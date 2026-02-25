Hulu se está preparando para lanzar su nueva continuación de la saga distópica The Testaments a partir del 8 de abril, con los espectadores recibiendo acceso a tres entregas de inmediato y episodios adicionales que se lanzarán semanalmente hasta que la temporada concluya el 27 de mayo.

Basada en la galardonada novela de Margaret Atwood de 2019, esta primera temporada de 10 episodios transporta al público a la opresiva nación de Gilead, aproximadamente cuatro o cinco años después de donde terminó la serie original de "El cuento de la criada". La historia se centra en un nuevo elenco de jóvenes personajes femeninos que intentan sobrevivir y escapar de la sociedad restrictiva que controla su futuro.

Ann Dowd regresa en su célebre papel de la formidable tía Lydia, junto a Chase Infiniti, quien interpreta a Agnes, un personaje que el público ya conocía como Hannah, de la serie original. Agnes es la hija biológica de June Osborne, el personaje principal de "El cuento de la criada", interpretada por Elisabeth Moss. Lucy Halliday interpreta a Daisy, una adolescente canadiense cuyo mundo se transforma al verse envuelta en los oscuros secretos de Gilead, según Variety .

El reparto secundario incluye a Rowan Blanchard como Shunammite, una joven nacida en el poder dentro de la clase dirigente de Gilead, así como a Mattea Conforti, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana y Birva Pandya. Amy Seimetz interpreta a Paula, la madrastra de Agnes, y Brad Alexander interpreta a Garth, un joven con autoridad.

Bruce Miller, la fuerza creativa detrás de "El cuento de la criada", continúa como showrunner y productor ejecutivo de esta nueva entrega. El director nominado al Emmy, Mike Barker, reconocido por su trabajo en la serie original, dirigirá los tres primeros episodios, además de ser productor ejecutivo.

La narrativa explora las experiencias de adolescentes que asisten a una institución exclusiva donde la tía Lydia les enseña estrictos códigos de conducta justificados por la doctrina religiosa. Para estos personajes, Gilead representa todo su universo, sin ningún recuerdo de la vida fuera del sistema. Atrapadas por un acuerdo que las ataría a sus maridos y a la servidumbre doméstica, deben buscar aliados dispuestos a ayudarlas a escapar, informó TVLine .

Aunque Moss es productora ejecutiva de la serie, aún no se ha revelado si aparecerá en alguna escena como su personaje original. El material original sugiere una aparición limitada cerca del final de la novela.

La serie estará disponible a través de Hulu y Disney+ para quienes tengan membresías combinadas en Norteamérica, y el público global podrá acceder a ella a través de Disney+. La producción se realizó en Toronto.

La novela original de Atwood llegó a las librerías en otoño de 2019 y recibió el prestigioso Premio Booker, compartiendo el honor con otra obra célebre. Considerada como una secuela que transcurre 15 años después del futuro de Gilead en relación con el primer libro, la narrativa se desarrolla desde la perspectiva de varios personajes: la tía Lydia, Agnes y Daisy.