Lionsgate ha confirmado que Jennifer Grey repetirá su icónico papel de Frances "Baby" Houseman en la próxima secuela de "Dirty Dancing", cuya producción está prevista que comience a finales de este año.

La actriz de 65 años regresará al personaje que le valió una nominación al Globo de Oro hace casi cuatro décadas y también será productora ejecutiva del proyecto. El anuncio se produce mientras el estudio reúne a un equipo de alto nivel para dar vida a la secuela, incluyendo a los productores Nina Jacobson y Brad Simpson, conocidos por su trabajo en "Los Juegos del Hambre" y "Locamente millonarios".

Kim Rosenstock, la showrunner nominada al Emmy y al Globo de Oro de "Dying for Sex", quien también ganó el Premio Humanitas 2025 por esa serie, escribirá el guion. Jonathan Levine, quien originalmente iba a dirigir, ahora será productor ejecutivo, según The Hollywood Reporter .

La secuela se anunció por primera vez en la CinemaCon de 2022, pero sufrió retrasos debido a huelgas en Hollywood y al desarrollo del guion. Con el inicio de la producción previsto para 2026, se espera que la película se estrene en 2027, coincidiendo con el 40.º aniversario de la película original.

Grey expresó su conexión emocional con el personaje en un comunicado. "El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, al igual que en el de tantos fans a lo largo de los años", dijo. "Durante mucho tiempo me he preguntado dónde encontraríamos a Baby años después y cómo sería su vida, pero me ha llevado tiempo reunir a las personas a las que creía que podía confiar para continuar el legado de la película original".

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, enfatizó la importancia de reunir al equipo adecuado para el proyecto. "'Dirty Dancing' sigue siendo tan querida hoy como lo fue en su estreno, y sabíamos que un grupo muy especial de personas tendría que unirse para que los fans aceptaran con entusiasmo el regreso de Kellerman's", declaró, según informó The Wrap .

La película original "Dirty Dancing" se estrenó en agosto de 1987 y se convirtió en un éxito inesperado, recaudando más de 214 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de tan solo 6 millones. La película fue protagonizada por Grey junto a Patrick Swayze, quien interpretó al instructor de baile Johnny Castle. Swayze falleció de cáncer de páncreas en 2009 a los 57 años.

Grey reconoció previamente que la secuela no intentaría replicar la química que compartía con Swayze. "Lo que puedo decirles es que no hay manera de reemplazar a nadie que haya fallecido", declaró a la revista People. "Nunca intentarías repetir algo tan mágico. Simplemente buscas algo diferente".

La secuela marcará el primer regreso de Grey al personaje desde la película original, aunque ha habido otros intentos de expandir la franquicia, incluida la precuela de 2004 "Dirty Dancing: Havana Nights" y una adaptación musical de Broadway, según Nerdist .

La productora Nina Jacobson expresó su entusiasmo por el proyecto y calificó "Dirty Dancing" como una película única que "sigue siendo tan emotiva, emocionante y rebelde hoy como lo fue en su estreno". Aún no se ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de la secuela.