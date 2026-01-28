Scarlett Johansson inicia una nueva etapa en su carrera que combina la producción cinematográfica de alto nivel con una defensa abierta de los derechos de las personas. Mientras se prepara para protagonizar una nueva versión de la franquicia de El Exorcista , la actriz también se posiciona públicamente contra las empresas de inteligencia artificial acusadas de usar obras creativas sin permiso.

Johansson se encuentra entre cientos de creativos que apoyan la campaña "Robar no es innovación", que desafía a las empresas de inteligencia artificial por presuntas infracciones de derechos de autor. Al mismo tiempo, ha firmado para protagonizar una nueva película de El Exorcista junto a Diane Lane, lo que supone uno de sus regresos más destacados al género en años.

¿Por qué Johansson se pronuncia en contra de las empresas de inteligencia artificial?

La campaña, apoyada por casi 800 actores, escritores y músicos, argumenta que las plataformas de IA se construyen utilizando material protegido por derechos de autor sin autorización ni compensación. Organizada por la Campaña de Arte Humano, la iniciativa cuenta con el respaldo de grupos como el Sindicato de Escritores de Estados Unidos y SAG-AFTRA.

La participación de Johansson cobra especial relevancia tras su propia experiencia con la tecnología de IA. En 2024, se opuso públicamente a que un asistente de voz de IA se pareciera mucho a su voz, lo que llevó a OpenAI a eliminar la función. En aquel momento, Johansson declaró sentirse conmocionada e indignada por la decisión de usar su voz.

La campaña insta a los desarrolladores de IA a firmar acuerdos de licencia con los creadores en lugar de depender de datos extraídos. Si bien algunas empresas han firmado acuerdos formales, muchos artistas argumentan que la industria en general aún opera sin el consentimiento ni la transparencia suficientes.

Diane Lane se une a Johansson en la nueva película de 'El Exorcista'

Más allá del debate político, Johansson también amplía su catálogo de películas. Protagonizará junto a Diane Lane una nueva entrega de El Exorcista , dirigida por Mike Flanagan. Según Deadline a través de Just Jared , la película contará una historia original ambientada en el universo de El Exorcista.

Flanagan, conocido por La maldición de Hill House y Doctor Sueño , escribirá, dirigirá y producirá el proyecto. Ha descrito la película como una audaz reinvención más que un remake, distanciándose de las franquicias recientes que no lograron conectar con el público.

Los detalles de la trama permanecen en secreto, aunque el casting de Lane indica un enfoque impulsado por los personajes en lugar del horror centrado en el espectáculo.

Un giro estratégico en la carrera de Johansson

El regreso de Johansson a una importante franquicia de terror llega en un momento en que muchos actores consagrados están reevaluando su relación con la tecnología y la propiedad intelectual. Al sumarse a la campaña contra la IA, Johansson se posiciona como una destacada intérprete y una firme defensora de los derechos creativos.

Su postura refleja un malestar generalizado en Hollywood , especialmente tras la huelga de actores de 2023, donde el escaneo digital y la replicación de IA se convirtieron en puntos álgidos en las negociaciones laborales. Para Johansson, el asunto parece ser tanto personal como profesional.

El panorama más amplio del cine y la creatividad

La colisión entre el activismo de Johansson y su último casting pone de relieve una tensión más amplia en la industria del entretenimiento. Los estudios experimentan cada vez más con herramientas basadas en inteligencia artificial, mientras que los artistas se oponen a los sistemas que amenazan el control sobre su trabajo e identidad.

A medida que Johansson se adentra en una mitología reinterpretada de El Exorcista , también se encuentra en el centro de un debate que define el futuro de la propiedad creativa. El resultado de esa lucha podría determinar cómo se hacen, se comercializan y se monetizan las películas en los próximos años.

Por ahora, Johansson está navegando en ambos mundos a la vez, usando su plataforma para desafiar las prácticas de la industria mientras continúa siendo el ancla de proyectos de grandes estudios.