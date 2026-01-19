Taylor Swift y los premios Grammy pueden estar girando uno alrededor del otro una vez más, ya que Swift es objeto de intensa especulación en la industria antes de la 68.a edición anual de los premios Grammy , y se informa que el showrunner Ben Winston se mueve detrás de escena para asegurar a la megaestrella para la ceremonia del 1 de febrero de 2026.

A pesar de que su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que batió récords, no fue elegible para los honores de este año debido a su lanzamiento en octubre, fuentes internas sugieren que la Academia de la Grabación está desesperada por aprovechar la gravedad cultural inigualable de Swift.

El informe llega mientras el presentador Trevor Noah se prepara para su sexto y último período como maestro de ceremonias en el Crypto.com Arena, donde una aparición de Swift, ya sea como artista o como presentador de alto perfil, garantizaría una mina de oro en audiencia.

Si bien nada ha sido confirmado, incluso el indicio de su presencia ha despertado el interés de los fanáticos y le ha recordado a la industria musical por qué Swift sigue siendo el atractivo más poderoso de la televisión en vivo.

Por qué el nombre de Taylor Swift vuelve a estar en la conversación sobre los Grammy

El renovado debate surgió tras un informe del medio de la industria musical Hits Daily Data, que sugirió que podrían estar llevándose a cabo conversaciones entre bastidores sobre una aparición de Swift. El medio no afirmó que el acuerdo estuviera cerca, pero su sola sugerencia bastó para reavivar la especulación en línea.

Swift no está nominada a los Grammy de 2026, principalmente porque su álbum más reciente, "The Life of a Showgirl", no cumplió con el plazo de elegibilidad. Esta ausencia normalmente la descartaría, ya que Swift históricamente ha vinculado sus actuaciones en los Grammy con sus trabajos nominados. Aun así, los analistas señalan que los organizadores de los Grammy tienen fuertes incentivos para buscar su participación.

Los productores son muy conscientes de que la mera asistencia de Swift puede cambiar los índices de audiencia, dominar las redes sociales y reformular la conversación cultural en torno a la ceremonia.

Se rumorea la actuación de Taylor Swift en los Grammy

Los fans señalaron que el medio ha sido preciso en noticias relacionadas con Swift, incluyendo indicios preliminares sobre planes para álbumes. Otros fueron más cautelosos, señalando que su sección de rumores no está diseñada para ofrecer información definitiva.

La no nominación de Swift a ninguna categoría del Grammy este año se debe en gran medida a que sus últimos lanzamientos quedaron fuera del plazo de elegibilidad. Esto ha alimentado las dudas sobre si asistiría, y mucho menos actuaría.

Varios fans argumentaron que Swift rara vez aparece en los Grammy sin un interés profesional. En años anteriores, sus actuaciones estaban estrechamente ligadas a trabajos nominados, como su set de 2021 relacionado con folklore y evermore. Sin nominaciones, algunos creen que una aparición le ofrecería pocos incentivos, especialmente dados los riesgos de las presentaciones en vivo en las galas de premios.

¿Por qué los Grammy querrían que Swift actuara?

Algunos fans creen que el atractivo cultural de Swift por sí solo la hace irresistible para los organizadores, independientemente de las nominaciones. Argumentaron que incluso una breve aparición o un papel como presentadora aumentaría la audiencia, ya que el público suele sintonizar simplemente para verla.

Sugieren que podría interpretar una de las canciones de su reciente álbum para ayudar a presentarlo a los votantes antes de las próximas nominaciones.

Sin embargo, otros se mostraron abiertamente escépticos, sugiriendo que los productores de los Grammy intentan esto cada año. Una opinión generalizada fue que esto es menos una señal de la intención de Swift y más una muestra de lo que hacen los organizadores, lo que siempre hacen: intentar atraer a la estrella más importante de la industria.

¿Actuación, presentador o no presentación?

Aunque una actuación completa parece improbable para muchos, los fans están considerando roles alternativos. Algunos sugirieron que Swift podría aparecer como presentadora, posiblemente para Álbum del Año, ya que tiene la mayor parte del premio al ganar Midnights en 2024.

Varios comentaristas señalaron que Swift ha evitado en gran medida las presentaciones en entregas de premios en los últimos años, prefiriendo las giras en estadios donde el público está firmemente de su lado.

Los artistas no reciben remuneración de la Academia de la Grabación; los costos suelen ser cubiertos por las discográficas. Esto significa que cualquier aparición de Swift probablemente requeriría una planificación e inversión considerables, sin un beneficio promocional claro.

Algunos fanáticos argumentaron que Swift ahora está en un punto en el que puede asistir "por diversión" o simplemente por relaciones con la industria.

Independientemente de si Swift asiste o no, la especulación en sí misma demuestra la magnitud de su influencia. Como señalaron varios fans, su solo nombre genera titulares, interacción y espectadores. En el caso de los Grammy, incluso la insinuación de su presencia ayuda a mantener la atención en un calendario de entretenimiento repleto.

La última vez que Swift actuó fue en 2021, donde interpretó Cardigan, August y Willow junto a Jack Antonoff y Aaron Dessner. Esa noche se llevó el premio al Álbum del Año por folklore, un lanzamiento sorpresa durante la pandemia.

Por ahora, hasta que Swift o su equipo confirmen algo, el rumor sigue siendo sólo eso.