermoso trabajo en eso", compartió Grande.

El ganador del Grammy admitió que eran "personas muy diferentes". Sin embargo, funcionó porque "nos tomamos el tiempo para conocernos y cuidarnos mutuamente durante este proceso".

"Creo que realmente estaba destinado a suceder", añadió.

Erivo protegió a Grande de una emboscada de un fanático

La profunda lealtad entre ellos quedó demostrada durante un momento de alta presión durante la gira de prensa internacional de Wicked en Singapur. Durante un evento de alfombra roja, Grande fue sorprendida por una agresiva emboscada de un fan que la dejó visiblemente conmocionada.

Cynthia Erivo intervino de inmediato, distanciando físicamente a su coprotagonista de la caótica situación y proporcionando una barrera protectora. Los testigos describieron a Erivo como una férrea protectora, asegurándose de que Grande se sintiera segura antes de continuar con las apariciones programadas del evento.

Este momento de instinto protector ha sido citado por personas cercanas como prueba de la auténtica hermandad que ambas han desarrollado. Ilustra que su relación se basa en algo más que la simple cortesía profesional; es un sistema de apoyo funcional.

Anonymous Oscar voters tell NewsNation they didn’t vote for Ariana Grande as her relationship with Cynthia Erivo “creeped them out.”



They found Erivo’s “constant” guardianship of Grande “intense and bizarre” and criticized the stars for “trying to go viral with their… pic.twitter.com/PBV9HYBUXi — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 25, 2026

'Asustaron a mucha gente'

Aunque muchos se emocionaron al ver la estrecha relación entre Grande y Erivo, algunos se sintieron incómodos. Grande recibió una nominación al Globo de Oro por interpretar a Glinda en Wicked: For Good , pero fue desairada en los Oscar.

Si bien al público le encantó la química entre Grade y Erivo en la película, para otros, carecía de sustancia. El dúo se mostró juguetón durante la gira, pero la excesiva protección de Erivo hacia Grande resultó "intensa y extraña" para algunos. Otros especulan que hacían esas travesuras para hacerse virales.

"Inquietaron a mucha gente y en su prisa por parecer auténticos, parecieron estar haciendo cosplay", dijo a NewsNation un votante anónimo de los Oscar.

Uno de los incidentes más comentados fue la aparición de la pareja en un panel promocional. El productor Marc Platt sacudió vigorosamente el brazo de Grande y Erivo intervino tomando el brazo de su coprotagonista y acunándolo con gesto protector. Incluso pareció besarlo o apoyar la cabeza en él, lo que a muchos les pareció extraño.

En otro incidente, Grande parecía abrumada por los fotógrafos y Erivo corrió a su lado para detenerlos. La actuación de Erivo causó sorpresa y algunos la cuestionaron.

"La película no fue buena y (Erivo y Grande) le quitaron el aire a cualquier alfombra roja en la que se presentaron, y nadie quería volver a pasar por eso", dijo un votante sobre el desaire al Oscar. "Piénsalo así: estábamos protegiendo a Ariana de su ansiedad y a Cynthia de tener que intervenir. Otra vez".

A pesar de lo que dicen sobre la amistad entre Erivo y Grande, esta última parece contenta de encontrar una hermana en la primera.