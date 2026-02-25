La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton no termina con una gran declaración de amor, sino con una propuesta que deja atónitos a los espectadores y a Sophie Baek huyendo y cambia todo para Benedict Bridgerton.

Tras el estreno de los primeros cuatro episodios, Netflix explicó el final de mitad de temporada. En las escenas finales del episodio 4, Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha) finalmente se rinden a su innegable química. Su encuentro en las escaleras de Bridgerton House se intensifica rápidamente, culminando en tres palabras que redefinen la temporada: "Sé mi amante".

Para Benedict, la oferta parece pragmática. Ha presenciado lo que considera un acuerdo exitoso con una amante anteriormente en el episodio y cree que le presenta a Sophie la opción más realista dentro de las rígidas estructuras de la sociedad de la Regencia. Para Sophie, sin embargo, la sugerencia es devastadora.

La showrunner Jess Brownell explica por qué la propuesta es tan conmovedora: "Para Sophie, la idea de ser amante es lo peor que le podrían pedir".

¿Por qué corre Sophie?

La reacción de Sophie se basa en el trauma, no en el orgullo. Como se reveló en la primera parte, es hija ilegítima de Lord Penwood y una criada. Tras su muerte, Sophie quedó sin protección, estatus ni herencia, y finalmente fue obligada a servidumbre bajo el cuidado de su madrastra, Araminta.

Brownell profundiza: "Sophie realmente no quiere poner a un niño en la situación en la que ella se encontraba". Y añade: "A pesar de las normas sociales, una parte de Sophie espera que Benedict pueda ver más allá de la alta sociedad y que lo que tienen sea tan especial que pueda superar los obstáculos de clase".

El peso de esa historia hace que la oferta de Benedict parezca menos un compromiso romántico y más una repetición del daño generacional. La actriz Yerin Ha destaca la lucha interna de Sophie, explicando que su personaje no puede imaginar a Benedict amando a ambas versiones de ella: la criada y la misteriosa Dama de Plata.

"No creo que Sophie pueda siquiera concebir la idea de que Benedict cambie sus sentimientos, porque ella es alguien que usa delantal, no alguien con un vestido plateado", dice Ha. "Eso sería desgarrador para ella".

El collar que Sophie lleva, que perteneció a su madre, le sirve de recordatorio constante. "Llega un momento en que creo que se da cuenta de que lo lleva no para recordarla, sino para recordar sus errores y para decir: "Nunca seré esta mujer", explica Ha. "No quiere eso para nadie".

El punto ciego de Benedict

Mientras Sophie ve que la historia se repite, Benedict ve libertad dentro de ciertas restricciones. En Bridgerton: El Podcast Oficial, Thompson ofreció una perspectiva sobre el pensamiento de su personaje: "Solo quiere tenerlo todo y comérselo también. Intenta dividir su vida, lo cual es sorprendente porque no pensamos en Benedict como alguien que lo haga. En el fondo, creo que sí".

Añade: "No le gusta ir a ningún sitio demasiado serio ni demasiado comprometido". Esa vacilación emocional coincide con el consejo anterior de Violet Bridgerton de que "la realidad es donde crece el amor"". Sin embargo, Benedict sigue sin comprender la realidad en la que vive Sophie.

Las consecuencias más amplias en la alta sociedad

El final plantea nuevas complicaciones más allá del romance principal. La mudanza de Araminta a Grosvenor Square la acerca peligrosamente a los Bridgerton. Mientras tanto, la impactante salida de la Sra. Varley de la casa de Featherington y su posterior empleo bajo las órdenes de Araminta indican un cambio de alianzas.

En otro lugar, Francesca y John Stirling se mueven en la intimidad y la conexión. Brownell comenta sobre su matrimonio: "La conexión que los distingue se basa en la amistad y en una profunda comprensión mutua".

Continúa: "Para nosotros, tanto la temporada pasada como esta, fue muy importante demostrar que el hecho de que no tengan una pasión intensa no significa que no sea amor. La pasión puede crecer lentamente, y eso es igual de valioso, significativo y profundo. Esta temporada los estamos viendo emprender un viaje para explorar lo que significa la pasión para cada uno de ellos".

En cuanto a la dramática afirmación de Eloise de que está "en el estante", Claudia Jessie admite incertidumbre sobre cuánto tiempo durará esa postura: "No sé cuánto tiempo estará en el estante".

La segunda parte, que llegará el 26 de febrero, determinará si Sophie rechaza a Benedict de plano, si él se entera de que ella es la Dama de Plata y si el amor puede sobrevivir a las clases sociales, el secretismo y el orgullo.