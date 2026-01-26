Aunque Victoria y David Beckham ya habían aparecido en público desde el mensaje en su contra publicado por su hijo mayor Brooklyn en Instagram, la respuesta más contundente la dieron al desfilar en París con sus hijos menores (incluyendo a sus novias) mientras los paparazzi les gritaban provocativamente: ¿Y Brooklyn?

La familia está a la capital francesa para participar en la semana de la moda de París, donde Victoria recibirá el codiciado honor Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ya Romeo había formado parte, el fin de semana, del elenco de modelos del esperado desfile del diseñador latino Willy Chavarría. Sin embargo, el lunes 26 de enero fue la llegada triunfal de David y Victoria Beckham, en su primer evento juntos desde los devastadores mensajes de su hijo mayor sobre la ruptura familiar por el supuesto maltrato a su esposa Nicola Peltz.

Aunque los Beckham presentes en París, los padres y Romeo, Cruz y Harper, no dijeron ni una palabra, la presencia de las novias de los hijos parecía gritar un mensaje claro: el problema no son las nueras, eres tú, Nicola. Y es que al salir del hotel donde se hospedan, el desfile fue en este orden: Primero David y Victoria con Harper, luego Cruz con su novia Jackie Apostel y luego Romeo con Kim Turnball, quien por cierto fue también novia de Beckham.

beckham family in paris pic.twitter.com/36qMdkeeWv — 𝓕avs (@favspopculture) January 26, 2026

victoria, david, harper, cruz, jackie apostel, kim turnball and romeo beckham in paris pic.twitter.com/rN2ibpdTBd — 𝓕avs (@favspopculture) January 26, 2026

La aparición tan pública fue una jugada maestra en la guerra de relaciones públicas que libra esta familia tan mediática. Sí, es una guerra.

Después del mensaje de Brooklyn en Instagram la semana pasada, en el que acusó a su madre hasta de un baile inapropiado durante la boda, David apareció en la prestigiosa conferencia mundial de Davos hablando de como "los chicos se equivocan" en el contexto de las redes sociales. La música de Victoria volvió al número uno en Gran Bretaña, Cruz anunció un tour y Romeo le puso el acelerador al modelaje.

De hecho, en medio de rumores de que se viene como mínimo un concierto de las Spice Girls, Victoria se reunió el fin de semana con las integrantes del grupo (faltó Mel B.) y posaron en una foto que ya le ha dado la vuelta al mundo. Todo como para decir, aquí todo no solo va bien, va excelente.

Por su parte, Brooklyn y Nicola fueron fotografiados caminando solos por una playa en California, donde residen, bajo el mensaje "más enamorados que nunca".

#BrooklynBeckham and #NicolaPeltz called Backgrid snd invited them for a walk on the beach. After Markle-ing the Beckham family they must’ve decided to keep following the #HarryandMeghan playbook for some Prove It Pictures. “See how happy and unbothered we are? We are SO in love!… pic.twitter.com/RNH6m8h1dr — Princess CarParkle 👑 (@unreMARKLEble) January 23, 2026

En las redes sociales, como parece ser el caso en casi todo lo que sucede en el mundo, las opiniones están divididas sobre quién o quiénes son los villanos en esta crisis familiar que sirve como espejo de lo que pasa en muchas de las familias del mundo: Nueras y suegras que no se soportan. En este caso, la gran diferencia es que hay que sumarle millones de dólares.

Lo más probable es que el público nunca se entere qué fue lo que pasó para desatar esta guerra, pero por ahora no hay duda de que el pleito ayuda a distraer y eso ya se agradece.