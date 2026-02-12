Los mensajes recién revelados entre Blake Lively y el actor Brandon Sklenar han causado conmoción en las redes sociales, revelando que la actriz supuestamente priorizó la promoción de su última película por sobre las víctimas de violencia doméstica.

El intercambio del 8 de agosto de 2024 muestra a Lively y Sklenar discutiendo la posibilidad de retrasar una promoción inspirada en Creed para su película, a pesar de ser conscientes de que podría molestar a los supervivientes. Los críticos argumentan que los mensajes revelan una estrategia de marketing poco convencional liderada por la propia actriz, lo que ha generado indignación entre los fans y los grupos de defensa.

Los textos muestran que Blake controlaba las decisiones de marketing

Los mensajes filtrados indican que Blake Lively no solo participó, sino que también supervisó activamente la promoción de su película sobre violencia doméstica. Los textos revelan conversaciones sobre la posibilidad de retener un video promocional inspirado en With Arms Wide Open de Creed, tras anticipar una mala prensa. Lively y Sklenar debatieron sobre el momento y el contenido, sugiriendo que eran plenamente conscientes de que la promoción podría tener una mala acogida.

Fuentes internas señalan que el actor Temu Thor supuestamente contactó a Lively para hablar sobre el tono y el ritmo de la promoción. El hecho mismo de que Thor buscara su consejo sugiere que Lively tenía el control de las decisiones promocionales. Los textos mencionan explícitamente que la estrategia promocional fue una decisión deliberada, lo que pone de relieve su control e intención.

Las redes sociales estallan por decisiones insensibles

Cuando los textos aparecieron en línea, las redes sociales estallaron. Muchos usuarios acusaron a Lively de priorizar su autopromoción por encima de la sensibilidad del tema de la película. Los tuits y publicaciones describieron los mensajes como "repugnantes", "inexpertos" y "revolvedores", lo que indica una preocupante priorización del marketing de marca sobre la responsabilidad ética.

Algunos comentaristas destacaron que Lively parecía frustrada con Sklenar por reconocer los temas de violencia doméstica en la película, considerándolo una amenaza para su estrategia de marketing. Esto generó debates más amplios sobre la influencia y la responsabilidad de las celebridades al abordar temas delicados en los medios de entretenimiento.

El contexto cinematográfico aumenta la controversia

La película en cuestión incluye una escena que hace referencia a la canción de Creed, con la intención de añadir ligereza a una narrativa tensa. Sin embargo, el video promocional se percibió como una trivialización del grave tema de la violencia doméstica. Los informes sugieren que Maximum Effort, la productora de Lively, diseñó el video promocional cómico para alinearse con su marca, combinando referencias desenfadadas con un tema de gran gravedad.

Los críticos argumentan que la elección refleja falta de criterio e insensibilidad, ya que el marketing priorizó el atractivo comercial por encima de las experiencias vividas por los supervivientes. Los textos también insinúan que otros actores y equipos se sintieron incómodos con la campaña, pero presionados por la dirección de Lively.

Implicaciones más amplias para la ética del marketing de celebridades

Este incidente ha reavivado el debate sobre la ética del marketing dirigido por celebridades, en particular cuando las películas abordan temas vulnerables. Los expertos advierten que promover un tema delicado para beneficio propio corre el riesgo de alienar al público y dañar la reputación.

Los textos filtrados también ofrecen información sobre las dinámicas de poder en Hollywood , donde estrellas de renombre como Lively pueden influir en decisiones creativas y de marketing, eclipsando en ocasiones a guionistas, directores y activistas. Los analistas sugieren que la controversia probablemente influirá en los debates sobre la rendición de cuentas y la promoción responsable en la industria del entretenimiento.

El intercambio revelado de 2024 continúa circulando en línea, lo que genera demandas de una mejor supervisión y un manejo cuidadoso del contenido sensible en las promociones cinematográficas. Los usuarios de redes sociales siguen divididos, pero la indignación subraya que el tono y el contexto importan, especialmente cuando el marketing se entrelaza con problemas sociales.